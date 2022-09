Por los altos costos, los planes de ahorro impulsan la venta de autos 0km en Junín

En Junín, las ventas de automóviles cero kilómetros crecieron un 15% en agosto último, en comparación con el mismo mes de 2021, según datos de la Dnrpa, obtenidos por Democracia. De hecho, mientras que el mes pasado se patentaron en esta ciudad 103 vehículos, en agosto de 2021 fueron 89. Si bien los números marcan un incremento en las comercializaciones, la cifra de agosto último es apenas superior al mismo mes de 2019 -prepandemia- cuando se vendieron en Junín 99 rodados a estrenar.

En las concesionarias locales consultadas por este diario, coincidieron en que los planes de ahorro impulsan las ventas, aunque aclararon que el stock es reducido y, sumado a la inestabilidad de la economía y el dólar, muchos potenciales compradores demoran la decisión de compra. Además, aquellos juninenses que tienen ahorros en moneda norteamericana esperan una escalada de la cotización para comprar en pesos y beneficiarse con el cambio, aseveraron.

Gustavo Cibraro, jefe de ventas de la concesionaria Russoniello, afirmó a este diario: “Un Jeep Renegade ronda los $ 4.400.000, un Jeep Renegade con caja automática cuesta $ 4.600.000, y un Jeep Longitude, $ 7 millones”.

“La mejor financiación que hay es la del plan de ahorro, que tiene una entrega pactada en la cuota 12. Para la entrega tenés un promedio de entre 60 y 90 días después de que se adjudicó el auto y se aprobó la tarjeta de crédito. A partir de la cuota dos ya se puede licitarlo si el cliente así lo desea”, dijo. Y agregó: “El stock lo provee la fábrica, a través del plan de ahorro. Nosotros en la concesionaria tenemos un stock muy reducido, porque no tenemos unidades. En este momento puedo tener alguna Renegade automática”, comentó.

“No tenemos stock de autos usados, hoy en día los usados tienen un precio elevado porque al no haber cero kilómetros, cotizan más”, explicó. “Hoy en día, la tasa que el mercado o los bancos te financian al 60 o 70 por ciento anual es impagable, a diferencia del plan de ahorro, que se ajusta al valor del auto y por eso es más accesible”, diferenció. “Las ventas bajaron a nivel concesionario, pero la cantidad de ventas se mantiene porque se cae lo que es la venta convencional, que es cuando el cliente viene, paga y se lleva el auto, pero se levanta la venta del plan de ahorro”, aseguró.

Por su parte, Emanuel Tamola, de Tamola-Autos, afirmó a Democracia: “Los tres autos 0 kilómetro más accesibles son el Fiat Cronos, cuyo inicio de gama ronda los $ 4 millones; el Peugeot 208 ($ 4.500.000); y el Chevrolet Onix ($ 4.700.000)”. “Fiat está ofertando hoy una tecnología y precio muy competitivos. En usados los precios son desmedidos”, señaló. “Nosotros tenemos stock, después en lo que es terminal automotriz no hay como en otra época. Nuestra forma de trabajo es entrega inmediata, todo lo que vendemos es físico”, aclaró.

“Las financiaciones, si compras directo de fábrica podemos tener alguna de línea directa, por ejemplo, de Fiat, y si no a través de financieras privadas”, indicó. “Los autos han aumentado del 3 al 5 por ciento por mes”, expresó. “Este mes no hubo muchas ventas, un parámetro para tener en cuenta es el dólar, cuando sube, la gente que tiene sus ahorros en dólares se capitaliza más, entonces hoy el precio parece bajo y se intenta no comprar, esperan a que suba”, explicó.

Nicolás Guerreño, de Nicolás Automotores, afirmó a Democracia: “El Fiat Cronos ($ 3.900.000) y la Peugeot Partner Furgón ($ 4.000.000) son los vehículos más vendidos en nuestra concesionaria. Nosotros financiamos entre el 50 y el 60 por ciento del auto, en cuotas fijas y en pesos”. “Comprando al contado efectivo, si al cliente le falta dinero, se le financia el porcentaje para que pueda acceder a un coche más nuevo”, señaló. “Contamos con stock de autos, hoy en día, más allá del Cronos, se vende todo tipo de camionetas y utilitarios, es muy variado. Dentro de todo el contexto político y económico, hay ventas, por ahí ahora a fines de agosto, septiembre y octubre, baja un poco, por ser meses intermedios”, manifestó.

“En cuanto a los autos usados, el precio va variando cada 10 días aproximadamente. Hoy por hoy, la diferencia entre un usado y un 0 kilómetro es de un millón o dos, entonces es conveniente, si tiene pocos kilómetros, comprar un usado, pero eso va a depender de cada persona”, dijo.

