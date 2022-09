La política nacional se coló en el Concejo: cruces por el recorte Salud y Educación

Con diferencias por el recorte en Educación y Discapacidad anunciado por el Gobierno nacional, el oficialismo y la oposición protagonizaron, ayer, en la sesión del Concejo Deliberante, cruces políticos que estribaron en ecos locales de cuestiones nacionales y provinciales.

La discusión se centró mayormente en el ajuste en educación. En esta línea, el bloque de Juntos presentó un proyecto de comunicación para solicitar que el ministro de Economía, Sergio Massa, dé marcha atrás con el recorte presupuestario, iniciativa que fue rechazada por el Frente de Todos (FDT).

“Una vez más, los concejales del FDT le dieron la espalda a la educación”, punzaron los ediles de Juntos. Y señalaron que la medida “significa seguir profundizando la gran crisis educativa que dejó la cuarentena más larga del mundo”. “Muchas veces las crisis se asocian con oportunidades, oportunidades para repensar, para fortalecer o para generar nuevas acciones. Pero nada de eso está ocurriendo con el trágico tijeretazo a la Educación argentina y provincial”, dijeron.

Y agregaron: “Los números grafican esta dramática situación, 70.000 millones menos para la educación del país; 28.000 millones menos para la provincia de Buenos Aires, una provincia con 135 distritos educativos que conforman el segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica”.

“La desigualdad educativa se aumenta día a día con la asistencia tardía al nivel inicial; con niños que presentan grandes dificultades para aprender a leer y a escribir en los seis años de nivel primario; con solo un 14% de los jóvenes de sectores vulnerables que logran finalizar la secundaria; con el abandono de la escuela por cuestiones socio-económicas dadas por la urgente necesidad de salir al mundo laboral precarizado”, cuestionaron. “Por eso creemos que esta quita de Presupuesto se realiza en uno de los peores momentos de nuestro sistema educativo, que se combina con factores propios de la ineficiencia de algunos modelos pedagógicos que hacen más compleja esta profunda crisis”, afirmaron.

En la vereda de enfrente, el edil del FDT Pablo Petraglia recordó que los concejales están para ocuparse de las cuestiones de los juninenses “Hay un esfuerzo inversamente proporcional respecto a lo que atañe a lo local, de lo que se le solicita a la Provincia y Nación”, punzó el dirigente meonista.

“Fuimos votados por los juninenses para resolver los problemas de los juninenses. Podemos reclamar a la Provincia y Nación, pero nuestro mandato primordial es con los juninenses. Si vamos a hablar de educación y de la defensa real, sería bueno repasar el decreto 1353, firmado el 20 de mayo pasado, por cual a un docente del jardín maternal Globo Rojo se le paga 25.710 pesos por 30 horas de trabajo; o el decreto 1354, por el cual a una docente del jardín maternal Nubecitas se le paga 24.583 pesos; o el decreto 1355, por el que se le pagan 25.159 a una docente del jardín maternal Monigote. Esto no depende de Kicillof, de Nación, esto depende de la gestión local y de la educación local. Entonces por qué no ponemos todo nuestro esfuerzo para resolver nuestras cuestiones en casa, en nuestra patria chica. Pidamos a Nación y Provincia lo que corresponde, pero por qué no empezamos por casa”, afirmó.

Discapacidad

Por otra parte, el FDT acompañó el proyecto de comunicación elevado por Juntos para pedir respuestas ante los ajustes en Salud que afectan especialmente a las personas con discapacidad, que fue aprobado por unanimidad.

Al respecto, la concejal Nora Mahuad manifestó: "La falta de pago de los aranceles adeudados a prestadores, terapeutas, transportistas y toda la cadena de personas que colaboran en el desarrollo y tratamiento de personas con discapacidad perjudica a niños, jóvenes y adultos, que necesitan ser incluidos, gozar efectivamente de su derecho a la salud integral y tener una mejor calidad de vida". Y ahondó: "Las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar de dichas prestaciones sin incertidumbres ni interrupciones, así como de recibir sus tratamientos y todo lo que requieran para su pleno desarrollo. Por eso nos satisface el acompañamiento del Frente de Todos a nivel local y esperamos que el Gobierno nacional dé marcha atrás con los ajustes anunciados".

