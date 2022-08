Inflación y salarios, las repercusiones en Junín por la marcha de la CGT y la CTA

La CGT, la CTA, otros espacios gremiales y diversos movimientos sociales se movilizaron de forma masiva, el miércoles último, hacia la Plaza de los Dos Congresos, en rechazo a "la especulación y los formadores de precios", a la vez que reclamaron "un nuevo contrato social".

Para la CGT, el actual escenario y la Patria exigen "compromisos firmes para mitigar la injusticia social que asfixia", por lo que convocó a manera de interpelación a los actores políticos con responsabilidad representativa a comprometerse con "el destino común".

"Esos actores políticos deben abandonar la mezquina confrontación electoral en beneficio de intereses individuales. La inflación alcanzó niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de los trabajadores y, mucha de la responsabilidad, depende de quienes se apropiaron de ganancias en tiempo de pérdidas para los trabajadores", advirtió la CGT en un comunicado.

Los gremios del transporte, de docentes privados y de Comercio se pronunciaron luego de la marcha contra los "especuladores del mercado y los formadores de precios" y reclamaron "la protección integral de los trabajadores, los desocupados y los jubilados", "la preservación de los salarios" y una "orientación productivista que potencie el empleo".

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, reivindicó "la defensa del salario y una orientación productivista que potencie el empleo y el poder adquisitivo de millones de argentinos" y rechazó "la escalada inflacionaria" en detrimento del desarrollo y la producción nacionales.

Los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce el ferroviario Sergio Sasia, y las organizaciones gremiales de la industria sostuvieron que la consigna fue decirles a "los empresarios que primero está la Patria y que no es posible que continúen robándole un plato de comida a los argentinos".

Voces locales

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a Democracia: “La CGT, junto a todas las organizaciones sindicales, llamaron a la movilización, nuestra federación convocó a todas las filiales del país y Junín dijo presente, con un gran número de compañeros, bajo el lema ‘primero la patria, desarrollo, producción, diálogo y consenso’. Desde nuestra federación visibilizamos la problemática que atraviesa el trabajador y la trabajadora mercantil -y el movimiento obrero en general-, con un detrimento del salario y una inflación que está escalando muy rápidamente. Esta es la manera en que nosotros mostramos nuestra preocupación, en defensa del salario, la producción, el diálogo y el consenso”.

Y el dirigente mercantil amplió: “Es muy importante que todas las partes, tanto la parte gremial, política y empresaria se sienten con franqueza en una mesa y debatan y articulen medidas que beneficien a la población, obviamente haciendo hincapié en aquellos que están pasando un momento muy delicado. Y también dar un mensaje a los formadores de precios para que hagan el esfuerzo y no haya especulación en este momento, tan delicado, que atraviesa nuestro país”.

Héctor Azil, titular de ATSA Junín, afirmó a Democracia: “La marcha pone de manifiesto lo que ya se sabe, hay un hartazgo de los trabajadores y de la gente en general, con la remarcación de precios, con los formadores de precios, con los abusos que hay en estas circunstancias, de generar inflación cuando no hay motivos, aumentan por el dólar blue, pero cuando el dólar baja cincuenta pesos, no baja ningún precio, y a veces aumentan productos que no tienen ninguna relación con el dólar. Un montón de especulaciones, hacia las cuales los trabajadores y los movimientos sociales expresamos un hartazgo.

La lectura que hacemos, más allá de la masividad de la marcha, es poder mostrar el músculo sindical, que cuando se moviliza, siempre funciona. Y también buscar que haya un acuerdo nacional, que exceda a la política, y que podamos ponernos de acuerdo para bajar la inflación y mejorar el bolsillo de los trabajadores y de la ciudadanía en general. Y empezar a encontrar un camino de crecimiento, porque más allá de que en la macro economía pareciera que estuviese funcionando, no está llegando al común de la gente.

Abel Bueno, titular de La Bancaria de Junín, afirmó a este diario: “El reclamo es contra los formadores de precios, por la inflación, y fue una marcha de protesta, esperamos que el Gobierno también ponga su parte y trate de controlar la inflación. Protestamos por el deterioro del salario y esta inflación galopante, que carcome día a día el salario de los trabajadores, esos fueron los ejes de la marcha”.