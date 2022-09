Valeria Arata: “Confío en que se va a controlar la inflación”

¿Qué expectativas tiene sobre la gestión de Sergio Massa en Economía?

-Sergio Massa está buscando fortalecer nuestras reservas, que es el problema más grande que tenemos dentro del país. Hace unos días recibimos una noticia sobre un acuerdo que se realizó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del cual van a girar cinco mil millones de dólares, de los cuales 1200 se utilizarán para fortalecer las reservas. Esto implica darle un respaldo a nuestro dinero. Sergio, junto a un equipo de técnicos, están realizando un trabajo impecable en todas las medidas que fuimos anunciando desde el Gobierno. No nos debemos olvidar que el mes pasado se anunció un aumento a las pensiones y jubilaciones del 37%, y hoy se está haciendo efectiva esa mejora. Por otro lado, la semana pasada se hizo el anuncio del dólar soja, para que se pueda liquidar cereal y que de esa manera ingrese dinero a nuestro país para poder seguir reabasteciendo nuestra moneda. Yo creo que Sergio Massa es la persona indicada para este momento. A veces se cuestiona si es o no economista, pero la verdad es que el ministro tiene que ser una persona que venga de la política. Cuando hablamos de economía, detrás de cada número hay familias que están sufriendo.

-¿Cree que puede haber un “veranito” financiero y que ceda la presión sobre el dólar?

-Lo que nosotros deseamos es una estabilidad y estamos trabajando en eso. El ministro de Economía se ha sentado a hablar con cada uno de los sectores antes de tomar estas medidas. A veces suenan a poco las medidas, pero son primeros pasos que se vienen dando en una situación que estábamos en el otro extremo, donde no teníamos previsibilidad de nada.

-¿El Frente de Todos tiene tiempo de comenzar a revertir la inflación y mostrar señales distintas antes de la próxima elección?

-Sí, confío en que se va a controlar la inflación. Estamos en un Gobierno donde las paritarias son libres, por lo tanto, el poder del salario viene acompañando. Veníamos con salarios muy atrasados cuando, antes de 2019, teníamos el tope de las paritarias.

-¿Cómo ve la ciudad?

-Junín es una ciudad que no escapa a nada de lo que sucede en nuestro país, muchas veces miramos los medios y vemos como si todo estuviese parado, es cierto que tenemos altos índices de pobreza, de eso no hay dudas. De todas maneras, surgen nuevas oportunidades laborales, cuando salimos al centro observamos los locales llenos, que no están cerrados como ha pasado en otro momento. Todas esas cosas son impactos que tienen que ver con las medidas que se están llevando adelante para que esto suceda.

-¿Qué le falta a Junín para despegar y poder tener un mayor desarrollo cultural, educativo y productivo?

-Decisión política. Para todas esas cuestiones tiene que haber un Estado presente, acompañando para poder poner a Junín en el lugar que siempre estuvo. Hay que acompañar a quienes ya están instalados, hacer una inversión, posicionar a nuestra ciudad como la gran perla del noroeste.

-¿Puede dar un ejemplo de falta de decisión política?

-Podemos tomar como ejemplo el turismo, para que Junín sea una ciudad turística tiene que haber una decisión y una instalación de la ciudad, desde los medios, para poder posicionarnos de otra manera y también hay que generar atractivos para el turista.

-¿Tiene ganas de ser candidata a intendenta de Junín en 2023?

-Estamos viviendo una situación muy complicada, donde además de la cuestión económica, hemos vivido sucesos terribles para nuestra democracia en los últimos días. Creo que hoy es un momento donde tenemos que estar todos juntos. Y desde lo personal no es momento de estar pensando en cuestiones que hacen a una ambición propia, necesitamos escuchar a los vecinos y a las vecinas, acompañarlos y abrazarlos y poder salir de esta grieta. Llegado el momento, veremos cómo lo afrontamos.