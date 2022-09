Federico Melo: “Espero que haya una unidad nacional”

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó en una entrevista con el programa político Reporte Especial (TeleJunín) que es necesario “un consenso político” para comenzar a revertir la crisis económica y los efectos de la inflación, que mellan el salario de los trabajadores.

-Mañana es el Día del Empleado de Comercio, ¿cuáles son las expectativas?

-Hace muchos años que hacemos hincapié en esta fecha, donde se reconoce al trabajador mercantil. Entendemos que estamos en épocas difíciles, en donde todo el sector está viviendo situaciones complejas, pero remarcamos que los trabajadores mercantiles son los que están durante todo el año prestando servicio e incluso en épocas festivas son los que están atrás del mostrador. Gracias a un trabajo que venimos realizando, desde hace ocho años, hemos firmado convenios con diferentes sectores, en conjunto con las cámaras, para que este día se respete y se les pueda brindar el descanso a todos los trabajadores.

-¿Qué panorama atraviesa el sector?

-El panorama es complejo, con una inflación que no deja de crecer, pero en los últimos tiempos estuvimos viendo que, en Junín, particularmente, se comenzaron a dar altas de empresas, como ocurría años atrás, previo a la pandemia. El sistema ahora se empezó a equilibrar y estamos teniendo altas en diferentes rubros del comercio. No hay que dejar de lado la parte económica del salario de los trabajadores, que es la que hace que la economía no termine de repuntar como nosotros quisiéramos.

-Un asalariado que termina consumiendo en Junín, ¿no?

-Eso es algo que siempre trato de explicar, el salario del trabajador siempre termina en el consumo local. Lamentablemente, el asalariado hoy no tiene capacidad de ahorro.

-Con una inflación del 7%, no hay paritaria que aguante.

-No hay previsibilidad en los acuerdos que se pueden llevar a la mesa, por eso la mayoría de los sectores hacen una revisión cada tres o cuatro meses. Si bien yo soy un dirigente joven dentro del gremialismo, nunca vi este nivel de inflación. Me parece que tenemos que lograr una unidad nacional, un consenso político que nos permita generar políticas claras, en materia económica, para poder proyectar.

-¿Cómo está la balanza de altas y bajas de empleados en el sector?

-La pandemia desequilibró la balanza totalmente y poco a poco empezamos a notar cierto equilibrio, pero falta. Todas las semanas hay empresas que contratan empleados, pero muchas de estas altas se equilibran con bajas de otras empresas.

-¿Cómo imagina el fin de año?

-Lo veo difícil. Por eso espero que haya una unidad nacional y un consenso político que es lo que necesitamos ahora, no tenemos que esperar a diciembre. Realmente hay una inflación muy grande y mucha necesidad y estamos hablando de los asalariados que corremos detrás de esa inflación.