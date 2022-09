Petrecca: “Es una forma de agradecerles por todo el amor que brindaron en sus vidas”

El salón principal del Complejo Polideportivo “Beto Mesa” se vio colmado por la cantidad de adultos mayores y jubilados que se acercaron para celebrar su día, en un ambiente de mucha algarabía, música, baile, risas y diversión. El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto al concejal Juan Fiorini y funcionarios de su gabinete se hicieron presentes para saludarlos a todos y agradecerles por todos los valores que transmitieron a lo largo de sus vidas.

Luego de hablar frente a los adultos mayores, de saludar y sacarse fotos con muchos de los que se acercaron hasta él, el intendente municipal Pablo Petrecca manifestó: “Me pone feliz participar de estos eventos tan llenos de energía y que me dejan sin voz prácticamente, es tremenda la buena onda y el cariño que uno recibe aquí y que realmente me dejan sin palabras. Hoy es el Día de los Jubilados y todo esto estuvo pensado para ellos, para que puedan pasarla lindo, compartir un momento con amigos y aproveché la oportunidad para saludarlos en su día”.

“Les agradezco a todos ellos y a cada uno de los jubilados por enseñarnos valores tan importantes en la vida de una persona como son el esfuerzo, la persistencia, perseverancia, la importancia de la educación y el trabajo”, dijo el jefe comunal y añadió: “Hoy cosechan simplemente todo lo que sembraron a lo largo de sus vidas que fue mucho amor, que se ve reflejado en sus hijos y nietos a quienes dan todo de sí para criarlos”.

Seguidamente, Petrecca sostuvo que “es un placer para mi recorrer el Beto Mesa, ver estos momentos tan lindos para ellos donde se divierten tanto”, y remarcó que “estos mismos valores que dije son los que implementamos diariamente en la gestión, que está siempre cerca y escucha por medio de la Dirección de Adultos Mayores”. Luego, indicó: “Estamos con ellos para todo lo que necesitan, desde lo más básico como alimentación, medicación, ayudas económicas para llegar a fin de mes con el pago de alquileres y, como en este caso, con el estímulo de la diversión y recreación”.

A continuación, el alcalde afirmó que “periódicamente se organizan las peñas de los adultos mayores, bailes, las colonias de verano e invierno y demás propuestas, que se complementa con un seguimiento permanente de aquellos casos que precisan de un acompañamiento mayor, de contención psicológica, como también de los aprendizajes que brindamos en las sociedades de fomento y los talleres municipales”.

Por su parte, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social, declaró: “El balance es de muchísima alegría, el evento se desbordó de gente y el Beto Mesa se llenó como hacía tiempo no pasaba. Trabajamos muy bien con Adriana (Summa) y todo el equipo de la Dirección de Adultos Mayores al igual que todo el año, pero ahora más todavía por esta fecha que es muy importante para ellos”. Además, señaló que “los adultos mayores saben que como Municipio estamos presentes todo el año para lo que necesitan, y también con este tipo de festejos ideales para reunirse, compartir y celebrar. Teníamos toda la fe de que iba a salir bien y vamos a continuar con las peñas a lo largo del año, porque nos llenan de satisfacción”.

“La pandemia fue un momento muy triste para todos, pero sobre todo para los adultos mayores que fueron los que más sufrieron el encierro en sus casas, por eso le damos tanta importancia a estos eventos para fomentar la recreación y el esparcimiento en cada uno de ellos”, comentó el funcionario.

A su vez, Adriana Summa, directora de Adultos Mayores aseguró: “Los jubilados y adultos mayores pasaron un momento de mucha felicidad y eso también lo vivimos nosotros, fue un trabajo arduo de varias semanas para preparar este evento que no es fácil porque no teníamos una estimación segura de la cantidad de gente que podía venir, y realmente nos vimos sorprendidos para bien por la repercusión que tuvo”.

“Me sumo totalmente a las palabras del Intendente y de Manuel, esto es un corolario de todo el trabajo que hacemos los 365 días del año para acompañarlos a ellos, desde lo recreativo, psicológico, emocional y económico. Con el programa ‘Adultos Conectados’ tenemos cerca de 400 adultos que son permanentemente escuchados por las operadoras de la Municipalidad, a quien les agradezco muchísimo por el esfuerzo que hacen”, agregó.

Summa también mencionó que “ellos devuelven con mucho afecto y alegría todo lo que podemos organizar para contenerlos, por lo que es una satisfacción enorme ver lo bien que la pasan y cómo se divierten; vamos a seguir estando a su lado”.

Testimonios de los agasajados

-Alicia González: “Realmente fue algo hermoso lo que vivimos, la pasamos muy bien todo el evento, estuvo muy alegre todo y recibimos una gran atención. Esta es la primera vez que participo de estos festejos y la verdad que me encantó y ojalá que se repitan. Me enteré de esto por las vecinas del barrio Belgrano, vinimos con otras amigas más y pasamos una tarde hermosa con los bailes de folklore, cumbia y demás”.

-Norma Antosic: “Fue una fiesta hermosa de principio a fin, con este tema de la pandemia hacía ya tres años que no venía al Beto Mesa, así que me genera mucha felicidad poder volver hoy aquí. Me encanta compartir con tanta gente hermosa y jubilados que a muchos no conozco, pero el ambiente fue realmente muy lindo. El salón se llenó de gente, no había lugar para nadie más así que se vivió una fiesta hermosa y también aproveché para saludar y conversar un rato con el Intendente que se hizo presente, así que agradezco por todo esto”.

-Susana Silva: “Estoy muy agradecida por este gran festejo por el Día del Jubilado, la verdad que muchísima gente se acercó y el Beto Mesa se vio desbordado. Fuimos muy bien agasajados con tortas, facturas y regalos, y me encantó escuchar a Los Callejeros que son gente de nuestra ciudad que engalanan todas las fiestas. Anteriormente había participado de estos festejos antes de la pandemia, pero no había visto una fiesta como la que se vivió hoy”.

-Víctor Agüero: “Vine a acompañar a mi mamá a la fiesta y me pareció espectacular todo lo que organizaron, hacía como tres años que no podíamos venir y por eso se vivió con tanta alegría hoy. Hacía falta un evento para que se puedan divertir luego del dolor y la angustia que les causó la pandemia, así que estoy muy agradecido por eso”.