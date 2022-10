SAE: denuncian la compra de productos que no están autorizados

Integrantes de la Mesa de Educación del Ateneo “Néstor Kirchner” denuncian al Municipio por comprar alimentos que “no están autorizados para la comercialización ni el consumo”.

“Las irregularidades comenzaron cuando la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal designó al municipio de Junín como uno de los responsables de gestionar el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Desde aquel entonces hasta hoy los problemas se acumulan. Allá por febrero del 2018, la concejal Melina Fiel, quien hoy es presidenta de la Comisión de Educación en el Concejo Deliberante, expresó en una nota de opinión en el diario Democracia, que “para el intendente Pablo Petrecca y para todo el municipio los chicos son prioridad, especialmente en la primera infancia. Claro que desde el principio sabíamos que se trataba de una nueva expresión vacía, de un slogan oportunista, de ese intento de utilizar una política pública indispensable en una política marketinera”, dijeron.

Y agregaron: “El mismo gobierno local que, no nos olvidemos, dejó vencer mercadería en plena pandemia, con muchas familias atravesando dificultades, hoy debemos soportar que productos adquiridos por el municipio para los beneficiarios del servicio de SAE y MESA no están autorizados para la comercialización y su consumo. A pesar de la inversión en provincia, con cifras millonarias depositadas en lo que va en el año al municipio, y con una legislación que ampara los cuidados y la dieta de todos los beneficiarios del servicio, el Ejecutivo municipal compra productos que no están aprobados ni en el RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio) ni por RNE (Registro Nacional de Establecimiento”.