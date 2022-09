Chami dijo que la seguridad de Cristina es “malísima”

Tras el atentado a Cristina Kirchner, el secretario General del municipio de Junín, Luis Chami, afirmó a Democracia que la seguridad de la vicepresidenta, “sea del apellido que sea, es malísima y lamentable”.

Y continuó: “No pueden cometer semejantes horrores al momento de armar una planificación de cómo cuidar a una persona que fue elegida por el pueblo. Tienen la obligación de cuidarla, sea quien sea. Estos errores lamentables no se pueden haber cometido. No me entra en la cabeza”.

“Uno que maneja una ciudad más chica, cuando viene el Presidente o el Gobernador, hay que cuidarlos para que lleguen enteros y se vayan enteros, sea del color político que sea”, manifestó.

En otra lectura del hecho, Chami reconoció que “primero hay que bajar la efervescencia y la política se tiene que unir para sacar el país adelante, ya que detrás de todo esto, el país está totalmente en ruinas con una ebullición que no es buena y con la necesidad de unificar criterios para sacarlo adelante. Es una oportunidad única porque más atrás no podemos ir”.

“La política tiene hoy una oportunidad única de demostrar que podemos sacar el país adelante. Si no se puede, realmente no somos capaces de hacer una lectura de la crisis moral que hay”, concluyó.