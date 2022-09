Se reactiva el debate sobre la construcción de bicisendas en las ciudades de la Región

Mientras la problemática del tránsito sigue planteando un duro desafío a los gobiernos municipales, que acumulan ya largos años de lidiar con las dificultades del ordenamiento vial, los proyectos de ciclovías y bicisendas, y su potencial impacto en la movilidad sustentable, vuelven a meterse en la agenda de la política pública de la Región.

La semana pasada, el distrito de Chacabuco dio el puntapié para el retorno de un debate que en Junín estuvo presente en los primeros planos, a comienzos de este año.

El lunes último, en conferencia de prensa, funcionarios del gabinete del intendente Víctor Aiola anunciaron formalmente en conferencia de prensa el inicio del proyecto de trazado de las bicisendas, que abarcará a cuatro arterias de la ciudad -desde calle Primera Junta y su continuidad en Reconquista, la paralela de calle La Rioja y San Luis; y, de manera transversal, desde Moreno y continuación Rivadavia, hasta calle 25 de Mayo y su continuación en San Lorenzo-, con una extensión de unos 5 kilómetros.

De esta manera, el municipio dio una señal de que se trata de una iniciativa que surge del abordaje integral y aseguró que, pese a encontrarse en su etapa inicial, el proyecto "ya está dando resultados".

"Esto es algo innovador, que va a llevar un tiempo de adaptación, pero que a mediano y largo plazo entendemos que va a ser reconocido por todos", expresó Orsini.

Por su parte, el titular de Seguridad, Ciminelli, confió a Democracia que la demarcación de las bicisendas "contribuye al ordenamiento del tránsito de una ciudad como Chacabuco".

"Venimos trabajando en esta propuesta desde 2018, luego de un relevamiento que hizo en su momento el Ministerio de Transporte de Nación. A partir de allí, se trabajó en una ordenanza que dispone la creación de la ciclovía", afirmó el funcionario.

"Observamos distintas experiencias en la Región y la Ciudad de Buenos y, en todos los casos, la recepción fue positiva. Si funcionó en otros lugares, en Chacabuco tiene que funcionar", insistió Ciminelli.

Desde su perspectiva, la llegada del carril exclusivo puede resultar determinante en toda estrategia de reducción de accidentes de tránsito, en particular, los que encuentran a las motocicletas como protagonistas.

"Promovemos el uso de la bicicleta en reemplazo de la moto. Por otra parte, al instalarse la bicisenda, se anula el estacionamiento en una de las manos de las arterias y eso afectará de manera positiva a la visibilidad en el tránsito vehicular", aseguró.

En su fase inicial, el plan de trabajo contempla la demarcación con pintura vial y la colocación de unas 1200 tachas refractarias, además de la señalética correspondiente, que en el municipio consideran como "una obra eficiente, a partir de su costo relativamente, pero con resultados positivos muy importantes".

Críticas de la oposición

Desde el Frente de Todos, sin embargo, pusieron en tela de duda la iniciativa municipal y advirtieron que, en realidad, la gestión de Aiola no pudo exhibir aún datos convincentes acerca de la necesidad de las bicisendas y su relación con la hipotética baja en las estadísticas de siniestros viales.

"El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en el Concejo Deliberante en 2018 y nosotros, como bloque de oposición, no lo acompañamos, votamos en abstención. Es decir, no salió por unanimidad, justamente porque no existía estudio previo para determinar si era necesaria en nuestra ciudad la bicisenda", aseguró a Democracia Javier Estévez, presidente de la bancada del Frente de Todos en el distrito chacabuquense, quien además cuestionó que la propuesta "se reflota ahora por el caos de tránsito que vive la ciudad".

"El gran problema que tenemos en Chacabuco son las motos y, sin ir más lejos, el jueves pasado (es decir, tres días después del inicio del trazado) hubo cuatro accidentes en el mismo día. Pero, más allá de lo que pasó el jueves, todos los días son dos o tres accidentes de moto, de manera constante", agregó.

Por otro lado, Estévez consideró que el diseño municipal está extrapolado de la Capital Federal, sin demasiada relación con la realidad de Chacabuco. "El modelo que toma la Ordenanza es el de Capital Federal, pero aquí se han tomado algunas calles para marcar la bicesenda sin una evaluación seria de por qué se eligieron. Tampoco conocemos con precisión la cantidad de bicicletas que hay para saber si se justifica que muchos vecinos se queden sin la posibilidad de su estacionamiento", insistió Estévez, quien por otro lado adelantó que los concejales del peronismo cuestionarán en el recinto el monto que se destinaría a las obras.

"Se está hablando de $20 millones y seguramente vamos a pedir informe en el Concejo, porque lo que estamos viendo son dos personas pintando una línea, muy lejos de ser una bicisenda", cuestionó el jefe de la bancada, a la vez que aclaró que "la posición sigue siendo la misma que en 2018, de no acompañar, simplemente porque no hay un estudio que realmente argumente la necesidad o no de la presencia de una bicisenda y hoy la realidad es que hay muchos frentistas que se están viendo perjudicados".

