En un sondeo informal de Democracia, realizado en la plaza 9 de Julio, para conocer la opinión de los vecinos, los juninenses opinaron sobre los puntos positivos y negativos del turismo local, qué le falta y cómo ven las ofertas que hay para poder atraer a los turistas de cara a la temporada 2023.

En la Plaza, se encontraba tomando mates, Susana, una vecina de 67 años, que opinó: “En Junín hay hoteles, está la Laguna que se está desarrollando. Como ciudad tenemos varias opciones para el turismo. Faltaría que le den un impulso más en cuanto a propuestas para poder inducir a la gente para que venga por ejemplo: el PreViaje”.

“Yo creo que si se suman propuestas, ingresaría más dinero a la ciudad y es un buen desarrollo. Por ejemplo, cuando fue la Fiesta del Pejerrey vino mucha gente de todos lados y eso se notó, es una cuestión de que se elaboren más propuestas”, finalizó Susana. En sintonía, Vanina, es de Los Toldos y vive en Junín hace varios años, resaltó: “Creo que en los últimos años el turismo creció un montón. La gente disfruta mucho de venir a pasar el fin de semana, yo tengo un local comercial y viene gente de otros lados”.

Luego, agregó: “La Laguna es un gran atractivo, a la noche hay muchas ofertas para poder salir. Lo que sí no sé si Junín es un lugar para vacacionar, creo que es más un punto de fin de semana, más para venir a relajar”.

Guillermina, una joven que se encontraba tomando mates con un amigo, opinó que al vivir acá solo ve como punto turístico a la Laguna, “a Junín le faltan más lugares para cenar, para poder salir con amigos, un sábado a la noche los jóvenes a veces nos aburrimos, no hay muchos lugares y lo poco que hay siempre está lleno”. “Capaz si viviera en algún pueblo cercano vendría, pero siendo de acá buscaría irme a Buenos Aires o Rosario”, resaltó la joven.

Valentino, que se encontraba con Guillermina, comentó: “A mí sí me gusta Junín, si yo fuera de otro lugar vendría a pasar un fin de semana y vendría a ver un partido de Sarmiento o visitar la Laguna de Gómez. Lo que si siento es que el centro está un poco dejado de lado. Se debería trabajar para atraer al público un joven”. Luego, agregó: “El Espigón era una atracción muy utilizada, era de las principales destacadas acá en Junín, deberían volver a habilitarlo”.

Laureano de 22 años, es de La Plata y se encuentra en la ciudad jugando al fútbol. “La verdad es que es una linda ciudad, aparte es chico. En mi caso, vengo de una ciudad más grande, donde siempre hay gente, y la verdad es que Junín brinda mucha tranquilidad, a la noche por ejemplo podes salir a caminar tranquilo a comparación de La Plata”. “La Laguna aún no la conozco, pero si me gustaría ir. Lo que noto es por ejemplo que faltan lugares para los nenes en las plazas, juegos para ellos. Es todo muy lindo, muy verde pero noto que le falta eso, incluso hace poco me visitó mi familia y fue una de las cosas que notaron también”.

En la misma vereda, Leonel de 20 años, oriundo de Buenos Aires, resaltó: “Yo vengo de un barrio muy humilde, a mí Junín me gusta mucho, es muy tranquilo. La verdad es que conozco poco, me gustaría conocer más, por ejemplo: al parque lo vi muy bien, es tranquilo, para pasar la tarde es lindo.”

Por otro lado, Arturo, de 68 años, vecino de Junín, resaltó que: “Al turismo lo veo complicado por la situación económica pero pinta linda la temporada que se viene, creo que va a haber mucho movimiento. Para mí las propuestas que se están trabajando en la Laguna son muy buenas. En la zona en cuanto al turismo, Junín es lo mejor que hay”.