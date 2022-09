La productora juninense que trabaja con Andy Kusnetzoff y ayuda a buscar empleo

Sol Liggera es de Junín y es la hija de Cecilia Serrano, conocida periodista de nuestra ciudad. La joven está cumpliendo su sueño, siendo la productora del reconocido programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle, que sale por Urbana Play. Además, es psicopedagoga y brinda talleres motivacionales para las personas que están buscando trabajo en el área de comunicación.

En diálogo con Democracia, contó que creció en los estudios de radio y televisión, por los trabajos de su madre y de su tía, situación que la llevó a soñar con que, algún día, podría llegar a conocer a los famosos que veía en los medios.

“Siempre que miraba la tele pensaba ‘algún día capaz que puedo conocer a esta persona’. Yo llegué a Perros de la Calle por un trabajo práctico de la facultad, la verdad es que nunca me hubiera imaginado que me iba a abrir las puertas para formar parte de Urbana Play y el programa de Andy”.

Productora “apasionada”

Sol se considera una productora nata apasionada por la comunicación y la investigación. “Estaba en el último año estudiando psicopedagogía, en el Instituto 20, y me habían quedado las prácticas, a la vez que era ayudante de la materia Orientación Vocacional”, recordó.

Y agregó: “En paralelo, Orientación la estaba haciendo con una psicóloga y lo que me sucedió es que cuando la realicé, las opciones que me salieron eran abogacía, relaciones laborales o profesorado de historia. La realidad es que en ese momento opté por estudiar periodismo, nada que ver, pero cuando uno decide estudiar comunicación, en primera instancia no conoce la cantidad de roles que se pueden ejercer”.

Al tiempo, abandonó la licenciatura y se encontró con guion, la carrera que estudió. Sol se dio cuenta que le gustaba escribir, armar, planificar, inventar historias, entre muchas cosas, pero por sobre todo estar activa. “Me di cuenta de que me gustaba estar en la búsqueda, resolver, ir y venir o proponer, y ahí me encontré con el rol de producción. Me terminé viendo a mí, en la infancia, observando a mi mamá, que estaba todo el tiempo en movimiento y autogestionándose, generando notas, entre otras actividades más”.

Talleres motivacionales

La juninense, además de desempeñar su rol como productora, dicta talleres motivacionales, que se fusiona con su título de psicopedagoga. Los talleres surgen de tener compañeros que no sabían cómo insertarse en el mundo laboral. “Yo ingreso al ISER a estudiar guion de radio y televisión y allí me encuentro con compañeros que no sabían cómo buscar su primer trabajo”, relató.

Y añadió: “A raíz de eso, creé un grupo de WhatsApp, que con el tiempo se empezó a expandir y tuve que comenzar a armar otros. Y a principios de este año migró a Telegram.

Con la pandemia comencé a hacer vivos en Instagram, con una conocida que después se convirtió en una amiga, que es Fernanda Santagata. En los vivos, lo que hacíamos era brindar tips de cómo usar LinkedIn o cómo armar un currículum”.

“Lo que hacíamos básicamente era dar tips referidos a la búsqueda e inserción laboral. De esta manera, surge la idea de brindar talleres motivacionales. Hace un par de meses se materializó en Fundación Sí, donde asistieron alrededor de 25 personas relacionadas al mundo de la comunicación”, afirmó.

Hoy -según contó-, la mitad de las personas que asistieron al taller ya consiguió trabajo.

Su canal de Telegram cuenta con más de 1000 personas, y lo que hace la joven es enviar búsquedas laborales, la mayoría relacionadas con LinkedIn. “En el canal no se interactúa, solo sirve para que yo envíe las búsquedas, pero a veces sucede que las mismas personas que conforman el grupo me envían por privado opciones de trabajo para que yo comparta”.

Productora y coaching

Según señaló, ser productora de Perros de la Calle y dar talleres motivacionales se complementan. El taller o los vivos de Instagram tienen la particularidad de estar relacionados a las búsquedas laborales.

“Uno pone a disposición del otro las herramientas y la experiencia que tiene. El rol del productor es que todo el tiempo, por lo menos en mi caso, está en movimiento y haciendo cosas nuevas. Y esto, sin dudas, le da un plus de poder resolver problemas o situaciones que surgen”, indicó la productora.

“Cuando el otro comparte su realidad, su deseo, su urgencia o a dónde quiere llegar, uno trata de despejar un poco los problemas, la angustia o la ansiedad que tiene esta persona para poder ayudarla a lograr su objetivo”, afirmó.

Para finalizar, resaltó: “Desde este lugar, y capaz hasta brindando un mensaje motivacional, puedo decir que uno puede hacer realidad los sueños si se pone un objetivo y trabaja para ellos. Los sueños no surgen de la nada, realmente uno tiene que estar preparado para cuando llega ese momento y lugar correcto”.