Finalmente, Estévez desmintió a las voces del municipio que se apoyan en el mencionado informe del Ministerio de Transporte nacional, para respaldar el proyecto. "Ese estudio nunca fue presentado en el Concejo y si realmente lo tienen hecho, que lo muestren. Y si es de 2018, entonces que lo actualicen, porque hoy estamos en 2022", remató.

Debate abierto en Junín

En Junín, la inclusión de bicisendas supo formar parte del listado de reformas planeadas para la Avenida San Martín, anunciadas el año pasado a través del programa nacional Argentina Hace, pero que, por el momento, "quedará en stand by", según confirmaron desde el municipio.

En contrapartida, la administración del intendente Pablo Petrecca mantiene en pie el proyecto para construir "una bicisenda de unos 8 kilómetros de largo y dos metros de ancho", en el Camino al Balneario, que "se extiende desde calle Las Gallaretas hasta el ingreso a la Laguna", según precisó el secretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, en comunicación con Democracia.

"El proyecto está presentado en Nación, se trata de una senda de pavimento flexible, con su correspondiente señalización. Creemos que es una necesidad imperiosa y urgente para los vecinos de Junín", sostuvo Balestrasse.

"Hay una gran cantidad de personas que utilizan el Camino a la Laguna para practicar deporte o para recreación y es uno de nuestros proyectos más ambiciosos. Estamos a la espera de la firma del convenio respectivo y si conseguimos el financiamiento, como esperamos que suceda, vamos a comenzar la obra en poco tiempo", insistió el funcionario.

La iniciativa también cuenta con el visto bueno a nivel legislativo, ya que esta contemplada en el último Presupuesto aprobado en el Concejo Deliberante. De allí que desde el bloque oficialista de Juntos esperan el guiño nacional para que "la obra pueda iniciarse este año".

"Estamos en la etapa de espera. Como en el resto de las obras, está demorado el financiamiento, pero seguimos pensando en positivo, porque es una obra importante, que la esperamos hace mucho tiempo, y va a fortalecer la seguridad vial en Junín", afirmó a Democracia Juan Fiorini, concejal del oficialismo. Y agregó: "Esperamos que pueda iniciarse este año".

Otra experiencia en la Región

Mientras la temática se mantiene activa en la agenda del debate político de Junín, otros distritos de la Región avanzaron en obras de movilidad urbana, con respaldo de los gobiernos de Provincia y Nación.

Uno de ellos es General Pinto, en donde el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, visitó a finales de agosto pasado la obra de la nueva ciclovía del Acceso al Cementerio “René Favaloro”.

Guerrera, que supo ejercer la intendencia en General Pinto, entre 2003 y 2019, recorrió el espacio junto al actual jefe comunal, “Freddy” Zavatarelli, quien destacó que, con los trabajos realizados en conjunto entre el municipio y la cartera de Transporte, se logrará "un mejor acceso al cementerio, al nuevo corralón municipal, futura Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), al campo de doma, al Centro de Equitación El amanecer y servirá también como un nuevo espacio de esparcimiento para caminar y circular en bicicleta de forma segura”.

Asimismo, la Municipalidad remarcó que el plan de obras incluyó también la colocación de "aparatos para ejercicios y recreación, con el fin de conformar un sector de gimnasio al aire libre", en una inversión total de más de $63 millones.

Un reclamo de los ciclistas de Junín

En paralelo a la agenda del debate política y la gestión en los organismos gubernamentales, también desde agrupaciones que representan a ciclistas de Junín vienen advirtiendo sobre la necesidad de adaptar el espacio público a la práctica de la actividad.

La discusión reverdeció en febrero pasado, con la trágica noticia de la muerte de los ciclistas Francisco Moyano y Carlos Romanelli, atropellados en la Ruta Provincial 65 por un conductor de automóvil, que luego resultó positivo en el test de alcoholemia.

Consultado por Democracia, el referente de la Asociación de Ciclistas Juninenses, Gastón Brandán, reafirmó que el colectivo de pedalistas de la ciudad no disponen hoy de espacios seguros, tanto para la práctica del deporte como entrenamiento competitivo como para fines recreativos.

"En la actualidad, el único lugar que tenemos para entrenar es el velódromo, que en época de pista se utiliza mucho y viene gente de la Región a entrenar, pero, más allá de eso, espacios para ocupar tanto los ciclistas de competición como la gente que sale a pasear en bicicleta, no hay", afirmó Brandán.

Por otra parte, el representante del ciclismo local mencionó la necesidad de crear bicisendas en el Camino al Balneario y advirtió que se trata de una zona "cada vez más transitada", que no admite más demoras para la intervención.

"Hoy, hay mucha gente que se trasladó a vivir en la zona de quintas, por lo que hay mucho más tránsito, también se nota el incremento de personas que utilizan la bicicleta, tanto para entrenamiento como para recreación", subrayó.