Fiorini: “Ya estamos viendo problemas en algunas obras provinciales”

El concejal por Juntos Juan Fiorini participó del ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) y cuestionó el ajuste del Gobierno en áreas sensibles, como salud o educación, al tiempo que advirtió por el posible impacto en la obra pública.

“Recién ahora escuchamos una medida que frena el ingreso al Estado, pero cuando ya tenemos la mayoría de los organismos llenos de gente”, advirtió el edil petrequista. Y amplió: “Eso significa un gasto público muy importante”.

“El otro problema importante es la falta de apoyo e incentivos a la producción, a quien quiere trabajar o generar trabajo. Contrariamente, se realiza un recorte al sector productivo, que es, justamente, a quien deberían estar acompañando, en un momento en el que necesitamos generar valor agregado argentino, posicionarnos en el mundo, exportar y generar divisas”, cuestionó.

“Continuamente vemos cómo el Estado le pone un pie encima al sector productivo, al campo lo atacan permanentemente”, dijo. Y se mostró “sorprendido” por el recorte anunciado en Educación. “Rompe con el relato que siempre escuchamos de que la educación era una prioridad, que la salud iba a tener un ministerio e iba a ser una prioridad. Confirma lo que pasó en la pandemia con las escuelas cerradas y lo que pasó con la salud”, señaló.

Inflación

“A nivel municipal hemos contemplado una inflación, como fue proyectada, del 33%, y ya estamos en un 46% a mitad de año, mientras que se espera que la inflación supere el 80% anual, por lo tanto, los presupuestos que teníamos ya no sirven. Y si encima vamos a tener un recorte, que puede afectar a los municipios, el problema se va a potenciar”, advirtió.

“Ya estamos viendo problemas en algunas obras provinciales. Había un proyecto en el presupuesto para construir un CAPs, pero se cayó la licitación, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de la Provincia sobre si se va a volver a licitar. Hubo un oferente, ganó, pero como pasaron más de 90 días y no se liberó el anticipo financiero, la licitación se cayó. Nadie quiere trabajar a pérdida, sobre todo porque no hay un horizonte claro con respecto a la inflación”, afirmó.

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo