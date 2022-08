Tamarit, sobre el desarrollo: “Se trata de vivir en términos de sustentabilidad”

“La sustentabilidad tiene que dejar de ser un adjetivo o un adorno de los discursos políticos, tiene que estar en el sustrato de la actividad universitaria. Se trata de vivir en términos de sustentabilidad, de que entendamos la profundidad de este tema”, dijo el rector Guillermo Tamarit en la inauguración de la jornada “La Universidad: ¿un articulador clave para el desarrollo sustentable?”, que es organizada por la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (Ecana) y el Campo Experimental “Las Magnolias”, en el marco de la celebración de los 20 años de la Unnoba.

El rector calificó esta actividad como “muy oportuna” y “muy relevante” para que al finalizar se pueda saber en qué términos está la Unnoba respecto de la sustentabilidad. “La Universidad tiene que estar atravesada en todas sus actividades por tres conceptos: las políticas de género, las de sustentabilidad y la responsabilidad social”, remarcó Tamarit.

Después dijo que la discusión sobre la sustentabilidad está inserta en un debate global, junto con el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, las limitaciones del acceso a la energía y los alimentos. “Se da este debate en un contexto muy crítico, en el que líderes mundiales ponen temas en discusión producto de la guerra, pero también de otros elementos, que tienen que ver con tres cuestiones: el fin de la abundancia, porque recursos como el agua, los alimentos y las materias primas no hay disponibles para todos todo el tiempo, y por lo tanto, estamos camino a un mundo de restricciones”, sostuvo.

“El fin de lo evidente, para Occidente en particular la democracia, los derechos humanos, las libertades hoy están en discusión. En nuestro país tenemos un 30 o 40 por ciento de pobreza, defendemos la democracia, la libertad, el bienestar. Se confunde en una trama de pluralismo infinito que no sabemos bien dónde pone lo principal y dónde lo accesorio. Lo evidente ya no está”, añadió.

Después dijo que el tercer nivel es “el fin de la despreocupación”, porque “hay guerras que no duran 30 días, son persistentes y tienen consecuencias planetarias”. “¿Cuál va a ser nuestro rol crítico respecto de las amenazas y oportunidades y cuál va a ser el rol de la institución en cuanto a la sustentabilidad?”, se preguntó Tamarit. “Hay que definir con toda claridad el lugar que ocupa una universidad en el entramado social. Qué es la inclusión, qué es calidad de nuestras actividades, el compromiso con los temas que establecemos como prioritarios”, dijo sobre el final de su discurso.

Pasquinelli y Fariña

Antes, la directora de Ecana, Virginia Pasquinelli, señaló que la Universidad tiene la capacidad de originar múltiples capacidades y enumeró algunas como vinculación tecnológica, ciencia, tecnología, extensión, generación de servicios, asesoramiento al sector socio-productivo.

Remarcó que hay demandas crecientes de la sociedad en temas relacionados a lo medioambiental, a las prácticas agropecuarias, a producir cada vez mejor y de manera más sustentable, a exigir una alimentación más sana, a centrarnos en la bioeconomía, a la economía circular. “Esta jornada nos permite visibilizar cómo las universidades contribuyen al bienestar global y local y por lo tanto también medir el impacto que tienen, porque son un componente esencial para afrontar los retos que nos presenta el planeta”, afirmó.

“A través de estas jornadas queremos pensar y repensar más y mejores herramientas, pensar cómo podemos crear productos innovadores para la economía circular, para el desarrollo de las regiones, que fomenten el empleo, y que pensemos también desde qué lugar cada uno de nosotros podemos hacerlo: la educación, la gestión, la extensión, la investigación, los estudiantes. Y sobre todo cómo vamos a generar redes y sinergia entre los diferentes actores de la universidad para potenciar nuestras capacidades y brindar soluciones, de manera que los esfuerzos no sean individuales sino en conjunto”, sostuvo Pasquinelli.

También habló el director del Campo Experimental, Leandro Fariña, quien coincidió con el discurso de la directora de la Ecana, presentó las actividades que habrá en el predio que dirige e invitó a participar de una actividad que consiste en plantar 20 árboles, en el marco de los 20 años de la Unnoba. Será, hoy, al finalizar la jornada, a propósito de que el lunes 29 de agosto es el Día Nacional del Árbol.

Las actividades

La inauguración fue en el predio “Manuel Belgrano” de Junín, donde se desarrollaron las actividades de la primera jornada: hubo una charla sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS. Retos del 2030 que estuvo a cargo de Cecilia Inciarte, especialista en Sustentabilidad, líder del Consejo Innubatec.

Después continuó otra charla con la temática “Estrategia Argentina 2030 “Valoremos los Alimentos”, a cargo de la magister Natalia Basso, coordinadora de Gestión de Calidad de la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura. Los moderadores de este espacio fueron Valentín Rebottaro y Marisol Korsunsky.

La jornada continuó con el tópico “¿Y si los residuos se transformaran en subproductos?”, a cargo de la doctora Alicia Gallo, profesora asociada de la Unnoba, y después el tema fue “Valorización de subproductos agroindustriales”, con una exposición a cargo del doctor Nicolás Urtasun, investigador adjunto del Conicet en el ámbito del Citnoba. La moderación fue de Agustín Sola.

La última charla del día fue “Evaluación sensorial de productos regionales”, a cargo de la profesora Alejandra Picallo.

En el Campo Experimental

Hoy, la actividad se iniciará a las 9, en el Campo Experimental “Las Magnolias”. En la apertura se hará una presentación a cargo del ingeniero Leandro Fariña, director del Campo Experimental.

A las 9.30, la temática será: “Mitos ganaderos Poniéndole ciencia al relato” y la exposición estará a cargo del doctor José Martín Jáuregui, gerente para Latinoamérica de la unidad de Negocios Smart Farming de Datamars.

A las 10, la disertación será sobre “Suelo, producción de forraje y emisión de metano entérico en sistemas agrícolas con cultivos de cobertura de bajo pastoreo”, a cargo de la doctora Silvina Restovich de INTA Pergamino y del doctor José Gere, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La moderación estará a cargo de Aimar Pena, Gustavo Franco, Omar Scheneiter y Oscar Palma.

A las 10.45 habrá un espacio para la presentación de mini orales seleccionados. A las 11.30 será el momento de “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Rol activo de la Unnoba” y se presentarán e-posters de proyectos y actividades en este marco.

A las 12, se realizará una visita guiada por el Campo Experimental y minutos más tarde se compartirá un almuerzo de cierre.

