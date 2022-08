Frente a los reclamos de los vecinos, se realizan mejoras en los cementerios

Desde principios de mes, se llevan adelante diferentes obras para mejorar el exterior e interior del Cementerio Central de la Ciudad. Al finalizar, se continuará con el del Oeste. Al respecto, Carlos Silva, Encargado de Cementerios, en una entrevista con TeleJunín Noticias comentó: “El intendente Pablo Petrecca me encomendó la tarea de escuchar a los vecinos que venían realizando reclamos y junto a la Secretaría de Espacios Públicos del Gobierno de Junín, bajo la dirección de Germán Aguilar, comenzamos a trabajar en conjunto”.

De esta manera, el personal está realizando una renovación en la fachada y en el interior de los mismos para poder mantener en condiciones el sitio donde yacen los restos de los seres queridos de los vecinos de la ciudad.

Obras

Los reclamos que recibieron fueron escuchados y las mejoras que se están realizando en el Cementerio Central son, en primera instancia, el hidrolavado del muro perimetral, para después poder comenzar a pintarlo. Esa es una de las tareas más grandes por la altura y el largo.También se está trabajando sobre los portones de ingreso, manteniendo siempre la arquitectura original para preservar el patrimonio qué es histórico. “Además, se está interviniendo en toda la zona exterior, por ejemplo, se realizó una poda en la zona de enfrente para mejorar la iluminación”, destacó el encargado de cementerios.

Así, una vez que finalicen en del Central, comenzarán con las tareas en el Cementerio del Oeste. “Hemos recibido muchos reclamos, apenas comenzamos acá, la gente nos consultaba cuándo vamos a trabajar en el cementerio del Oeste”, comentó Silva.

Luego, agregó: “Tienen que entender que vamos por etapas. Tuvimos mucho tiempo frenados por la pandemia, pero ahora vamos a realizar la puesta en valor de ambos cementerios”. En ese sentido, remarcó que en el interior se están enfocando mucho con la limpieza y que, en el Cementerio Central, al tener piso de cerámica, es más fácil. En cambio, en el del Oeste, hay más espacios verdes, así que las tareas se van a enfocar en mantener el pasto.

Por otro lado, el funcionario destacó: “El mantenimiento de los nichos y de las bóvedas es exclusivamente responsabilidad del vecino o del propietario. Nosotros no podemos intervenir sobre eso”. Y aclaró que, la parte de los nichos que se derrumbó hace unos meses, ya está en obra. “Se realizó una primera etapa y se va a llamar a licitación. Ahora se va a comenzar a trabajar en la zona lateral que es la más larga”, aseguró Silva.

En cuanto al Cementerio del Oeste, el mayor problema que se presenta son las veredas, “para poder arreglarlas hay que levantarlas todas. Cada vecino hizo lo que le pareció mejor, la idea es poder ir mejorando todo”, sostuvo el director de cementerios y agregó que otro trabajo que se va a realizar es en los techos de los depósitos. “La duración de la obra dependerá de los llamados de licitación. El Intendente nos pidió que trabajemos de manera urgente y rápida y en eso estamos”.

Vandalismo

Los cementerios, al ser predios muy extensos, resultan difíciles de controlar las 24 horas. Es por eso que, desde hace un tiempo, se vienen sufriendo actos de vandalismo. “Hace unos días, en Morse, sufrimos el robo de materiales de bronce en 15 nichos donde jardineras y floreros fueron arrancados sin causar mayores daños”, resaltó el encargado.

Luego, agregó: “También los sufrimos en el Cementerio Central. Sí bien hicimos las respectivas denuncias, lamentablemente siempre sufrimos estos actos”. Es por eso que se van a colocar cámaras en los cementerios para que las personas se sientan más seguras y poder disminuir los casos de vandalismo.

Ordenanza de emergencia funeraria

Esta ordenanza, se elaboró en 2007 y se va prorrogando todos los años. La misma trata los vencimientos y las construcciones que no se realizaron. Al respecto, Silva, comentó “anteriormente la gente compraba un lote y quedaba ahí, no construían. Hoy, tenemos a mucha gente que necesita sepultar a un ser querido ytiene que dejarlo en el depósito porque no hay lugar para construir”. Y agregó, “la idea de la emergencia funeraria, entre otras cosas, es regularizar esto. Quela Municipalidad, mediante esta ordenanza, tome las medidas para poder recuperarel lote, y arrendárselo a una persona que tenga la necesidad”, finalizó el funcionario.