Según Juan Pablo Itoiz, “quedó en evidencia el fracaso rotundo del FDT”

El concejal y presidente del Comité Hipólito Yrigoyen de Junín, Juan Pablo Itoiz, afirmó en una entrevista con el programa Reporte Especial (TeleJunín) que “las internas en el Frente de Todos nunca dejaron de existir” y que hoy están atenuadas mediáticamente “por el rotundo fracaso” del Gobierno.

“Mientras no se calmen las disputas de poder de las distintas facciones en el oficialismo no va a haber tranquilidad económica. La otra situación -que no está para nada facilitada por la designación de Massa- es garantizar cierta estabilidad y previsibilidad a los distintos actores económicos, para contener la inflación y la brecha cambiaria”, afirmó el edil “boina blanca”.

Y agregó: “Las disputas de poder nunca dejaron de existir. Hoy las internas están atenuadas mediáticamente, porque lo que ha quedado en evidencia es el fracaso del Gobierno, después de tres años en los que se la han pasado disputándose espacio de poder, pero se han olvidado de gobernar. Son el gobierno del eslogan, sin ningún contenido, nunca tuvieron un programa de gobierno”.

“Es un cambio de nombres y de posicionamientos internos dentro del Frente de Todos, pero son parte de lo mismo, y son los responsables de este fracaso rotundo. Yo le atribuyo la mayor responsabilidad a Cristina Fernández, que es la que tiene el poder y los votos. Tendrían que sincerarse”, consideró.

“Massa no es economista”

Sobre el nombramiento de un economista para secundar a Sergio Massa, afirmó: “Es una crisis política del partido gobernante, por eso no es atractivo para un economista profesional, que no tenga un compromiso político con alguno de los actores que componen el Frente de Todos, embarcarse en una aventura de este tipo. La debilidad está en la política”.

Y amplió: “El ministro de Economía no es sólido, porque no es economista. Hay cuestiones muy difíciles de explicar en la Argentina, viéndolas desde afuera. Hacerse cargo de la bomba que es la economía argentina, sin ser economista, bueno, hay que ser muy audaz”.

“Ciudad del conocimiento”

Consultado por el rumbo de la ciudad, afirmó: “Aspiro a que Junín sea la ciudad del conocimiento del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos emprendimientos que se han transformado en empresas, hay mucho desarrollo tecnológico, mucha innovación y transferencia de tecnología, la investigación desde la Universidad asociada con el sector productivo, que derrama en el desarrollo económico”.