En Junín, oficialismo y oposición debaten sobre una eventual suspensión de las PASO

Dirigentes políticos, legisladores y funcionarios juninenses opinaron sobre el debate en torno a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las presidenciales de 2023. Y, en general, coincidieron en que es una herramienta que coadyuva al fortalecimiento del sistema democrático argentino.





Juntos

Juan Fiorini, concejal de Pro, afirmó a Democracia: “Creo que el debate sobre las PASO hay que darlo, pero tiene que ser en un año no electoral, no puede ser que cada gobierno lo cambie en un año electoral, de acuerdo a si le conviene o no. Tampoco puede ser una reforma que se dé sola, sino que tiene que ser en conjunto. Venimos pidiendo desde hace mucho tiempo -en las legislaturas y discursivamente se ha dado el debate en los medios- que en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires se necesita una reforma electoral, con un nuevo sistema de votación. La boleta de papel tiene que ser reemplazada, porque es un sistema viejo, que tiene un alto costo y genera desconfianza. Implica mucho gasto y mucho tiempo para el control y para conocer los resultados”.

Y agregó: “Hay que dar una discusión sobre las PASO, pero tiene que ser en conjunto con todo el sistema electoral. Y hay que poner en discusión también la boleta, ya sea el voto electrónico o la boleta única en papel, que ya está funcionando en varios lugares de la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, aún no”.

Por su parte, Juan Pablo Itoiz, concejal por la UCR de Junín, afirmó a Democracia: “Las PASO son determinantes, en primer lugar, porque son las reglas de juego que en cualquier democracia garantizan la libre competencia y la participación de todas las fuerzas políticas en las mejores condiciones posibles para la salud de la democracia argentina. No sería bueno, a tan poco tiempo de una elección, modificar las reglas de juego. Si nosotros aspiramos a que la democracia argentina siga consolidándose, con igualdad de oportunidades, justicia social, educación, salud pública, no sería saludable para el sistema”.

Y agregó: “Respecto a lo estrictamente estratégico, desde mi punto de vista, y creo que es el pensamiento de la mayoría de los radicales, las PASO son una herramienta determinante para definir no solamente las candidaturas, sino también las estrategias electorales que tenga cada espacio político”.

“La Argentina ha modificado su sistema de partidos desde el principio del siglo 21 y ya no alcanza con un solo partido para acceder al poder y para gobernar, sino que se han formado alianzas o coaliciones de partidos como Juntos o el Frente de Todos, donde la resolución de las candidaturas implica mucho más que los términos personales o de los dirigentes en particular, implica también una construcción de un programa de gobierno que es lo que se evidencia que no ha habido en los últimos años”, sostuvo.

“La provincia de Buenos Aires tiene una ley que determina el funcionamiento de las PASO, atadas a la ley nacional, así que ese debate debe darse en el Congreso de la Nación. Desde mi punto de vista, y creo que es la opinión mayoritaria del radicalismo, estoy en contra de modificar este sistema. Las PASO son lo mejor que se puede tener para mejorar y fortalecer el sistema a través de la libre competencia y tanto los que son actualmente gobernantes o legisladores como los que aspiran a serlo, deben hacerlo de cara a la sociedad, debatiendo y presentando sus ideas y ganándose los lugares como corresponde a través del voto popular”, señaló.

“Los espacios políticos deben ocuparse y la ocupación de esos espacios políticos debe darse a través de la elección, donde los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires elijan libremente quiénes deben ser sus gobernantes”, afirmó.

“Creo que más allá de las diferencias internas, hoy Juntos tiene en claro que para ganar en el 2023 tiene que garantizar su unidad y su ampliación para tener una base de sustentación sólida y confiable. La posibilidad de regresar al gobierno nos obliga a ser prudentes y cautos a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, el kirchnerismo muestra su costado antidemocrático intentando cambiar las reglas del juego frente a la posibilidad concreta de que la sociedad los castigue en las urnas por el mal gobierno que están haciendo”, dijo.

“Las PASO demostraron ser un sistema eficiente que logró una mayor participación de la ciudadanía y estabilizar el sistema político, además de darle la posibilidad a los ciudadanos de elegir libremente a sus candidatos evitando acuerdos espurios o imposiciones de cúpulas”, afirmó.

Rodrigo Esponda, concejal de la Coalición Cívica en Juntos, afirmó a Democracia: “No me sorprende, viendo cómo está sucediendo todo, está todo concatenado. El hecho de querer suspender las PASO habla claramente del temor del Gobierno a la expresión popular. Y eso, sumado a la intención de cooptar la Justicia, las leyes mordaza que propuso el Presidente para controlar las redes sociales. Evidentemente, le tienen pánico a la gente y cada vez están más lejos de la gente, porque saben que están llevando a cabo un gobierno que deja mucho que desear, que todo lo que prometió es falso y que no lo están pudiendo cumplir, por eso les tienen temor a las opiniones. Una de esas opiniones seguramente se va a dar en las PASO y por eso están buscando suspenderlas”.

