Merani dijo que “no hay una política municipal para que se desarrolle el turismo”

Días atrás se dieron a conocer todas las empresas inscriptas dentro del programa nacional PreViaje tres. Junín presenta la adhesión de 15 prestadores del servicio de agencias de viajes, dos empresas de transporte y un camping. Pero ninguno que brinde servicio de alojamiento en hotel.

Al respecto, el subsecretario de turismo municipal, Luis Bortolato, aseguró: “Está en la decisión de cada uno de ellos sumarse”. Tras los dichos del funcionario, Andrés Merani, titular de PAMI Junín y referente de La Cámpora, dialogó con Democracia y cuestionó la falta de gestión. “No hay una política municipal para desarrollar el turismo de Junín”, señaló.

En las redes sociales, principalmente en Facebook, se pueden observar varias publicaciones del titular de PAMI y referente de La Cámpora de Junín, refriéndose a esta problemática del turismo en la ciudad. “Hace tiempo vengo diciendo que difundieron con un auto y un gazebo el turismo local”, afirmó Merani. Y agregó: “La gestión es muy pobre, por no decir que es un desastre. La industria del turismo se viene desarrollando en el mundo y en Argentina en particular. Cabe resaltar que es un área que genera ingresos directos e indirectos porque desarrolla todo tipo de comercios y ramas, no solo de hotelería y gastronomía, sino también todo lo que tiene que ver con la diversión, comercios textiles, entre otros”.

Falta de gestión

El referente de La Cámpora de Junín consideró que hay una falta de gestión e ideas para el turismo local. “Desde el Municipio anuncian que hay una ocupación del 80% de las plazas hoteleras, cuando vemos que Junín es una ciudad de más de 100 mil habitantes de la provincia de Buenos Aires y es la que menos plazas tiene per cápita. Esto quiere decir que hay menos camas que en cualquier otra ciudad”, informó.

Luego, agregó: “Inclusive tenemos muy poco desarrollo en términos de turismo. No hay nada desarrollado, no hay una política municipal, y no se tiene en cuenta que esto puede generar más puestos de trabajo y muchos más ingresos a los comercios. Esto demuestra claramente que no hay un interés del Municipio”.

Para finalizar, afirmó que la Laguna de Gómez se puede observar sucia durante los fines de semana largos y que las instalaciones son precarias. “No hay atractivos novedosos para poder desarrollar en el espejo de agua. Otro ejemplo es el Parque Borchex, creo que pasaron varios años desde la última vez que le dieron gramilla a la zona donde se camina y corre, está muy descuidado el lugar”.

Mensajes en redes

Merani hace tiempo que viene resaltando a través de sus redes sociales su postura respecto a la promoción del turismo local. Uno de sus mensajes fue: “Veo en el portal Chacabuco en Red que el Gobierno de Junín promueve el turismo de la ciudad con un Gazebo, 3 gotitas flamables, y 3 mesas... juro que no es Fake. Me sorprende la pereza del área de Turismo, y quiero creer que es pereza del área y no una definición de gestión, leemos en los medios que Junín llegó al 100% de camas, si es verdad, pero es la ciudad Intermedia con menos camas de la provincia de Buenos Aires. El turismo es una de las principales industrias a desarrollar en la ciudad, y además es una industria que puede trabajarse con la naturaleza y cuidando el ambiente”.

“Las ventajas comparativas de Junín con el resto de las ciudades son muy buenas, lamentablemente el Intendente Pablo Petrecca y el director Luis Bortolato no tienen voluntad ni ideas. En Junín no hay prestadores de PreViaje, en ciudades parecidas a Junín del interior de la provincia de Buenos Aires, hay más del 580% más de camas, y los ingresos en esas ciudades superan el 1000%. A veces hay que poner más cabeza e innovación que palabras y maquillaje”.

En el segundo mensaje hizo referencia a los dichos del subsecretario de turismo municipal, Luis Bortolato. “La ineptitud de Bortolato y la municipalidad para desarrollar la industria del Turismo es increíble, es la industria que más ha crecido en la Argentina los últimos años, puede generar ingresos directos e indirectos. Espero que sea pereza y no decisión política. Pablo Petrecca claramente Luis Enrique Bortolato es un funcionario que no funciona”.