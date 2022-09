Junín no tiene ningún hotel inscripto en el programa Previaje que fomenta el turismo

Para la nueva edición del programa nacional Previaje, que ha despertado renovadas expectativas para el turismo a nivel nacional, Junín presenta la adhesión de 15 prestadores del servicio de agencias de viajes, dos empresas de transporte y un camping. Pero ninguno que brinde servicio de alojamiento en hotel, según datos que surgen de la página web previaje.gob.ar.

Ante ello, Democracia consultó las razones de la falta de incorporación de los hoteles de Junín a este programa de promoción a nivel nacional que promete impulsar la actividad turística.

Al respecto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, manifestó: “nosotros hemos compartido toda la información que nos acercó la Provincia y la proporcionamos a todos los prestadores, no solo a los hoteles, sino a los gastronómicos, a las agencias de viaje, a los prestadores de turismo activo, a los transportistas y a los guías para que ellos evalúen en función de la conveniencia”.

“Pero cada prestador evalúa si el programa le conviene o no le conviene. Es una decisión independiente de cada uno”, sostuvo para luego reiterar que “como Dirección de Turismo nos encargamos de acercar la información directamente en mano a cada uno de los prestadores”.

Asimismo, Bortolato aseguró que el renovado Previaje provocaba algunas dudas. “Este tercer Previaje viene con muchas incertidumbres. Originalmente iba a ser para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Después salió para octubre y noviembre. Es bastante complejo saber cuándo tienen que ser los consumos, cuando tiene que iniciarse el viaje y antes de qué fecha tiene que finalizar. Es medio complicado la implementación y eso hace que muchas veces no haya llegado a despertar el interés de los prestadores”, dijo Bortolato.

El funcionario aclaró que el Municipio tenía contacto con todos los prestadores de turismo de Junín, les acercaban la información a todos: agencias de viaje, gastronómicos, hoteles, transportistas, prestadores de turismo activo, guías de turismo. “Les explicamos las características, la forma de acceder, de inscribirse en el Previaje, cuáles son los beneficios para los turistas, las posibilidades para los prestadores que se incorporan al programa. Está en la decisión de cada uno de ellos de sumarse”, apuntó.

“Era de paso”

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria Hotelero Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella, indicó que la anterior edición del Previaje no habría respondido a las expectativas de los prestadores locales en materia de alojamiento.

“Como Cámara difundimos el Previaje, para que la gente se adhiera, pero no las hemos tenido. En el anterior sí, pero en esta yo no me adherí y creo que el resto tampoco”, manifestó el dirigente.

“Por lo que supe, en esta oportunidad no se adherían. Pasa que en el Previaje anterior la experiencia fue que Junín era tomado como un lugar de paso para los turistas. Por los comentarios que hubo, el que usó el Previaje se quedó en nuestra ciudad una noche y continuaba el viaje. No lo usó para venir y quedarse dos o tres días. Quizás por eso los hoteleros no se hayan adherido en esta tercera edición del programa”, explicó.

“En general, nosotros hemos tenido fines de semana en que la gente se queda en Junín viernes y sábado, pero en la edición anterior del Previaje, no fue así. Según lo conversado con colegas el que lo usaba en Junín estaba de paso, como descanso para luego seguir en un viaje más largo”, aseveró.

Hoteles

Cabe destacar que después de la pandemia algunos hoteles que habían cerrado sus puertas en Junín volvieron a abrir. En tal sentido, cerraron siete que, de a poco, están reabriendo.

Según lo manifestado por el subsecretario de Turismo, el hotel Copahue abriría a fin de mes, con lo cual solo quedarían cerrados tres de los que dejaron de funcionar en pandemia.

El funcionario acotó que, por ahora, se habla que el Hotel Piedramora estaría generando algunas acciones para volver a abrir, pero aún no tendría certeza en cuanto a fechas. Si finalmente se concreta, quedarían cerrados solamente el Embajador y el Hotel Azul.

“Junín se caracterizó siempre por tener una oferta hotelera muy amplia y variada. Hoy tiene una oferta de alojamiento de hoteleros y extrahoteleros muy importante”, afirmó Bortolato.

El funcionario recordó que en Junín había una norma que permitía la habilitación de los alojamientos temporarios. Para él, eso le ha permitido a Junín “de alguna forma compensar esta disminución en los alojamientos hoteleros”.

Qué ofrece el Previaje 3

El Previaje 3 propone devolver hasta el 50% de los gastos turísticos -o el 70 por ciento en el caso de beneficiarios del Pami- en créditos para ser usados en nuevas compras en el sector por los viajes realizados entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre próximos, por un monto que va de un mínimo de 10.000 pesos hasta un máximo de 70.000 pesos por persona mayor de 18 años en alojamiento, agencias de viajes y transporte.

El beneficio aprobado se acreditará en una Tarjeta Precargada emitida por el Banco de la Nación Argentina y en la Billetera Electrónica BNA+ desde la fecha de inicio del viaje.

Un caso particular

La situación de Junín se diferencia del impulso que registra el programa Previaje a nivel provincial y nacional. Así, en la provincia de Buenos Aires, las principales localidades de la costa atlántica como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell tenían expectativas de lograr un movimiento no habitual para esta época del año porque, según autoridades del sector, "ni bien se abrió el programa tuvimos muchísimas consultas".

En tal sentido, el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (Emtur), Bernardo Martin dijo que en esa ciudad "apostamos muy fuerte a que nuestro sector se consolide y pueda generar buenas oportunidades de negocios en estos dos meses que tendrá de vigencia".

Por su parte, desde Pinamar, el secretario de Turismo municipal, Juan Ibarguren, dijo que si bien hubo "algunas modificaciones" en la nueva edición del Previaje las expectativas eran "buenas" dado que, resaltó, "ni bien se abrió el programa tuvimos muchísimas consultas".

"Es bien recibido, siempre es bueno tener este tipo de programas, es un incentivo al consumo y sobre todo para el sector turístico", acotó.

En Villa Gesell, el secretario de Turismo, Emiliano Felice, destacó que " desde que se lanzó esta tercera edición del Pre viaje no han dejado de sonar los teléfonos en los 350 establecimientos hoteleros que comprenden 20 mil plazas de las 27 mil que tiene el distrito".

Asimismo, ciudades menos turísticas que las mencionados, pero que compiten con Junín para atraer a turistas que buscan estancias cortas, tienen un buen número de hoteles incluidos en el Previaje. Así, Tandil tiene 24 hoteles registrados; Chascomús, 25; y Pergamino, 4.