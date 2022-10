Araña del rincón: el HIGA tiene el suero, pero es clave “el diagnóstico precoz”

Tras la muerte de una beba de 18 meses, oriunda de Lincoln, que fue picada por la denominada "araña del rincón", el director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Sebastián Meneses, afirmó a Democracia: “El porcentaje de fallecimientos, agarrándolo a tiempo, es del 15%”.

Y el médico añadió: “Si bien el veneno es muy tóxico, con el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, las posibilidades de sobrevida son altas”. Y aclaró que la beba llegó en gravísimo estado de salud al HIGA.

“En el adulto es un poco más fácil el diagnóstico, porque siente un ardor y lo puede explicar. En un niño, en cambio, es mucho más complicado”, señaló. Con respecto al antídoto, el médico remarcó que, “cuanto más precoz se administre, mejor”. “Son comunes las consultas por manchas en la piel y fiebre, sobre todo en Pediatría, pero estas picaduras no son frecuentes”, aclaró el profesional. Y añadió que el nosocomio cuenta con los sueros para atender estos casos porque “es un hospital de referencia”.

“Esta araña es la más peligrosa, ya que tiene un veneno diez veces más mortífero que el de una serpiente”.

“Prácticamente no deja rastros”

Julio Ferrero, veterinario y titular de Zoonosis de la Municipalidad de Junín, afirmó a este diario: “Es una araña chica y muy veloz, y tiene una mordedura que es difícil de diagnosticar, a menos que uno la vea en el momento en que está actuando, porque prácticamente no deja rastros. Y al no ser detectable, es difícil poder actuar de inmediato”. Y añadió: “Hay una mala política con respecto a los sueros, desde siempre. No sé por qué no se disponen en cada zona, para poder salir rápidamente de una emergencia”.

“Esta araña busca los rincones más oscuros, detrás de los sillones, donde no se limpie bien a fondo, buscan esos lugares tranquilos. Si uno limpia permanentemente, ventila e ilumina, la araña no entra a la casa. Es importante impedir el acceso a la casa, a través de telas mosquiteros, burletes en las puertas, y no dejar luces prendidas de noche, que puedan atraer a los mosquitos, ya que las arañas los pueden cazar para alimentarse”, señaló.

“No son agresivas, es como el alacrán, que te puede caminar por todo el cuerpo, pero no te va a hacer absolutamente nada, pero si se encuentra agredida, está dentro de un zapato o de una remera, te va a morder seguramente, por eso hay que tener cuidado”, dijo el especialista.

Un hecho trágico

Si bien el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, trascendió anteayer que la menor falleció en Junín producto de una picadura del arácnido, que le generó una falla multiorgánica. "Todo comenzó cuando la madre de la niña consultó a la guardia pediátrica ya que su hija lloraba y lloraba, la pediatra que estaba de guardia en ese momento la examinó, buscó las causas de ese llanto, no encontró nada en ese examen físico y le administró un analgésico, paracetamol, luego volvió a su casa", explicó el secretario de Salud de Lincoln, Jorge González.

Y agregó que alrededor de las 5 de la madrugada del día siguiente, la mamá volvió al hospital ya que la niña seguía con mucho llanto y con una hinchazón en la zona del mentón y parte superior del tórax, por lo que decidieron realizarle una radiografía y un análisis de laboratorio. Los resultados se los dieron recién a la mañana en donde se "evidenció un proceso infeccioso importante".

Según González, en la mañana esa "lesión de no tener aspecto de nada, ya tenía un aspecto azulado en esa zona inflamada, que por la evolución sí parecía tratarse de una picadura".

Rápidamente, el equipo médico se comunicó con el Centro Provincial de Toxicología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, que derivó el caso al Cetroprox, quienes sugirieron que se trataba de un cuadro de Loxoscelismo (manifestaciones clínicas ocasionadas por el envenenamiento causado por la picadura de araña de género Loxosceles).

Pese a que fue enviado el suero, y se concretó la posterior internación en el hospital de Junín, la niña murió horas después.

Especies venenosas

La loxosceles laeta y la latrodectus mactans, araña "de los cuadros" o "del rincón" y viuda negra respectivamente, son las dos especies venenosas y potencialmente mortales que habitan en la región.

La viuda negra tiene hábitos rurales, mientras que la llamada "del rincón" vive en las casas y se mueve generalmente de noche. Según especificaron desde el Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Pediátrica del Hospital de Niños de La Plata, se trata de una especie de araña que generalmente se esconde en grietas y huecos de difícil acceso. Es la más peligrosa de las del género Loxosceles.

"Todas las picaduras de las arañas tienen una reacción local, y un 20% pueden aparecer estas lesiones con fallas en todo el organismo", comentó González. La araña Loxosceles laeta mide unos tres centímetros, es de color marrón grisáceo y se localiza en lugares secos, poco ventilados y con escaso aseo, como por ejemplo la parte posterior de los cuadros, roperos o el fondo de baúles y cajones a los que se les da poco uso.

Desde la cartera sanitaria explicaron que su picadura provoca desde daños en la piel –que de no recibir tratamiento oportuno puede generar la necrosis del tejido–, hasta un cuadro cutáneo-visceral que destruye los glóbulos rojos y genera insuficiencia renal aguda con eventual derivación en una falla multiorgánica, que puede concluir con la muerte de la persona afectada.

En tanto, respecto al tiempo que debe transcurrir entre la picadura y la aplicación del suero, los especialistas explicaron que "no hay un período específico, pero cuanto más rápido se aplique es mejor, ya que el efecto del veneno del arácnido en la persona es relativo al organismo y al tipo de herida producida".