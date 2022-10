“Ella y las parecidas”, obra de Alicia Pagella que será presentada en la Feria del Libro

La escritora y poetisa Alicia Victoria Pagella, conocida también por ser conductora del programa televisivo de Nortes y de Sures, presentó su novela “Ella y las parecidas” en la Casa Cultural de ATSA.

Fue el último sábado 8 de octubre y estuvo acompañada por el profesor y filósofo Andrés Russo además de todo un equipo de trabajo, con un marco de público numeroso que se llegó a la presentación a pesar del mal tiempo reinante.

En diálogo con Democracia, cuyo extracto se muestra a continuación, la autora anticipó que su novela también será presentada en la Feria del Libro 2022 del Gobierno de Junín, el 5 de noviembre, a las 18.30.

- ¿Quiénes la acompañaron en la presentación del sábado 8?

- Me acompañó un equipo de trabajo. Cuando uno empieza y tiene idea de un proyecto somos conscientes de que solos no podemos de ninguna manera. Conté con la edición de Las Tres Lagunas, la presentación del profesor y filósofo Andrés Russo, la conducción de Alejandra Lacio, las cámaras de Claudio Anfuso, en la parte técnica Silvio Tomasini, y el espacio Casa Cultural ATSA, mediante la gestión de Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín. Además amenizaron la presentación Ángel Faré, Teresita Screpis y Horacio Masino y el salón fue aggiornado con decoraciones de Junín Solution, con flores de Elba Quintana. El diseño de tapa fue un cuadro de mi amiga, la artista plástica Dolores Tranche, también escritora, que vive en el país vasco. Y vinieron a la presentación mis hijos, sobrinos, familia de La Plata, Pergamino y San Luis, y de Junín, hubo gente que no esperaba, pero que me dio una sorpresa tan linda.

- Alicia, ¿quién es Ella, en el libro?

- Ella es el personaje de la novela, que con el trascurrir de las páginas, de los capítulos, se convierte en la verdadera protagonista. Esta protagonista puede estar identificada en cualquiera de las ‘parecidas’ a ella, puede ser cualquier mujer.

- ¿Es una novela de ficción?

- Gloria, que es el personaje, tiene mucho que ver con esa amalgama que hay entre la autobiografía de ‘ella’ y la ficción. En este libro, también hay páginas, capítulos, donde está presente la poesía. Yo no puedo soslayar ser poeta. Dentro de la narrativa está la narrativa poética. Es imposible que no aparezca.

- ¿Qué cuenta “Ella”?

- Ella cuenta una historia de vida. Es un personaje de ficción, o de realidad. Quizá quien lo lea podría llegar a darse cuenta si es totalmente real o si es totalmente ficcionado. No hay que olvidar que quien escribe, siempre pone un porcentaje muy, pero muy fuerte de la historia real de lo que está contando. Hay cosas contadas en capítulos, que nunca fueron contadas a nadie por ‘ella’. Bueno, ahora se dio el permiso, se dio el coraje y la decisión de poder decirlas. Y al decirlas ¿por qué no? que muchas ‘parecidas’ se acerquen a ella para dialogar, para poder contenerse, puedan comprenderse y puedan sanarse, como se sanó ella.

- A través del relato, de esta narración ¿también se puede llegar a la autora?

- Quien lee esta novela y quien conoce o conoció a la autora, va a conocer verdaderamente como es Alicia Pagella y como fue Alicia Pagella.

Y quien no la conoció nunca, y le queda esa inquietud, sin explicación, como estás preguntando vos, que todavía no te queda claro, conocerá una Alicia Pagella distinta.

En el libro se habla de máscaras, de sonrisas impostadas, y la vida no es siempre eso. A veces uno tiene que salir a escena después de haber pasado situaciones no gratas. Hay situaciones que han pasado hace muchos años de las cuales no se hablaban porque eran tabú, eran vergüenza, porque no había una ayuda de un profesional.

Y respecto de esas situaciones que te hablo, hoy en día las mujeres tenemos la oportunidad de poder compartirlas, decirlas, nos podemos defendernos, ayudarnos y poder ayudar a otros. Poder levantar nuestra voz, que antes estaba amordazada.

- Para conocer a Ella y las parecidas, a través de tu libro, ¿dónde se puede conseguir?

En este momento lo tengo en casa, pero muy pronto estará en la Feria del Libro, el 5 de noviembre, a las 18.30, en el salón vidriado de la Feria del Libro. Quienes quieran tenerlo ahora, nosotros lo tenemos en casa o se lo llevamos a domicilio llamando al teléfono fijo. Todavía no he hablado con ninguna librería al respecto.