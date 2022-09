Guerrera, en Junín, afirmó que buscan reducir el tiempo de viaje del tren que une Junín y Buenos Aires

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, afirmó a Democracia que buscan reducir el tiempo de viaje del tren de pasajeros que une Junín con Retiro, en Capital Federal, que actualmente tarda más de 5 horas, para una distancia de 260 kilómetros.

El funcionario estuvo, ayer, en Junín, donde hizo entrega de tablets, en el marco de un acto realizado en la Escuela Secundaria de la Unnoba, junto a Claudio Ambrosini, titular del Enacom, dentro del programa “Conectando con Vos”. Luego recorrió el taller ferroviario “Ministro Mario Meoni”, junto al presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Damián Contreras; la diputada provincial Valeria Arata; y dirigentes del Frente de Todos. “El sistema ferroviario nacional es un gran puente nacional”, afirmó el ex intendente de General Pinto.

Si bien hay vías concesionadas, “la infraestructura ferroviaria que llega hoy a Junín ya está en manos del Estado y es atendida por el Belgrano Cargas y Logística, por lo que estamos todo el tiempo haciendo inversiones en la misma”, explicó, en relación al ramal San Martín.

“Hoy tarda más de cinco horas el tren desde Junín a Buenos Aires. Y hay que pensar que la reparación y puesta en valor permanente de un ramal ronda alrededor de los 500 mil dólares por kilómetro”, sostuvo. “Estamos trabajando todo el tiempo para achicar el tiempo que tarda el tren, pero no son obras que se puedan hacer en uno o dos años, sino que son políticas de Estado que tienen que prevalecer en el tiempo para que podamos recuperar el sistema ferroviario nacional”, agregó.

En relación al ramal de la línea Sarmiento Bragado - General Pico (La Pampa), Guerrera afirmó que “entre Bragado y Lincoln, producto de muchos años de atenderlo mal y también producto de las inundaciones, está muy complicado como para poder reponerlo en el corto plazo para el tren de pasajeros”. Cabe recordar que el mes pasado, desde Bragado las formaciones de pasajeros volvieron a llegar a 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó (ramal Santa Rosa).

Entrega de tablets

“Estamos en una ciudad que para la región es importantísima, con un programa del gobierno nacional, que a través del Enacom, está volviendo a llegar a los estudiantes secundarios y a instituciones de bien público con la tablet, que significa conectividad”, agregó Guerrera sobre la entrega que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria de la Unnoba. Y agregó que, además, “el Enacom también llegará a muchas pequeñas localidades con el tendido de la red para que muchos chicos, chicas, adultos mayores, ciudadanos en general puedan tener acceso a una internet de calidad”.

“Qué distinto hubiesen sido esos días de no conectividad durante la pandemia, donde decenas de miles de alumnos no podían comunicarse, si el gobierno anterior no hubiese interrumpido el plan conectar igualdad. Regresamos para volver a garantizar derechos y eso es lo que estamos haciendo con ustedes”, concluyó.

Por su parte, Arata expresó: “Nos tocó ser los anfitriones de este programa que anhelamos que sea una política pública y no dependa de la voluntad de un Gobierno”. “Hoy la tecnología, y más después de lo que nos tocó vivir con la pandemia, nos conecta, nos iguala y genera oportunidades para poder estudiar, relacionarnos con pares y hasta estar en la otra punta del mundo en un segundo”, concluyó la representante local.

Fin de las concesiones de las vías

El Gobierno confirmó que a fines de 2023 todas las vías férreas del país pasarán a control estatal para "poder realizar las inversiones necesarias para la recuperación del sistema ferroviario". "La resolución que sacamos este año, la 211, establece el vencimiento de todas las licitaciones para fines del año que viene, incluidas algunas prórrogas que fuimos dando para adaptarnos nosotros a que alguien no se presente a una nueva licitación, por lo que para entonces estarían pasando todas las vías al Estado nacional", dijo Guerrera.

"A partir de ahí no van a haber concesiones", afirmó el ministro, y detalló que "se harán licitaciones de servicios y tramos para todos aquellos que quieran participar, que establecerán que el concesionario deba afrontar el 50% del mantenimiento de las vías, mientras que el otro 50% estará en manos del Estado, que tendrá el control del sistema". Guerrera explicó que "en estos 30 años eso no ocurrió, la inversión en mantenimiento fue menor y con gran pérdida de lo que recibieron ellos. Eso va a cambiar de modo radical".

En ese sentido, remarcó: "Poner a marchar el tren es una manera de ir dando el puntapié inicial para recuperar el tramo perdido. Lo importante es iniciar el proceso para que las concesionarias que hoy tienen las vías nos restituyan el control. Así sí podemos hacer fuertes inversiones, porque las sacamos de la concesión y vuelven al patrimonio nacional".

Fin de las concesiones de carga

A través de la Resolución 211/2021, el Ministerio de Transporte dispuso no renovar las concesiones del transporte de carga, en manos de Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur. La medida impactará sobre el transporte de pasajeros, ya que son los privados quienes mantienen las vías y establecen la velocidad de circulación. “En 30 años que llevan de concesión no generaron la inversión necesaria para sostener la velocidad de vía, entonces los trenes circulan un 60% menos de lo que lo hacían tres décadas atrás”, detalló el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Desde Trenes Argentinos consideran que la resolución firmada por el ministro Alexis Guerrera es clave para recuperar velocidad de vía. Es que además de no renovar la concesión y de transferir la infraestructura al Estado, la medida abre las puertas para que la inversión pública se recupere la velocidad de marcha que dejó caer la gestión privada.