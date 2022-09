Tavela reclama “un plan integral”

La diputada nacional de Evolución Radical Danya Tavela cuestionó la medida que analiza el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para eliminar la repitencia en el nivel secundario. “La ausencia de un programa integral nos lleva a pensar que la propuesta se asemeja más a un parche que a una posible solución. ¿El Gobernador pretende encubrir el gran problema de la deserción?”, se preguntó.

La legisladora radical afirmó que “en nuestro sistema educativo, el problema central no radica justamente en que un estudiante repita o no, sino entre otras acciones que se podrían llevar a cabo, identificar qué es lo importante aprender. Esta medida no mejora la calidad de los aprendizajes y tampoco es más inclusiva”.

Además, la exsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación explicó que “el nivel secundario está atravesado por preocupantes deficiencias y en esta decisión no están planteadas las alternativas para revertirlas”.

Finalmente, Tavela explicó que “la propuesta de avance continuo, es decir, la eliminación de la repitencia merece un análisis más profundo. Abordarlo de manera aislada no es suficiente para garantizar la calidad en los aprendizajes. Diversos trabajos de investigación han demostrado que los chicos que repiten no aprenden más el año siguiente si ello no está acompañado de un modelo integral y alternativo para el nivel secundario. Por otro lado, que un estudiante no repita, tampoco garantiza que ha adquirido los aprendizajes necesarios”.