“Vamos a volver a gobernar”, enfatizó Mauricio Macri en su recorrida por Junín

"Vamos a volver a gobernar y vamos a sacar definitivamente a la Argentina adelante.” Así se expresó el expresidente de la Nación y líder de Pro, Mauricio Macri, en diálogo con Democracia, ayer, en el contexto de su visita a Junín. Y agregó: “La democracia está más sólida que nunca, hagan lo que hagan”.

Macri encabezó un almuerzo partidario de la Cuarta Sección, visitó un club que desarrolla un fuerte trabajo social y luego realizó una recorrida por el centro, acompañado por el intendente local, Pablo Petrecca, legisladores nacionales y provinciales, concejales, funcionarios y militantes. Por la mañana, el exjefe del Estado nacional visitó Pergamino, donde se reunió en el Palacio Municipal con el jefe comunal, Javier Martínez, y luego realizó una recorrida por la peatonal céntrica, donde saludó a comerciantes y vecinos y firmó varios libros.

Política y deporte

Macri y Petrecca estuvieron en La Favela para charlar con los directivos, profesores y deportistas que forman parte de la institución barrial, surgida a partir de una iniciativa vecinal, y que hoy integra la Liga Deportiva del Oeste.

Una vez en el lugar, Macri se interiorizó sobre el trabajo social que llevan adelante en la institución, que también cuenta con un comedor al que todos los sábados asisten más de 80 niños y adolescentes de la zona del cuadrante noroeste. Además, el exjefe del Estado nacional ponderó las distintas obras de infraestructura que el Municipio realizó en el sector durante los últimos años, para mejorar la vida de decenas de vecinos, tales como agua corriente y agua.

En un clima distendido, Macri hizo unos pases con los jugadores y exhibió la camiseta que el club anfitrión le obsequió como recuerdo. No faltó la oportunidad para que el extitular de Boca "gastara" a los hinchas de River por el resultado del último clásico, en el que los Xeneizes ganaron por 1 a 0. Luego de entregar materiales deportivos y fotografiarse con los vecinos que se acercaron al club, Macri y Petrecca partieron para el centro de Junín, en donde militantes los esperaban con el cántico "volveremos a ser gobierno en el 2023".

Acompañado por los simpatizantes, el expresidente recorrió las calles céntricas y charló con comerciantes, a quienes buscó transmitir un mensaje de esperanza frente a la actual crisis económica.





Encuentro seccional

Macri también encabezó, ayer, en la finca Las Antípodas de esta ciudad, un almuerzo de la Cuarta Sección Electoral, junto a intendentes, legisladores, funcionarios y dirigentes de la región. Además del intendente anfitrión, Pablo Petrecca, estuvieron presentes los jefes comunales Mariano Barroso (Nueve de Julio) y Eduardo Campana (General Villegas), y los diputados nacionales Hernán Lombardi y Pablo Torello.

“Unidad” en la Región

La visita del líder de Pro se da luego de la reunión de la semana pasada, en la cual Petrecca reunió a los representantes de los 19 distritos de la Cuarta y acordó el desembarco a su equipo de Pablo Torello (Bragado), legislador que responde a Patricia Bullrich. Se trata de la línea interna que faltaba para la unidad de Pro en la Cuarta.

“Es impresionante el magnetismo que tiene Macri, acá es totalmente local. Los vecinos de Junín le pidieron mucho que vuelva a presentarse como presidente. Él sólo sonrió ante cada requisitoria”, expresó Petrecca al finalizar la recorrida.

Voces de la Región

Daniel Colombo, presidente de la Sociedad Rural de General Villegas, afirmó a este diario: “Es un placer recibir al expresidente Mauricio Macri, es muy importante para nosotros que venga porque es el padre de Pro. Yo vengo del área privada y la verdad que me he metido en la política porque creo que se puede hacer algo diferente y trabajar mejor”. Y agregó: “Está claro que el Gobierno que está hoy al frente del país no va a seguir, porque es un desastre lo que está pasando, con un 50 por ciento de pobreza, por eso creemos firmemente que vamos a lograr estar en el poder”.

Romina Domínguez Carvalho, concejal del bloque UCR-Juntos de Villegas y directora regional del Instituto República, afirmó: “Creo que Macri es el líder del partido, más allá de las líneas que existan. Y lo que viene a hacer es un poco a mostrar la unidad que tanto necesitamos y por la cual bregamos, aunque a veces en el territorio no es tan fácil” “El argentino lo que quiere es poder trabajar, quiere que no le pongan el zapato arriba de la cabeza, que nos saquen la suba de los impuestos, que el país empiece a producir”, opinó.