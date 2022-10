Junín sigue al ritmo de Meoni

“Un líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el camino”, afirma el escritor y entrenador de líderes John C. Maxwell.

Maxwell es uno de los principales conferencistas norteamericanos y brinda capacitación y orientación a los líderes de las empresas del ranking de la revista Fortune. Esta afirmación encuadra de manera perfecta a la situación actual de Junín, que a más de un año de la desaparición física de Mario Meoni, la ciudad sigue al ritmo de sus ideas. Maxwell describe que "cuando le agregas algún valor a tu vida... tienes éxito. Cuando agregas algún valor a la vida de otros has trascendido". Y sin duda esto es lo que sucede con Mario, con Junín y con los juninenses.

Por estos días podemos recorrer la ciudad y ver esta trascendencia. En el oeste de la ciudad, la construcción de 149 viviendas, que se construyen sobre tierras compradas por el municipio cuando fue intendente y que fueron gestionadas ante el Ministerio de Vivienda cuando fue ministro.

En el sur, la construcción de la estación de ómnibus, que la inició como intendente y luego de 4 años paralizada por el municipio, la reactivó inyectando fondos desde el Ministerio de Transporte. En el este de la ciudad, el inicio de las obras para la construcción de una zona de actividades logísticas y la recuperación del cuadrante noroeste. El desarrollo de este cuadrante de la ciudad fue pensado, diseñado y proyectado mientras fue intendente de Junín. Y para darle solución al tránsito pesado de la ciudad, fomentar un nodo logístico para la región, generar empleo, darles solución a decenas de empresas con necesidad de galpones y hacer de un lugar que fue un basural un lugar de desarrollo productivo, llevó adelante un acuerdo con una empresa para la construcción de zona de actividades logística, que luego de 7 años recién el municipio la vuelve a impulsar.

En el norte de la ciudad, el crecimiento de la Unnoba, sobre los predios que fueron municipales y durante su gestión como intendente se cedieron a la casa de altos estudios para, primero, la recuperación del Chalet de Mr. York y, ahora, para la construcción que se encuentra en proceso del Museo de Ciencia y Tecnología que contará con auditorio, sala de convenciones, sala de teleconferencias, aulas comunes, aulas magnas, anfiteatro y buffet.

Mientras tanto, en el centro de la ciudad, el taller ferroviario recuperado ya cuenta con casi 100 empleados, la remodelación de la estación de trenes y la obra del paso bajo nivel.

Todas y cada una de estas intervenciones, que hoy son prácticamente todas las intervenciones de todos los estamentos del Estado en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, lo tienen a Mario como denominador común, a través de sus ideas, de su gestión, de sus alianzas estratégicas y de su visión.

Maxwell también dice que “todo el mundo tiene el potencial de convertirse en un animador. No tienes que ser rico. No tienes que ser un genio. No tienes que tenerlo todo junto. Todo lo que tienes que hacer es preocuparte por la gente e iniciar”.

Y como dice Maxwell, Mario era eso, no fue rico ni fue un genio, se preocupó y trabajó. Y como con sus acciones le agregó valor a la vida de los juninenses, con trabajo, viviendas, educación, oportunidades, trascendió y la ciudad se sigue moviendo a su ritmo.

Fernando Burgos: Abogado. Delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación.