Cosas de Chicas: el sex shop que busca romper con los tabúes y los prejuicios

Cosas de Chicas es un sex shop juninense situado en Newbery 79, primer piso, que busca romper con los tabúes de los juninenses y de los vecinos de la región. Creado por Lisina Moviglia y atendido por su hermana Sabrina, realizan la venta de productos para adultos y el asesoramiento personalizado para que tengan una experiencia única.

En diálogo con Democracia, la creadora, Lisina Moviglia, explicó: “Yo tenía 18 años cuando iniciamos este emprendimiento”.

Si bien suele ser un tema tabú, para las hermanas Moviglia, en su casa, tanto su abuela, como su tía y su madre hablaban mucho de sexo. “Iniciamos por mi abuela, ella siempre hablaba de sexo, mi tía también y en mi casa también. Yo siempre quise tener un local donde pueda vender este tipo de productos. Cuando empecé a trabajar, mis primeros sueldos, allá por junio de 2008, fueron destinados a realizar una inversión para iniciar”, destacó Lisina.

Y agregó: “Desde ahí comencé a recibir pedidos. Al principio, el nombre era Sex Satisfaction, pero, sobre la marcha, por un cumpleaños de una amiga de mi hija, le cambie el nombre al de hoy”.

Además, la creadora del local, recordó: “Cuando arranqué fue en mi casa, con una valija, saliendo con la moto a entregar pedidos. Con el tiempo los pedidos fueron aumentando, lo que implicó salir con más valijas y en el auto, durante 10 años hice esto. Cuando me fui a vivir sola ya tenía espacio para atender a la gente, eso me dio un plus, porque armé un local en el living de mi casa y eso hizo que en el 2017 armemos las peñas”.

Peñas, con cena y juegos

Las peñas surgen de una charla entre las hermanas, donde Lisina le propone a Sabrina hacer reuniones de chicas, donde tenían incluida la cena, demostración de productos, juegos y premios. “A Sabrina le salen muy bien las pizzas, así que, en el living de mi casa, con sus pizzas, hicimos la primera peña solo de mujeres”, contó Lisina.

Al respecto, Sabrina explicó: “Nosotros lo que realizamos es asesoramiento personalizado para que tengan una experiencia única al momento del acto sexual. Todas las estimulaciones son diferentes, no es lo mismo para la mujer, que para el hombre”.

Y agregó: “Siempre que hablamos con los clientes, buscamos que se vayan conformes y que obtengan resultados, no solo con los juguetes, sino con todos los productos que ofrecemos. Básicamente, les explicamos para qué sirve el producto, como se usa, que pilas lleva, todo, porque no tienen cambio, ni devolución. Además, eso lo hacemos con los geles, ropa interior, no solo con los juguetes”.

El miércoles 19, en el City Rock, a partir de las 21, Cosas de Chicas realizará una nueva peña mixta. “Al principio iban solo mujeres, ahora ya vienen grupos de matrimonios, se volvió mixta”, destacó Lisina.

“Romper estereotipos”

“Nosotros lo que queremos es poder romper con todo tipo de estereotipos y tabúes. Nuestras modelos son reales, mostramos nuestra lencería en personas reales y eso es lo que le gusta a la gente, muchas veces quieren acceder a ciertos productos y no encuentran talles, en cambio, nosotras tenemos para todo tipo de público”, concluyó la dueña del local.