Guerrera: “Falta poco para que se pueda dar inicio a la obra del paso bajo nivel”

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, anticipó en una entrevista con Democracia que es inminente el inicio de la obra de infraestructura del paso bajo nivel, destacó la recuperación del ferrocarril y se mostró confiado en que, a partir del trabajo de Sergio Massa al frente de Economía, se pueda revertir la inflación.

El funcionario nacional, oriundo de General Pinto, habló en exclusiva con Democracia, anoche, antes de su visita a Junín, donde encabezará, hoy, un acto de entrega de tablets para alumnos del último año del secundario y realizará una recorrida por el Taller Mario Meoni.

“Qué distinto hubiese sido para muchos pibes y pibas, que no tuvieron conectividad durante la pandemia, si Conectar Igualdad no se hubiese interrumpido durante los cuatro años de macrismo”, afirmó. “Me parece importante seguir apostando por la inclusión, con igualdad, porque no hay meritocracia si no brindamos igualdad de oportunidades, con un Estado presente”, ahondó.

Paso bajo nivel

“La obra del paso bajo nivel es una obra pública, licitada por ADIF, que tiene su mecanismo de redeterminación de precios, con lo cual no es una obra que sufra el riesgo de no poder ejecutarse por el proceso inflacionaria que estamos viviendo”, aclaró. “El proyecto está muy avanzado, son unos 50 documentos que hay que completar y que fueron presentados ante la CNRT y Belgrano Cargas y Logística. La Municipalidad está presentando los resultados de la audiencia pública, por lo que está llegando toda la documentación, casi de manera simultánea, a los distintos organismos, para poder dar comienzo a la parte que los vecinos van a comenzar a ver, que es el pozo, cuando se empieza a hacer toda la infraestructura”, dijo.

Y agregó: “Cuando se plantea la construcción del paso bajo nivel, se acordó, por pedido de los vecinos, un paso peatonal previo a la construcción del paso bajo nivel. Acordamos garantizar el paso de los vecinos a través de una pasarela, que no sea provisoria, sino que quede a posteriori, como parte de todo un sector, con plazoletas, que mejora la infraestructura colindante”, señaló.

“El puente tiene un avance de obra de alrededor del 83% y está próximo a realizarse el montaje”, precisó. “Falta poco para que se pueda dar inicio a la obra de infraestructura del paso bajo nivel, garantizada con el proceso de redeterminación de precios, para ir salvando las diferencias por la inflación”, explicó.

Estación de trenes

“Hace pocos días comenzaron las obras de ampliación y mejoramiento de la estación de trenes de Junín. Pensemos que pasamos de una estación que, prácticamente, no tenía concurrencia, con un servicio semanal, a hoy, que contamos con servicios diarios que benefician no solo a los vecinos de Junín, sino de toda la región”, resaltó.

“Tenemos un estudio sobre cómo impactó la vuelta del tren diario a Junín, y el impacto es de cien kilómetros a la redonda, hay vecinos de mi pueblo, y también amigos de Lincoln, que sus hijos estudian en La Plata, que toman el tren para llegar a Buenos Aires”, remarcó. “A su vez, la otra línea, que recorre Bragado, Carlos Casares, 9 de Julio, Pehuajó, también compensa lo que no puede absorber el ramal de Junín”, indicó.

El estado de las vías

“Hay que ir trabajando paulatinamente para mejorar el tiempo de duración del viaje, que es un trabajo que no lo abandonamos nunca, pero por supuesto que es lento y está condicionado por las adecuaciones presupuestarias que hay que ir haciendo”, afirmó.

“Si tuviésemos que construir un kilómetro de vía nuevo, donde se hace el terraplén, estamos hablando de alrededor de un millón de dólares el kilómetro. Las intervenciones que estamos haciendo en el ramal de Junín, de manera paulatina, rondan los 400 o 500 mil dólares el kilómetro. Contemos cuántos kilómetros hay desde Buenos Aires a Justo Daract, y ahí vamos a tener una noción de lo que significa”, señaló.

Rumbo económico

“Sergio Massa hace 35 días que es ministro, y creo que en este breve tiempo hemos logrado la estabilidad que no había antes de su asunción. Los indicadores macro económicos se están acomodando. Creo que, desde la macro economía, desde lo político, se ordenó desde la llegada de Sergio al ministerio de Economía. Ahora necesitamos seguir trabajando para que esa macro economía empiece a verse en la micro economía, en la economía familiar. Es necesario bajar la inflación, porque no hay macro economía que sirva si los ciudadanos, en su gran mayoría, no llegan a fin de mes -esto lo tenemos claro y lo tiene claro Sergio-, pero tampoco se puede ordenar la economía doméstica, si antes no se generan las condiciones en la macro que den la estabilidad necesaria para trabajar en todos esos aspectos; aspectos en los que se está trabajando, pero que todavía no comienzan a materializarse en las bases de la sociedad argentina”.

“El Taller Mario Meoni ya entregó 50 vagones”

“Para mí el saldo es positivo. Primero porque forma parte también de la recuperación simbólica del sistema ferroviario. El sistema ferroviario no es solo un tren que recorre el área metropolitana, sino también el personal capacitado, que hace que los trenes que se compran en el exterior, puedan luego ser mantenidos en el país. Es forma de sostener un servicio ferroviario nacional. El taller viene a sostener esa actividad. En lo que va de la apertura del taller ya se han entregado 50 vagones al sistema ferroviario nacional, a los de carga, con mano de obra juninense, con la articulación con la Unnoba en lo que tiene que ver con su carrera de Ingeniería. Creo que hay un círculo virtuoso. Y, a su vez, la realidad es que el taller no tiene límites, en la medida en que sostener el sistema ferroviario se convierta, como lo es para este gobierno, en una política de Estado, que a pesar de las dificultades y de los malos momentos, nunca más se abandone la apuesta al tren. No hay un país productivo, sino se desarrolla el sistema ferroviario”, afirmó Guerrera.