“El modelo social de la discapacidad habla de las barreras sociales, económicas, prejuicios. Hoy vemos un muro, no una barrera, por el recorte a los profesionales que sostienen los tratamientos, que hacen un gran esfuerzo, que a veces están varios meses sin cobrar por su trabajo y lo hacen con un esfuerzo personal y de cada una de las familias. Hoy más que nunca no tenemos una barrera, tenemos un muro político, que no reconoce el derecho de los discapacitados. Hay que repensar qué modelo queremos tener, si queremos una verdadera inclusión, que reconozca los derechos de los discapacitados”, afirmó la concejala Emilse Marini (Juntos).

En la vereda de enfrente, la edil meonista Carolina Echeverría mencionó que, durante la gestión anterior, “se sacaron las pensiones no contributivas sin realizar las evaluaciones pertinentes”, en un tiro por elevación al macrismo. En concordancia, el concejal José Bruzzone (FDT) destacó la “coherencia” del bloque, “que viene bregando por esta causa desde hace muchos años. No hemos cambiado de idea. Celebro sí el cambio de posición del bloque oficialista local”, estileteó.

Despachos de comisión

Por unanimidad

-Resolución declarando de interés municipal la “III Reunión Plenaria Anual de la Comisión de Abogacía Joven de la Pcia. de Bs.As. a realizarse el día 24/09/2022.

-Resolución declarando de interés municipal y cultural las actividades llevadas a cabo en el marco del 15° aniversario de la Asociación Civil SumArte.

-Venta de terrenos municipales en la ciudad de Junín – Loteo Proyectar III.

-Cambio de titularidad de inmueble sito en Parque Industrial de Fto. De Junín, a favor de Brandana, Jerónimo N.

-Adhesión Ley “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

-Aceptación donación a favor de esta Municipalidad.

-Actualización Ordenanza Nº 6029/11 – Tránsito Pesado.

-Resolución manifestando apoyo y respaldo al proyecto de desdoblamiento del CENS Nº 453 (ex EMNº 8 de Contexto de Encierro).

Por mayoría y minoría

-Comunicación dirigida al Ministerio de Educación de la Nación, a la Dirección Gral. de Cultura y Educación y al Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs.As. solicitando revisión de decisión adoptada en defensa real de la Educación.

Departamento Ejecutivo

-Venta de terrenos municipales de la ciudad de Junín – Loteo Proyectar III.

-Convalidación contrato de comodato con Soc. de Fomento San Cayetano p/ funcionamiento de CAPS.

Bloque de Juntos

-Proyecto de Comunicación solicitando a autoridades educativas de la Pcia. de Bs.As., la creación de un Instituto Superior de Formación Técnica en la ciudad de Junín.

-Proyecto de Comunicación dirigirse al D.E. a efectos de solicitarle implemente un programa de bonificación en la Tasa de Habilitaciones para contribuyentes del régimen simplificado de la Tasa de Seguridad e Higiene.

-Proyecto de Comunicación dirigido al Ministerio de Educación de la Nación, a la Dirección Gral. de Cultura y Educación y al Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs.As. solicitando revisión de decisión adoptada en defensa real de la Educación.

-Proyecto de Resolución manifestando apoyo y respaldo al proyecto de desdoblamiento del CENS Nº 453 (ex EMNº 8 de Contexto de Encierro).

Bloque del Frente de Todos

-Proyecto de Decreto ref/ creación en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante la Comisión Especial Técnica de Reforma de la Ordenanza General de Multas en los términos del art 127 ss. Y cc. del Reglamento Interno del HCD.

-Proyecto de Resolución expresando beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, a llevarse a cabo el día 5 de septiembre de cada año.

-Proyecto de Resolución expresando beneplácito por la conmemoración del 75º Aniversario de la Sanción de la “Ley de Voto Femenino”- Ley 13.010, a celebrarse el 23 de septiembre del cte. año.

-Proyecto de Resolución ref/ adhesión a la conmemoración del “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños/as y Adolescentes” que se celebra el día 23 de septiembre de cada año.

-Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe ref/ cianobacterias.

-Proyecto de resolución declarando de interés municipal y cultural las actividades llevadas a cabo en el marco del 15° aniversario de la Asociación Civil SumArte.

Piden informes por el estado de las vías

El concejal de Juntos Juan Fiorini pidió el ingreso para el tratamiento en comisión de un proyecto para que la Provincia considere intervenir sobre las tarifas de luz y gas para que los municipios tengan una tarifa diferenciada. Además, solicitó información sobre “los últimos acontecimientos que ocurrieron en las vías del tren con descarrilamientos”.

La concejala camporista Clara Bozzano pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de repudio sobre “la represión ejercida por la policía porteña hacia el diputado Máximo Kirchner”, que no logró los votos para el tratamiento.

