Continúan las charlas sobre noviazgos sin violencia

Desde la Dirección de Educación, en conjunto con el área de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, se desarrolló una nueva charla informativa sobre relaciones sanas y prevención de violencia en noviazgos, destinada a los alumnos de la Escuela Secundaria de la Unnoba. La jornada, perteneciente al programa “Comunidades Sin Violencia”, fue solicitada por parte de los estudiantes del establecimiento, con el acompañamiento docente.

Al respecto, Orlanda D´Andrea, directora de Educación del Gobierno de Junín, expresó: “Desde el Municipio el trabajo es muy coordinado con respecto a los temas de relevancia que nos atraviesan como sociedad, estas charlas no se podrían realizar si el trabajo no es articulado, la idea es siempre poder llegar a las escuelas con diferentes temáticas”.

“En esta oportunidad, desde la Dirección de Educación, en conjunto con la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, llevamos adelante una jornada informativa sobre noviazgos sin violencia, y esto no se puede pensar de manera individual, por eso tienen mucha importancia la presencia de las instituciones educativas”, dijo la funcionaria, y agregó: “Estos espacios son muy favorables no solo para tener a mano la información, sino para aplicarlo a lo actitudinal; es el trabajo desde otros espacios, que no son solo los curriculares”.

Por su parte, Fernando Balbi, coordinador de la Secundaria, declaró: “Para nosotros es tan importante la formación específica curricular como la formación del adolescente y la ciudadanía en general, por ende, generar todos estos espacios con el valioso aporte del Gobierno de Junín desde las diferentes direcciones, que permiten crear momentos donde los alumnos reflexionen sobre sus propias prácticas, sobre los riesgos y las situaciones que acontecen”.