Luis Chami, secretario General de la Municipalidad de Junín, afirmó a este diario: “El Gobierno vive en una nube, todo lo que funciona lo quiere desarticular. La gente está viendo qué pasa con la inflación, cómo hace para llegar a fin de mes, y realmente se están encargando de coartar la libertad de expresión que tiene la gente, en algo que es legítimo, que ya se logró. Dedican tiempo al álbum de figuritas y a ver si hay figuritas y no en ver cómo reactivan la economía. Han perdido el norte, ocuparse de eso es desastroso”.

Frente de Todos

Andrés Merani, referente de La Cámpora y titular de PAMI Junín, afirmó: “Es una decisión que nos excede a los dirigentes locales. Si se plantea ese escenario o si se aprueba o no, va a depender del análisis de varias variables. Si tiene que ver con la representatividad, es importante, pero, si no hay PASO, habrá que sentarse y discutir un poco más para llegar a alguna conclusión, pero es algo que ningún dirigente de la ciudad va a tener peso sobre la opinión de lo que puede dirimirse en términos nacionales, me parece que se discute en una esfera de la cual los dirigentes de Junín estamos bastante lejos”,

El ex senador bonaerense y dirigente de Unidad Ciudadana Gustavo Traverso afirmó a este diario: “Las PASO han sido una herramienta muy interesante para dirimir posiciones en los distritos. Después, a veces, ocurre que en el ámbito nacional, provincial o seccional hay una sola lista y parece como que no tiene sentido. Quizás habría que rever la ley para llamar a elecciones primarias y llevarlas adelante en el caso de que haya más de una presentación y poder dirimir en cada territorio esa situación. Si hay lista única, debería pasar directamente y no llamar al acto eleccionario. En síntesis, creo que las PASO son una excelente herramienta”.

Héctor Azil, dirigente del PJ y titular de ATSA Junín, afirmó a este diario: “Son una buena herramienta que tiene la democracia, tanto para dirimir las internas partidarias, aunque ya son coaliciones, pero también para ordenar la institucionalidad del acto electoral. Antes cada partido hacía su interna, con sus propias reglas, donde votaban solo los afiliados, ya la política en ese sentido cambió, ya no es tan masiva la afiliación, por lo que hacer participar de la primaria a toda la sociedad es un paso que va legitimando las candidaturas que van quedando consolidadas después de las PASO”.

Y añadió: “Es importante también porque cada uno, como ciudadano, tiene la posibilidad de corregir el voto entre la Primaria y la general. Y también para que aquellos que eligieron opciones que no superaron el piso, tengan la oportunidad de elegir entre los que sí lo superaron”.

“A veces se da el justificativo de la parte económica, para que se saquen las PASO. Y es cierto, es un costo, pero en democracia no deberíamos estar fijándonos en esos costos. Mi opinión con respecto a las PASO es muy positiva y las considero necesarias”, consideró.

“Una eventual suspensión de las PASO complicaría más a Juntos, porque tiene divisiones dentro de los propios partidos. El FDT; en todo caso, tiene que ordenar dos espacios -porque no hay tres-: el massismo y Cristina. Y el peronismo, en general, que son los intendentes, gobernadores, que se ordena con los poderes territoriales”, señaló.

Lautaro Mazzutti, concejal por Peronismo Juninense, afirmó a Democracia: “Estoy convencido de que las PASO son una muy buena herramienta y que enriquecieron nuestro sistema electoral. Asimismo, es cierto que en algunas ocasiones carecieron de sentido y que en estos días varios gobernadores están planteando algún tipo de modificación. Esto realmente no va a depender de nosotros los dirigentes distritales, pero creo que sería bueno un debate serio y profundo. Quizás la opción no sea la eliminación, pero se podría probar con algún tipo de flexibilización de la ley para determinadas situaciones”.

Kicillof afirmó que debe discutirse en el Congreso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró esta semana que un eventual debate en torno a la eliminación de las PASO "tiene que darse en el Congreso de la Nación".

"Varios gobernadores lo plantearon en sus provincias. Nosotros, en Buenos Aires, hacemos las PASO del distrito con las nacionales. Así lo marca nuestra ley provincial. Por eso es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Recién ahí veríamos qué ocurriría si se da una suspensión", afirmó.

Para el mandatario, la modificación de las reglas electorales "no puede ser una decisión independiente de la provincia de Buenos Aires". "Yo veía el otro día una declaración del (expresidente) Mauricio Macri, que decía que estaba totalmente en contra de las PASO. O sea que, evidentemente, es un debate que se está dando y que hay que escucharlo en detalle. Como no es un resorte de la provincia, espero que lo hagan nuestros diputados nacionales", finalizó.

Macri dijo que sería un “atropello a la institucionalidad”

El ex presidente Mauricio Macri rechazó la suspensión de las PASO. "Como futbolero, que te cambien las reglas en el medio del partido, no existe. Es la demostración de la pequeñez, de la falta de visión, de a dónde va a ir la Argentina", cuestionó.

Además, agregó: "En la medida en que nuestra dirigencia esté en la chicana para ver en qué pequeñez se va a agarrar para que lo ayude a retener el poder sin saber siquiera para qué lo quiere retener, no tendremos futuro. Espero que podamos resistir como sociedad a este nuevo atropello a la institucionalidad frágil que tenemos".