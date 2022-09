Martín Tetaz: “Necesitamos una ley de emergencia laboral”

-Con todos los problemas estructurales que tiene el país, ¿cómo se hace para gobernar a partir de 2023?

-Hay que tener un rumbo claro que tenga que ver con qué hacer en Argentina y tratar de imitar lo que se hace en toda la región. Lo mismo que hicieron Colombia, Chile, Brasil y Perú para resolver el problema de la inflación es algo urgente que hay que hacer, no parece una ciencia compleja porque todos lo pudieron resolver. Y los países que nombré tenían problemas institucionales más grandes qué los de Argentina e, inclusive, inflación más alta. Hoy esos países viven otra realidad, más allá de quién gobierne, porque administran prudentemente sus recursos, porque saben qué es la forma correcta.

Es necesario tener un Banco Central independiente y tratar de ir a algún modelo de convertibilidad tipo Brasil, que es como la que proponemos nosotros. Necesitamos una ley de emergencia laboral para las Pymes, una reforma impositiva profunda y una reforma del Estado para que gaste mucho menos para poder bajar los impuestos.

- Al Gobierno Nacional le da un cierto pudor hablar de ajuste y evita constantemente esa palabra…

- Esto es un apretón con finas hierbas, maridado con malbec (risas). Viste esos restaurantes caros que te cambian el nombre, te venden una milanesa con puré, pero en la carta te dicen que es una carne empanada con tubérculos cortados en finas rodajas. Ellos lo pueden llamar como quieran, pero recortaron 50 mil millones de pesos a la Educación, recortaron en Discapacidad, espacio que reclama todos los días, porque sus prestaciones están frenadas. Es lo más bajo que se puede caer a la hora de hacer un ajuste.

-Recién decías que para este año se prevé una inflación del 100%, y para el año que viene, al menos en el presupuesto que gobierno nacional presentó en el Congreso se estima un proceso inflacionario del 60%, ¿no se quedaron un poco cortos?

-Sí, pero no coincide con ninguna estimación de las que hace el propio mercado. Nadie, ni las universidades, ni las consultoras, ni el mercado de bonos, estiman que la inflación vaya a bajar a 60%, no es más que la expresión de deseo del propio departamento ejecutivo nacional.

Entonces no explica tampoco ni en el presupuesto, ni por fuera, de cómo van a hacer para bajar esa inflación. Yo te puedo llegar a creer si me decís que vas a bajar 5 kilos para el año que viene, pero primero me tenés que mostrar la dieta. Si vos no me mostrás nada, y solo tú expresión de deseo, es muy poco creíble.