Analizan cómo organizar el tránsito para cuando inicie la obra del paso bajo nivel en Junín

En la Agencia Municipal de Seguridad Vial del Gobierno de Junín (Chaco y Primera Junta) se desarrolló un nuevo encuentro de este espacio del que participó “Estrellas Amarillas”, el Departamento de Educación Vial y Movilidad Urbana del Municipio, ATUJ, entre otros representantes de distintas instituciones de la ciudad relacionadas a la temática.

El objetivo de la reunión apuntó a consensuar soluciones para diversas aristas en pos de la seguridad vial, además de planificar futuras acciones teniendo en cuenta la obra en desarrollo del cruce bajo nivel de Rivadavia.

Al respecto del encuentro, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, expresó: “En esta reunión como todos los meses tratamos cuestiones específicas como las estadísticas de la ciudad, con respecto a los siniestros viales y las consecuencias, y también otros temas relevantes, como la circulación de las motos”.

Seguidamente, el funcionario contó que “en especial se trató el tema a futuro de la obra del paso bajo nivel, donde va a estar cortado el tránsito y va a necesitar un manejo y una organización específica para que se pueda circular con la mayor prevención posible”.

Por otro lado, Hugo Greco, presidente del Foro de Seguridad Vial, indicó: “Es importante continuar trabajando de forma consensuada con los diferentes actores que hacen a la ciudad, en el encuentro se trataron varios temas, pero sobre todo se hizo foco en querer llevarle a la comunidad lo que estamos trabajando desde el Municipio, y desde todos los puntos de vista lo que puede llegar a suceder a partir del año que viene con lo que respecta al tránsito en Junín con la construcción del puente”.

“El mapa de la ciudad va a ser totalmente distinto y hoy no estamos en el mejor momento con respecto al tránsito, ya que no es fluido, y se va a complicar demasiado el andar diario de los vehículos. Por lo tanto, estamos planificando acciones con tiempo para prevenir y que la sociedad vaya tomando medidas, sobre las cuales ya se está trabajando y mucho para que la accidentología no crezca”, precisó el Dr. Greco.

Para finalizar, Cristian Mastrandrea, representante de ATUJ (Asociación de Taxistas Unidos Junín), sostuvo que “desde la asociación siempre abordamos distintas ideas para reducir el impacto, sobre todo con la llegada de la construcción del famoso viaducto, que se va a construir el año próximo, el objetivo es sumar con propuestas que lleven a disminuir lo que tiene que ver con los accidentes viales”.