Con críticas al gobierno nacional, Stolbizer y Abad visitaron Junín y dieron una señal de unidad de Juntos

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer y el legislador provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad coincidieron ayer en Junín y dejaron una señal de unidad de la coalición Juntos, de cara al armado electoral de 2023.

Los dirigentes pisaron el distrito con una agenda que incluyó una visita al Parque Industrial y luego una reunión de dirigentes, en el comedor de la Unnoba, desde donde brindaron una conferencia de prensa.

En su diálogo con los medios, Stolbizer y Abad coincidieron en críticas al gobierno nacional y advirtieron que el clima social y económico del país está marcado por la "incertidumbre", a la vez que cuestionaron al Frente de Todos por "querer cambiar las reglas del juego electoral", en referencia al posible debate por la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"La Argentina está viviendo momentos muy complejos, la palabra para graficarlo sería incertidumbre. En cada lugar, en cada pueblo que recorremos, el pedido de la gente es 'hagan algo', 'únanse'. Los vecinos necesitan una esperanza, frente a un gobierno nacional que hoy está sin rumbo", expresó Stolbizer.

Abad, por su parte, subrayó que la responsabilidad de la dirigencia política de la oposición es "estar al lado del que produce", en un escenario nacional de "decadencia".

"Estamos convencidos de que, en un momento de tanta incertidumbre, en una Argentina que involuciona, tenemos que estar cada vez más cerca de la gente. La forma de salir de esta decadencia es estar cerca de la gente, apoyando a la producción", afirmó.

"No nos van a dividir"

Con respecto a las versiones que dan cuenta de que el oficialismo nacional buscaría alianzas en la Cámara de Diputados para avanzar en una suspensión de las PASO, los dirigentes opositores coincidieron en que se trata de "una estrategia para dividir a la oposición", privándola del mecanismo de las primarias para unificar candidaturas.

Sin embargo, Stolbizer anticipó que la eventual iniciativa no lograría el éxito esperado por el oficialismo.

"No se puede cambiar de reglas de juego en función de sus intereses, pero Juntos no tiene ningún miedo a esto, no vamos a permitir que nos divida, que es lo buscan con esta estrategia. Detrás de la movida para suspender las PASO, está la intención del kirchnerismo de la perpetuación en el poder para garantizar la impunidad (de la vicepresidenta Cristina Fernández), que son dos cosas que van de la mano", concluyó Stolbizer.

Abad, por su parte, defendió la continuidad de las PASO, pero aclaró que Juntos debe intentar llegar a las elecciones del año que viene con "un programa de gobierno claro". Los dirigentes estuvieron acompañados por representantes locales de Juntos, como los concejales Juan Pablo Itoiz y Cristina Cavallo; el ex presidente del Comité UCR local, Carlos Mansur; y los referentes del GEN Junín, Osvaldo Ferrúa y Héctor Coirini. Además, estuvo presente la dirigente del GEN de 9 de Julio, Marianela López.