En el país

La cantidad de vehículos 0 Km patentados en agosto ascendió a 37.882 unidades, con una suba interanual del 19,2 %, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

La entidad, que nuclea a las concesionarias oficiales, precisó que en agosto se registró una baja de 2,6% frente a julio pasado, ya que en el mes precedente se concretaron 38.892 patentamientos de unidades 0 Km. De esta forma, el acumulado de los primeros ocho meses del año marcó un registro de 286.489 unidades, un 4,1% más que en el mismo período de 2021, cuando se patentaron 275.303 vehículos. Con este desempeño en ventas, la industria proyecta que el año va a finalizar con 380.000 unidades patentadas, alrededor de 20.000 menos que las previstas a comienzos de 2022.

Tras darse a conocer las cifras, el presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que "lo primero que hay que destacar es que los más de 37.882 patentamientos de agosto cobran un enorme valor ya que se dan en el pico máximo de restricciones de piezas y vehículos importados". "El esfuerzo de toda la cadena de valor sigue siendo extraordinario y con una mirada de largo plazo porque pese a las dificultades, con el trabajo de un horizonte de sustentabilidad contenido en el Proyecto 2030", destacó Salomé.

El reporte destaca que del total de ventas en lo que va del año, el 57% son de industria nacional, el 34% provienen de Brasil, y el resto de terceros países. En ese sentido, el titular de Acara aseguró que "se trata de algo que siempre fue un viejo anhelo del sector y que parecía imposible de alcanzar, pero que es una tendencia que ha venido para quedarse".

"Esto representa una verdadera y doble oportunidad, pero también para los clientes que si se adaptan a la oferta existente, dominada por los modelos nacionales, pueden hacer rendir sus ahorros de manera muy conveniente. Somos de los pocos sectores que ofrecemos un bien que canaliza ahorros de forma rápida, preserva el valor de los mismos y genera la sensación de disfrute, utilidad, ganancias y beneficios al mismo tiempo", resaltó.

En cuanto al desempeño de las marcas en el octavo mes del año, Toyota lideró el segmento de automóviles y comerciales livianos con 8.033 unidades vendidas y una participación de 22,7% del total del mercado. Le siguieron entre las diez primeras marcas, Volkswagen con 4.958 patentamientos; Fiat con 4.674; Renault con 4.345; Peugeot con 3.781; Ford con 2.398; Chevrolet con 2.371; Citroen con 1.458, Nissan con 1.287 y Jeep con 774.

En cuanto a los modelos más elegidos por los argentinos, el primer lugar fue para el Fiat Cronos (3.131 unidades) que se fabrica en la planta Santa Isabel de Córdoba; seguido por el Peugeot 208 (2.849) producido en El Palomar; la pick up Toyota Hilux (2.050) que sale de la planta de Zárate; y la pick up Volkswagen Amarok (1.962) , que se fabrica en General Pacheco.

El quinto lugar fue en agosto para el primer vehículo importado, el Toyota Etios (1.698), y luego hasta el décimo lugar le siguieron el Toyota Yaris (1.654); la pick up Ford Ranger (1.334); la Renault Kangoo II (1.318), el Toyota Corolla Cross (1.241) y el Chevrolet Cruze (1.077).

Los costos de mantenimiento

La cantidad de gente que se acerca a las concesionarias para dejar sus vehículos en venta creció con fuerza en agosto, como consecuencia de la crisis económica y el aumento del costo para mantenerlos. Así lo indicó el secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lamas. "Estamos en un momento difícil en lo económico y tenemos que ver cómo impactarán en los próximos meses los ajustes de las tarifas y la escalada de un proceso inflacionario, que deseamos se pueda controlar para evitar mayores daños en los bolsillos de los consumidores", señaló el directivo.

La entidad informó que en agosto se comercializaron 143.726 vehículos usados, con una baja del 6,30% comparado con igual mes de 2021 (153.386 unidades). Si se compara con julio último (146.112 vehículos), la baja es del 1,63%.

En los primeros ocho meses del año se vendieron 1.072.343 unidades, un descenso del 1,08% comparado con igual período de 2021 (1.084.041). "En agosto vemos reflejada una pequeña caída en ventas con respecto al mismo mes de 2021 y a julio de este mismo año, consecuencia de un contexto de inestabilidad económica que nos ha atravesado en los últimos 30 días", dijo Lamas.

Explicó que "a esto le debemos agregar una falta de producto importante en general, e incertidumbre en los vendedores y compradores para tomar decisiones de compra o venta de sus automóviles y/o desprenderse de sus ahorros para cambiar su vehículo". Dijo que "se necesita incorporar más stock y variedad de producto para hacer la oferta más atractiva al consumidor y estabilizar los precios para que la demanda no se desacelere".

Lamas sostuvo que los concesionarios confían en los "esfuerzos que está realizando el gobierno para tratar de dar respuesta a nuestro sector, una prueba de ello es la reciente aprobación de un proyecto de ley para fortalecer la industria del automóvil y toda su cadena de valor".

Camiones

En cuanto a la venta de camiones usados, Lamas dijo que "sigue muy floja. Al aumento de precios, el faltante de mercadería y la financiación que es prohibitiva, tenemos que sumarle ahora que desapareció la demanda".