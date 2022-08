Tras el accidente fatal, insisten en mejorar la señalización de la rotonda de Ruta 188 y Alberdi

Un nuevo siniestro vial (esta vez fatal) ocurrió en la rotonda de Ruta 188 y Alberdi, donde un camión chocó contra la estructura y terminó volcando. El hecho, que le costó la vida al camionero, sucedió en la noche del sábado en un sector que es escenario de numerosos accidentes, tal como destacó Democracia en reiteradas oportunidades.

Según informaron, en ese lugar ocurren al menos 10 colisiones por mes, por lo que se vienen realizando reclamos -desde hace un año- a la empresa concesionaria Corredores Viales, para que mejore la señalización en ese sector de la calzada nacional.

Es preciso destacar que el camionero fallecido este sábado, que era oriundo de la provincia de Río Negro, “no era la primera vez que pasaba por ahí”, sino que “ya conocía la rotonda”, afirmó a Democracia el secretario General del Municipio, Luis Chami, por lo que “no es que se la llevan por delante personas que no la conocen, sino que la mayoría de la gente conoce el camino”.

En ese sentido, el funcionario confirmó que “hubo distintos intentos para tratar de comunicarnos con Corredores Viales, pero no nos dieron respuestas”.

“Esperaron tanto al muerto que ahora lo tienen. Tienen que hacer algo, no puede seguir esa rotonda de esa manera sin una intervención, sin hacer trabajo para que la gente se dé cuenta porque se la comen”, apuntó.

En la misma línea, el titular Control Ciudadano, Mario Olmedo, afirmó a este diario: “Nosotros hicimos todos los pedidos. Le mandamos al gerente General de Corredores Viales y además hablé con el Subgerente nuevo”. Y continuó: “Quedaron en que me iban a llamar, no me llamaron, les volví a mandar el lunes pasado mensajes y no me respondieron”.

“Los pedidos están y se hicieron hace un año cuando estuvieron acá en Junín, junto con concejales, en la rotonda, pero no se hizo nada desde ese encuentro, más allá de que se volvieron a reiterar las notas”, agregó.

Y confirmó que “lo único que se hizo fue pintar la rotonda de blanco y todavía seguimos sin respuestas. Este mes mandé mensajes en dos ocasiones, me ofrecí para viajar a en donde están, pero no me responden”.

Por último destacó que “del Foro de Seguridad Vial, también se mandó nota con los pedidos”.

“Cambiar las luminarias y poner tachas refractarias”

Cabe recordar que luego de reiteradas notas publicadas por este diario, en mayo la empresa administradora Corredores Viales pintó esa infraestructura de la calzada nacional (de blanco), pero piden mayor señalización.

En efecto, en septiembre de 2021, el gobierno de Junín le había solicitado a la concesionaria el mejoramiento de la señalización en ese sector.

Funcionarios municipales, integrantes del Foro de Seguridad Vial y de Estrellas Amarillas mantuvieron una reunión con representantes de la empresa estatal, para tratar esta problemática.

En el encuentro se había planteado “cambiar las luminarias de sodio Led y poner tachas refractarias”. También, se solicitó la colocación de radares para que los vehículos reduzcan la velocidad al llegar a la rotonda.

Y explicaron que, según un estudio, “el 86 por ciento de los accidentados son conductores oriundos de Junín y la mayoría se fueron del lugar. Los hechos ocurren entre las 4 y las 6 de la mañana: es por eso que se puso sobre la mesa poner más controles”.

“Hay un problema de marcación”

“Falta una buena iluminación en ese tramo de la Ruta 188 que va entre Rivadavia y la Unidad Penitenciaria, además de demarcación antes de llegar a la rotonda”, afirmó Chami. “Todos los días se comen la rotonda, de día y de noche. Hay un problema de marcación, ya que de noche la gente no la ve”, subrayó.

“Continuamente estamos insistiendo. Corredores Viales no se está haciendo cargo. La realidad es que es una ruta nacional y se tiene que hacer cargo la empresa”, concluyó.

Rehabilitación

Cabe recordar que, desde el 29 de febrero de 2020, la calzada nacional es administrada bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales SA, cuyo capital accionario pertenece al ministerio de Obras Públicas (51%) y Vialidad Nacional (49%).

La Ruta 188 se trata de un importante corredor productivo del norte bonaerense, donde se traslada la producción agrícola y las manufacturas industriales de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.