Alicia Pagella presentará su libro “Ellas y las parecidas”

La escritora Alicia Pagella presentará el 8 de octubre su libro Ellas y las parecidas. Se trata de una novela breve, el nuevo trabajo de la escritora local. La cita comenzará a las 19.30, en La Casa Cultural ATSA, situada Brasil 22. En el acto de lanzamiento, participarán reconocidas personalidades juninenses.

La escritora, en diálogo con TeleJunín Noticias, afirmó: “Esta es mi primera novela breve, ya tengo escritos seis libros de poesía propios y 10 antologías compartidas con otros autores”.

“Yo me considero fundamentalmente poeta, este libro surgió en la pandemia, cuando me puse en modo pausa. En el primer año, en las tardes de abril-mayo me comencé a preguntar muchas cosas”, resaltó Pagella. Y agregó: “El patio de mi casa fue muy inspirador, gracias a él, todo lo que procesé en la pandemia, lo volqué en el libro. Después, se lo di a mi hijo, para que lo pudiera leer, ya que es periodista, escritor y editor”.

Sobre el nombre de la novela, la escritora, explicó: “¿Quién es Ella? Es la protagonista de esta novela breve, Ella puede ser cualquiera de las mujeres que estén compartiendo este espacio. Y las parecidas es porque cuando vean el contenido las personas, en algún momento de la presentación, la idea es que puedan identificar con Ella”.

Presentación

La presentación del libro Ella y las parecidas, se llevará a cabo el 8 de octubre, a partir de las 19.30, en La Casa Cultural ATSA, situada Brasil 22.