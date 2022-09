Aprobaron por unanimidad el repudio al intento de magnicidio a la Vicepresidenta

En la víspera se realizó la tercera sesión extraordinaria del año, del Concejo Deliberante de Junín, para tratar el proyecto de repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Al inicio de la sesión, el presidente de la bancada del Frente de Todos, Lautaro Mazzutti, dio lectura al articulado del mencionado proyecto, que también invita a toda la dirigencia política, mediática, sindical, social y a los colegios profesionales “a reflexionar y repudiar” los hechos ocurridos. Asimismo, la iniciativa solicita el pronto esclarecimiento del hecho y condena a los responsables.

Consideró como muy importante que el Concejo Deliberante pudiera expedirse en forma unánime con lo que marcaba dicho proyecto. Recordó que luego del terrible atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner los ediles del Frente de Todos se pusieron en contacto con el bloque de Cambiemos, con la intención de sacar una resolución en conjunto, sin necesidad de hacer una sesión extraordinaria.

“Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo para una resolución emanada del cuerpo, pero creo que hoy es el momento de subsanar eso, estamos a tiempo, aunque se podría haber hecho antes”, dijo.

Sobre el atentado, Mazzuti dijo que había sido un hecho muy grave a nivel institucional, más allá de que la vicepresidenta se hubiera salvado. “Pocas veces en nuestro país sucedió un hecho tan dramático: un hombre apuntándole a centímetros de la cabeza a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner”, señaló.

Mazzutti dijo que lo ocurrido no había sido producto de la casualidad sino que en los últimos años la discusión política por parte de algunos sectores, de determinadas fuerzas políticas, medios hegemónicos, se había tornado demasiado violenta. “Se ha dejado de discutir ideas para agraviar, difamar y no es casualidad de que el atentado haya sido contra Cristina”, apuntó.

Por su parte, Clara Bozzano, del mismo bloque, dijo que fueron “días angustiantes y conmovedores por el hecho de que hayan intentado matar a la vicepresidenta Cristina, gatillando dos veces a su cabeza, queriendo matar a la mayor líder política de nuestro país”.

“Pero este límite que se cruzó – advirtió- es uno que no deberíamos haber pasado nunca. Desde el ´83 nos pusimos de acuerdo en el ‘Nunca Mas’, que nunca íbamos a eliminar al otro por una cuestión política. Este límite que se cruzó viene fomentado, desde hace varios años, desde un sector político. Un diputado del PRO dijo que Cristina merecía la pena de muerte. Medios hegemónicos constantemente estuvieron difamando, agrediendo y violentando a Cristina”.

Desde el bloque Juntos, el edil Juan Pablo Itoiz manifestó que un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner requería un repudio total y que desde el punto de vista de su bloque lo consideraban un ataque a la Democracia.

“Nuestro partido ha hecho una valoración sumamente positiva de la recuperación democrática, de la defensa de las instituciones y por sobre todas las cosas, de la República, pero también es necesario señalar algunas cuestiones: nadie resiste un archivo, mencionar a título personal a dirigentes, individuos no viene al caso y no tiene sentido que se mencionen en esta sesión”, apuntó.

Para el edil, “en democracia, todas las expresiones son válidas y deben tener la posibilidad de manifestarse ante la sociedad para que sean los ciudadanos de a pie, los que de acuerdo a su subjetividad, valoren, refrenden, o no, premios y castigos”. Itoiz hizo un llamamiento a la Democracia, recordando que Argentina tenía “una historia trágica de interrupción a los procesos constitucionales”.

El concejal Javier Prandi (Juntos) destacó que todos los ediles estaban en sesión extraordinaria para acompañar (al proyecto) y “repudiar este intento de magnicidio que tuvo la señora vicepresidenta”. “No vamos a avalar ningún tipo de violencia, no está en nuestros genes”, sostuvo.

Recordó que el hecho estaba “en manos de la Justicia” y que debía ser esclarecido lo antes posible. “No puede ser que un desequilibrado justamente produzca semejante impacto en toda la Argentina, por lo tanto no pueden perderse pruebas, ni acción de la Justicia para buscar al culpable”, afirmó. No obstante sus palabras a favor del repudio, Prandi aclaró que desde su bloque no iban a aceptar “que se siga culpando de la violencia a la Justicia, a la oposición y a los medios”, para luego señalar que eso era “un discurso” que tampoco iban a tolerar.

“Nosotros estamos para acompañar la paz, la democracia”, sostuvo. Como acotación se refirió a un hecho que llamó la atención en la sociedad y fue “una falla enorme de la custodia de la vicepresidenta”. “Eso habrá que replantearlo. La custodia no cumplió ningún protocolo. Los propios militantes afines fueron los que capturaron al agresor”, recordó.

Finalmente, todos los ediles presentes votaron a favor del proyecto de repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación argentina.