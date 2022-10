Con dos listas en pugna, elige autoridades la Sociedad Comercio e Industria de Junín

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) realizará la elección para la renovación de sus autoridades, hoy, a las 20, con dos listas en competencia: una encabezada por el actual presidente de la entidad, Marcos Maroscia; y otra liderada por el extitular de la institución Raúl Parejas, que busca volver a ocupar ese cargo.

Maroscia: “Está en juego un proyecto”

En diálogo con Democracia, Maroscia afirmó: “En esta elección está en juego un proyecto. Nosotros entramos en desacuerdo con Raúl (Parejas), éramos parte de la comisión y se dividió por diferentes manejos y formas que no eran del todo claras. Así se dio y se empezó a trabajar con un plan y un proyecto a largo plazo. Muchas actividades se habían abandonado y las hemos retomado, como la Escuela de Dirigentes, hemos hecho capacitaciones con la secretaría de Extensión de la Unnoba, por las cuales han pasado más de 2 mil personas en un año y medio”.

“El Parque Industrial, que no tenía actividad dentro de la cámara, se lo volvió a vincular, con una función muy activa, como por ejemplo con el tema del asfalto en el predio. Con el apoyo de la institución, después de 20 años se logró el acceso al asfalto”, destacó.

“Otro punto clave es el desarrollo de los centros comerciales a cielo abierto en República, Respuela, Benito de Miguel, Intendente de la Sota, hay un proyecto muy fuerte para intervenir las veredas en República y la idea es que los centros comerciales trabajen en una misma línea, con promociones, en fechas puntuales”, afirmó.

Parejas: “Me fueron a buscar”

Por su parte, Raúl Parejas afirmó a este diario: “Regreso porque un grupo de comerciantes, industriales, charlaron conmigo, me fueron a buscar, me pidieron una reunión, nos reunimos, y me gustó el grupo, la gente, vi ideas claras, mucho empuje, juventud, muchas ganas de trabajar, gente seria, emprendedores. Fui presidente y tuve mi gestión en la pandemia. Antes de mi asunción, la cámara tenía un déficit económico muy grande. Asumí en esas circunstancias y cuando nos pudimos acomodar, después de una asamblea, teníamos un lote en conflicto, pudimos venderlo, hicimos un arreglo extraoficial y con eso nos acomodamos económicamente y dimos un paso adelante. Y cuando íbamos a empezar a trabajar firmes por todos los objetivos que teníamos planeados, vino la pandemia. Sinceramente nos pegó muy duro a todos, le puse el pecho, y fui un presidente presente, porque estuve en todos los detalles, acompañando a todas las pymes y tratando de darles una mano”.

Listas de candidatos

La lista encabezada por el actual titular de la institución, Marcos Maroscia, está compuesta por Marianela Mucciolo, Camila Brandana, Marcela Antonio, Alejandro Biancosino, Roberto Elías, Federico Villafañe, Claudio Roggero, Sergio Bracchi, Esteban Acosta, Guillermo Fabrizio, Guillermo Bringeri, Hernán Mariani, Hernán Mascheroni, Manuel Martingorena, Marcela Rostán, Martín Montecelli, y Abel Arostegui.

La lista opositora, en tanto, está liderada por el extitular de la SCIJ Raúl Parejas, quien está secundado por Rocío Cayzac Gesteira, Anahí Frisina, Christian Monticelli, María Cruz de Miguel, Franco Gianonni, Gustavo Cannarozzo, Juan Manuel Dos Reis, Pablo Casalis, Andrés Martínez, Matías Capogroso, Matías de Luca, Mauro Echevarne, Laura Pereyra, Pablo Díaz, Rubén Ratto, y Luis Alberto Linguido.