Varios clasificados y otros equipos que esperan lograrlo en la última jornada de la primera etapa

Se disputó la sexta fecha de los torneos “Clausura” 2022 de fútbol de divisiones inferiores de la Liga Deportiva del Oeste, en los que está en juego la Copa “Sergio Lippi” en homenaje al querido profesor de educación física, futbolista, preparador físico y director técnico fallecido hace pocos meses.

En esta jornada, quedaron libres los distintos conjuntos del Club Atlético Mariano Moreno de nuestra ciudad y recordemos que avanzarán a la siguiente etapa los cuatro primeros de cada una de las zonas de las diferentes divisionales del certamen, quienes volverán a ser agrupados en dos grupos.

La fecha del fin de semana pasado

En el estadio “Centenario", B.A.P. recibió la visita de los elencos del Club Atlético Villa Belgrano. En predécima categoría, se impusieron los "ferroviarios" 2 a 1, también triunfaron en décima, por 1 a 0; en novena categoría, por 2 a 1, y en octava, 2 a 0.

En séptima y en sexta se registraron sendos empates, igualando en ambos cotejos 1 a 1, mientras que en quinta y en cuarta fueron victorias con igual resultado para Villa Belgrano, por 2 a 1. En el estadio del Club Jorge Newbery, los "aviadores" fueron anfitriones de las diferentes categorías formativas de la Academia Javier Mascherano de Lincoln, ganando todos los encuentros los visitantes.

Los linqueños ganaron 1 a 0 en predécima; por 2 a 1 en décima; goleada de 5 a 2 en novena; y por 2 a 1 en octava. Además, Mascherano se llevó los tres puntos en séptima (1 a 0); en sexta (por 7 a 1); en quinta (3 a 1) y en cuarta división, por 3 a 0, logrando las 24 unidades que estuvieron en juego. En el estadio "Irineo Taró" de nuestra ciudad, Defensa Argentina recibió a Rivadavia de Lincoln en divisiones formativas a Defensa Argentina de Junín.

Los rivadavienses ganaron 2 a 0 en predécima; 1 a 0 en décima; también 1 a 0 en novena y por 4 a 0 en octava división. El único triunfo defensista fue en séptima, por 2 a 1, mientras que Rivadavia (L) también triunfó en sexta (4 a 0); y en quinta (6 a 0), registrándose un empate sin goles.

Por su parte, Rivadavia de Junín fue local frente a Sarmiento y en predécima y en décima, goleó el Verde, por 6 a 0 y 5 a 0, respectivamente. En novena igualaron 1 a 1; Sarmiento goleó en octava (7 a 0); en séptima (5 a 0) y en octava categoría (8 a 0), imponiéndose además los equipos del CAS en quinta (1 a 0) y en cuarta división, por 2 a 1.

En tanto, en el estadio "Omar Atondo", River Plate fue local frente a Independiente de nuestra ciudad. En predécima se impuso el elenco "rojo" visitante por 2 a 0; en décima empataron sin goles; Independiente ganó en novena (2 a 1); en octava (3 a 0) y también en séptima categoría, 1 a 0.

En las categorías mayores logró sendos triunfos River Plate, por a 4 a 0 en sexta; 5 a 0 en quinta y 5 a 0 en cuarta categoría.

Mariano Moreno jugó en formativas en su estadio "Raúl 'Vasco' Barcelona" frente a Ambos Mundos. En predécima, los tricolores visitantes ganaron 3 a 0; igualaron sin tantos en décima; y en novena, fue victoria morenista, por 5 a 1. En octava, ganó Moreno 3 a 1; en séptima se impuso Ambos Mundos 2 a 0; en quinta fue éxito para los tricolores huéspedes por 2 a 0 y en cuarta también venció Ambos Mundos, 2 a 1.

En el estadio "Edgar Aramburu" del Club Ambos Mundos, La Favela fue local frente a Deportivo Baigorrita en divisiones forrmativas. En predécima igualaron 2 a 2; en décima se impusieron los baigorritenses 1 a 0; en novena empataron sin tantos; resultado 0 a 0 que se repitió en séptima, mientras que en el restante encuentro, el de cuarta, se llevó el triunfo para su localidad Deportivo Baigorrita, por 1 a 0.

Por la séptima y última fecha, el próximo fin de semana se enfrentarán:

Zona "A": Villa Belgrano vs. La Favela; Deportivo Baigorrita ante Rivadavia de Junín; Independiente vs. B.A.P.; y Sarmiento frente a River Plate.

Grupo "B": Rivadavia de Lincoln vs. Origone FC; Ambos Mundos ante Jorge Newbery; y Academia Mascherano frente a Defensa Argentina, quedando libres los equipos de Mariano Moreno.