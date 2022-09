Ninguna escuela de Junín tendría una quinta hora de clases por día

Si bien desde el gobierno provincial se ha confirmado que en algunas 500 escuelas del territorio bonaerense podría darse la quinta hora de clases por día, en nuestro Distrito no hay ninguna institución de nivel primario de gestión estatal que haya logrado el consenso necesario para proponerlo.

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación de Nación y aprobado por unanimidad por todas las provincias en el Consejo Federal de Educación (CFE). Apuntan que una hora más de clase por día significa 38 días más de clase por año, que se destinaría a reforzar el aprendizaje en Matemáticas y Lengua.

"En la Provincia, un total de 260 escuelas pasarán de jornada simple a completa y otras 500 incorporarán la quinta hora", aseguró Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación Bonaerense, quien acotó que en los próximos días firmarían el convenio respectivo con Nación.

Consultada al respecto, Francina Sierra, secretaria general de la Seccional Junín del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), manifestó que el sistema de la quinta hora de clase en Primarias era optativo y que en Junín no se logró consenso en ninguna institución del distrito.

“Desde SUTEBA hemos sido siempre muy claros con esto: donde no hay consenso total en las comunidades educativas, no se puede avanzar. De hecho en Junín no hay ninguna escuela que esté prevista dentro del programa de quinta hora porque claramente las escuelas del Distrito no cumplen las condiciones para que eso pueda ocurrir, sobre todo de infraestructura edilicia. Y en alguna que otra escuela que podría haber avanzado la propuesta, no se dieron los consensos. Por lo tanto, no habrá por el momento escuelas en el marco del programa de Quinta Hora”, explicó.

Jornada completa

Según lo anticipado por Sierra, hay algunas escuelas que están pensadas para el programa de Escuelas de Jornada Completa y una de ellas es la Escuela Primaria N° 17, en el paraje El Carpincho. “Es la primera que ya tuvo número de resolución. Avanza rápidamente para convertirse en escuela de jornada completa”, dijo.

“La dificultad que se observa en dicha institución– explicó- es que todavía hay que hacer algunas reformas edilicias para que efectivamente se pueda dar porque si no estarían compartiendo algunos espacios, y también los baños, por lo cual no estaría bien que la jornada completa comience en esas condiciones”.

Sierra manifestó que había otras tres escuelas en las que habría consenso pero no tienen número de resolución ministerial, que son la Primaria N° 35 (Cerrito Colorado), Primaria N° 49 (Av. La Plata y Pasaje Democracia) y la Primaria N° 4 (Av. República sin número- Cuartel II).

Infraestructura

En diálogo con Democracia, María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín, dijo que la iniciativa del gobierno, en lo que es Jornada

Completa en las escuelas tenía que ver con la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires “que ya tendría que estar implementada”, comentó.

“Esa ley dice que todas las escuelas primarias tendrían que ser de jornada completa pero para eso se necesita infraestructura y es lo que no tenemos. No todas las escuelas de primaria tienen un solo turno, y además varias comparten el edificio con el nivel Secundario”, acotó.

La gremialista docente señaló que en el estudio a nivel distrital se observó que solo cuatro escuelas estarían en condiciones de tener jornada completa, pero no sabía si se podría implementar.

Para el 2023

Sobre cuándo se podrían aplicar la Jornada Completa en algunas escuelas de Junín donde hubiera consenso e infraestructura adecuada, Sierra estimó que podría ser durante el 2023.

“Concretar la jornada completa implica un proceso largo: un circuito administrativo que tiene sus etapas, sus tiempos, con lo cual hay que pensarlo para el 2023, ni siquiera te digo para el inicio del ciclo lectivo, sino durante el año”, apuntó.