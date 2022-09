Neumáticos: fracasó la reunión entre gremio y empresas, y en Junín ya no hay reposición

La reunión entre las empresas fabricantes de neumáticos y el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, que se realizó ayer en el Ministerio de Trabajo, fracasó y en consecuencia se extiende el conflicto que mantiene paralizada a esta industria en todo el país.

La puja por condiciones salariales lleva cinco meses y 35 reuniones sin encontrar una solución y la nueva instancia de negociación está prevista para el próximo miércoles, también en la sede de la cartera a cargo de Claudio Moroni. En este sentido, en Junín ya hay faltantes y no hay reposición. Así lo afirmó a Democracia Fernando Genovese, del local Genovese Neumáticos y Servicios, situado en calles Javier Muñiz y Colombia.

“La expectativa es bastante complicada porque no hay una confirmación de cuándo se va a reactivar el tema y además no tenemos reposición, si bien todavía tenemos stock. Estamos vendiendo y agotando mercadería sin poder reponer”, afirmó. “Es una situación compleja, porque si hoy vendes a un precio no sabés cuándo ni a qué precio vas a reponer. Es una situación complicada”, continuó.

“Con el tema de stock que tenemos estamos priorizando empresas que tenemos hace muchos años de las que somos proveedores, como una firma de ambulancia por lo que siempre tenemos reservas, ya que ese trabajo no puede detenerse. El público en general está complicado. Tengo que priorizar para mantener un stock y abastecer al servicio de salud como lo es la ambulancia, ya que no pueden quedar sin funcionar”, subrayó.

En relación al fuerte aumento de las cubiertas, Genovese opinó que se debe a varios factores: “El dólar regula mucho el valor, ya que es un insumo que entra de afuera, ya que no hay producción de caucho en el país. El faltante de neumáticos, también, ha hecho que suba el precio”.

La fabricación, paralizada

La situación se complicó por estos días, ya que las tres plantas de fabricación de neumáticos de la Argentina, de las empresas Fate, en San Fernando, Pirelli, en Merlo, y Bridgestone, en Llavallol, están paralizadas por el cerco y acampe y el paro por tiempo indefinido que el viernes inició el Sindicato. No hay neumáticos, ya sea por las medidas de protesta de los trabajadores del sector o por los inconvenientes para importar insumos. Los fabricantes y, en línea más cercana, los distribuidores se quejan de que no tienen forma de abastecer la demanda interna.

El problema afecta a todos por igual ya tengan auto, camioneta o camiones. En ese contexto, muchos no encuentran más alternativa que reparar las viejas ruedas o comprar usadas.

“Reparaciones hacemos a montones, tenemos mucho trabajo manual porque no hay neumáticos nuevos”, explicaron. En relación a los precios indicaron que los neumáticos aumentaron como el costo de vida y los que estaban alrededor de 50 mil pesos hoy se venden a 80 mil. “Las subas son importantísimas, pero tampoco se consiguen y muchos terminan buscando neumáticos usados”, apuntaron.

En otra gomería se indicó que hay muy poca mercadería y la que llega lo hace mes a mes con aumentos que van del 5 al 10 por ciento. La escasez, sumada a la inflación, hace que en poco tiempo los neumáticos hayan experimentado subas del 60 por ciento.

El conflicto sindical del gremio de los neumáticos impacta sensiblemente en el mercado local. Se explicó que, con poca producción, a raíz de los paros y los bloqueos a las plantas, es normal que los precios suban. Tampoco son menores los conflictos derivados de las trabas a las importaciones por las medidas del Banco Central en relación a los dólares.

Todo se traduce en la falta de abastecimiento que denuncian las gomerías locales, panorama similar al que se observa en el resto del país. “Hay inconvenientes con las gomas para todos los modelos y los aumentos son constantes, más allá de las variaciones del dólar”, dijeron.

Se informó que los vehículos con mayores complicaciones son los de alta gama, los que requieren rodados 17, 18 o 19. Cada cubierta cuesta entre 100 mil y 150 mil pesos. No obstante, se comunicó que también faltan los rodados chicos, los números 13 y 14. Con un tono de marcada preocupación los comerciantes del ramo sostuvieron que podrían quedarse sin stock antes de fin de año, si no se revierte el panorama actual.

Los reclamos del sindicato

En relación al conflicto, los representantes del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) reclaman el pago al 200% de las horas trabajadas los fines de semana, la reapertura de la paritaria 2021, y la actualización correspondiente al primer semestre de este año.

Los trabajadores mantendrán bloqueados los ingresos a las tres fábricas con lo cual seguirá paralizada la producción de neumáticos, que, entre otras consecuencias, ya está condicionando la producción automotriz. .

El secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, afirmó en las últimas horas que las compañías del sector "están atravesando un muy buen momento económico", al justificar así la intransigencia del gremio.

"Han comprado la materia prima con dólares oficiales que les dio el Gobierno para vender las cubiertas a precios internacionales", puntualizó. El sindicato lleva a cabo un paro por tiempo indeterminado que incluyen bloqueos y acampes en las puertas de las empresas. A diferencia del resto de los sindicatos de la CGT, que mantienen una línea peronista, el Sutna parte de un gremialismo clasista y combativo de la llamada izquierda sindical.

Cierre temporal

Por la extensión del conflicto, la compañía Bridgestone anunció el "cierre temporal" sus operaciones en el país a raíz de las "prolongadas negociaciones", un anuncio que imitaron luego tanto Pirelli como Fate, las otras dos referentes del sector.

Por su parte, el dueño de Fate, Javier Madanes Quitanilla, responsabilizó al Partido Obrero por la escalada del conflicto. "Con los problemas de ocupación que hay no puedo pensar que esto sea un problema salarial exclusivo. Hay otras razones que tienen que ver con factores de poder, de ver cómo se instalan dentro del sistema sindical y dentro del sistema político", afirmó el empresario.

En tanto, Horacio García, presidente de la Federación Argentina del Neumático –entidad que agrupa a las Gomerías- detalló que hasta hace algunos días recibían el 40% de la entrega habitual y adelantó que al paralizarse la producción ya no recibirán nada y el stock es insuficiente.

"A los problemas que tienen los trabajadores de las empresas se suma el de los 180 mil empleados que tiene nuestro sector cuya fuente laboral también está en riesgo", afirmó en declaraciones a la prensa.