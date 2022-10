Destacan el funcionamiento del servicio municipal de curación de heridas crónicas

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín sigue trabajando fuertemente en lo que respecta a la prevención y el cuidado de la salud del vecino, como sucede en el Centro de Atención Primaria de la Salud 4 (R. E. de San Martín y La Plata) que cuenta con el servicio de curaciones de heridas crónicas. Dicha asistencia funciona los días lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 13, y actualmente son 12 los ciudadanos juninenses que están en tratamiento con un seguimiento personal.

Los pacientes destacaron la importancia de tener un Municipio presente que brinde espacios gratuitos en donde poder realizarse el tratamiento médico para dicha patología. Al respecto, la Dra. Fabiana Mosca, integrante de la Secretaría de Salud, manifestó: “El Municipio es el único que hoy en día tiene una referente como Soledad Guiguet, enfermera profesional especializada en curaciones de heridas crónicas, hay pacientes que vienen con úlceras, otros con quemaduras y todos son asistidos”.

“La importancia está en trabajar en equipo desde el espacio de atención y cuidado, donde evaluamos a los pacientes desde su enfermedad de base y tenemos un manejo clínico de eso muy específico. Todo lo que Soledad aporta al espacio es una revolución, ya que no solo se trata de la herida física, sino que hay un acompañamiento del paciente referido a la emocionalidad; estar herido muchas veces lleva a la angustia y la depresión, por eso es que desde el espacio el seguimiento es amplio”, expuso Mosca.

Por su parte, Soledad Guiguet, enfermera especializada en curaciones de heridas crónicas, agradeció al Municipio y dijo: “Desde el Gobierno de Junín me posibilitaron la oportunidad de estudiar y especializarme, las capacitaciones son muy importantes y es lo que ayuda a avanzar”, y agregó: “El trabajo específico es en heridas crónicas y heridas agudas, brindamos este espacio para los vecinos que padecen úlceras y todo el abordaje integral que tiene es importante, se plantea el tratamiento a partir de la clasificación de lo que presenta cada paciente”.

“El CAPS 4 (R. E. de San Martín y La Plata) brinda atención en curas de heridas crónicas los días lunes, martes, miércoles y viernes desde las 8.00 a las 13.00, actualmente son 12 personas las que están bajo control, y concurren de la manera que se les indica a partir del diagnóstico y patología personal de cada uno de ellos”, contó la enfermera.

Testimonios

En tanto, Romina Sofía, paciente del CAPS 4, sostuvo: “Poder contar mi experiencia personal es muy importante, me encontré con Soledad (Guiguet) y la atención además de ser personalizada es muy amena, siento que me salvaron la vida, quizá suene extremista, pero es una realidad ya que el estado de mi úlcera era profundo, hacía dos años no podía ponerme calzado y estuve internada por este motivo varias veces; a fines de febrero me ingresaron a este lugar y comencé a realizar el proceso de curación”.

“Hoy uso zapatillas, mi vida cambió un 100%, poder compartir con mis hijos estando de pie es una alegría. En Junín no hay muchos especialistas, los tratamientos son costosos y requieren de medicamentos que incluso las obras sociales no cubren, por ende, la oportunidad que brinda el Municipio hacia las personas que no tienen recursos es muy valiosa; se trata de salud y el trato que tienen desde el espacio es gratificante hacia el ciudadano”, declaró la vecina juninense.

Por otro lado, Susana Toledo, paciente en tratamiento indicó que “el procedimiento personal es excelente, hace muchos años tengo úlceras en ambas piernas, visite muchos médicos profesionales que me aplicaron todo tipo de curaciones y es desgastante el proceso. Luego, comencé a visitar a Soledad tres veces a la semana es este espacio público, ahora asisto dos veces y estoy en un estado más avanzado; los materiales que utilizan desde el CAPS son para destacar, hacen que el tejido de la piel se regenere, son métodos muy costosos, por lo que tener la posibilidad de acceder a ellos es muy importante para quienes padecemos esto”.

“Es de gran valor que haya un Estado presente, el Municipio de Junín brinda este servicio especializado que para muchos de los vecinos es una salvación, las salas médicas de atención públicas son primordiales para aquel que no puede llegar a una institución y pagar lo que se le paga hoy a un médico. También visité el Hospital Interzonal y puedo asegurar que la atención, el trato y el profesionalismo de Soledad, Fabiana y de quienes están en atención al público en el CAPS no tiene comparación”, finalizó Toledo.