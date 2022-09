La historia del joven juninense que no puede ir a clase por la falta de transporte

Hace tres meses que Franco Raschella no puede asistir a clases. El joven, de 16 años, vive en el paraje La Agraria y a través del Consejo Escolar tenía un convenio donde le pagaban el taxi para que él y tres chicos más puedan ir a la escuela, pero ahora se lo quitaron. Sumado a esto y al no haber colectivos que lleguen a la zona, hace 90 días que no puede estudiar con normalidad.

El joven, en una entrevista con TeleJunín Noticias, comentó: “No tengo a nadie que me lleve, no hay transporte y se me dificulta que me mande el estudio por WhatsApp yo vivo en el paraje la Agraria, en el campo y no nos llega internet tampoco, es todo muy difícil”.

Sobre el convenio que tenía y se lo quitaron, el entrevistado destacó: “Hace tiempo que al remisero no le pagaban y se le estaba haciendo difícil poder transportarme. Éramos cuatro en total, me buscaba a mí y después a otros tres chicos más, porque era el único conductor que hacía el viaje”.

Luego, agregó: “Al no cumplir con el pago, renunció y no conseguimos otro medio para poder asistir a clases, no hay ningún colectivo que llegue a la zona”. “En principio los docentes no sabían y me contaban las faltas, le pedía a mis compañeros que me pasen la tarea, pero yo no tengo internet en mi casa, así que se me dificulta también por eso. No hay una empresa que llegue hasta la zona”, resaltó el joven.

Para finalizar, agregó: “Mi padre está complicado con su salud, tuvo dos ACV y eso hace que no pueda llevarme y traerme todos los días, entonces cada vez son menos las posibilidades que tengo para poder ir a la escuela y nadie me da una solución”.