Con subas de hasta el 80%, la inflación complica al sector de la construcción

El rubro de construcción ha sido uno de los más afectados por la inflación, ya que en algunos productos llegó hasta el 80 por ciento en lo que va del año. Y si la comparación es interanual, no son algunos sino muchos los productos cuyos precios aumentaron más del ciento por ciento.

Por otra parte, si bien las ventas no han parado totalmente, hubo algunas limitaciones, como es por ejemplo la quita del Ahora 24 en este rubro, teniendo en cuenta que los presupuestos son elevados e imposibles de pagar si no es en muchas cuotas.

Según las fuentes consultadas, esto está haciendo que el público asalariado ponga freno a las refacciones de su casa, por ejemplo, teniendo que elegir entre construir o comer, dado el elevado índice de inflación imperante. “Hay un público que está dejando de tener la opción de construir”, advirtió Angel Muñoz, gerente comercial de Fortehouse, al ser consultado por Democracia.

Lo positivo, es que generalmente no hay problemas de abastecimiento. Mal o bien, los productos y materiales llegan a los corralones y casas de venta de materiales de construcción. “Faltante de suministros para la construcción, en general, no hay”, afirmó Guido Marsetti, de EyC Materiales de Construcción.

Panorama general

Dado el interés de la comunidad, no solo para que avancen las obras de construcción y haya más trabajo, Democracia consultó a algunos responsables de corralones y casas de venta de materiales para la construcción, para tener un panorama general de este rubro, que impulsa el trabajo formal e informal de nuestro país.

En diálogo con Democracia, Guido Marsetti, de EyC que tiene local de ventas en Benito de Miguel 820 (exhibición) y la logística en el Parque Industrial de Junín, manifestó: “Faltante de suministros para la construcción, en general, no hay. Días atrás sí, por el tema del combustible pero por suerte eso se acomodó”. Mencionó algunos problemas de producción en los ladrillos cerámicos, concretamente con algunos modelos. Según lo expuesto, es por el tema del gas, ya que estaría muy medido el suministro de gas en la fábrica.

“Hay fábricas que se manejan con turnos, número de pedidos que deben respetar sí o sí la fecha indicada para las entregas, porque si no se reprograma para la próxima semana y se hace más lerda”, apuntó Marsetti.

Importación

Otro de los puntos que puede acarrear problemas es cuando la producción depende de insumos importados. “También puede ser que haya inconveniente e con marcas de griferías que trabajen con cosas importadas y puede tener mucha demora para terminar el producto final. Ahí sí se complica”, acotó.

Respecto a lo que EyC comercializa, el entrevistado mencionó que venden materiales gruesos, ladrillos cerámicos, bolsas de cemento, vigas, materiales aridos, y todo lo que era revestimiento, pisos, grifería, sanitarios. En su caso, los hierros no han dejado de entregarse. “Nosotros trabajamos con distribuidores y nunca nos han dejado de entregar. Nunca nos dijeron “no hay”, a veces nos entregan más, otras menos, pero siempre entregan”, dijo.

“Las ventas se mantienen. A veces hay presupuestos más grandes, otras veces más chicos, pero en general se vende. Ayudan los créditos bancarios, a través de Banco Hipotecario y otros, pero lo que se cortó un poquito fue la financiación con la última suba grande de tasas desde el Banco Nación, que repercute en lo que es la financiación con tarjeta. Y se dio de baja la Ahora 24 en el rubro Construcción, pero el resto sigue vigente”, detalló Marsetti.

La inflación

Otra de las fuentes consultadas por Democracia, Angel Muñoz, gerente comercial de Fortehouse, centro de diseño y construcción, uno de los locales referentes del rubro, manifestó que “el panorama es complejo pero no es novedoso dentro del mercado de la construcción argentino”. “Tiene varias aristas, primeramente la inflación que está empujando los precios en todos los rubros, no solamente en Construcción, pero en éste más incluso que en el rubro Alimentos”, advirtió.

“Siempre en los índices mensuales de inflación, los rubros de construcción están de media tabla para arriba, los insumos principalmente. En los ocho meses que va del año, hay productos que ya están en un 80 por ciento de suba de precios; otros en el 60 y los más bajos, en el 40 a 50 por ciento”, dijo para acotar que “interanualmente estamos hablando de arriba del 100 por ciento en muchos productos e insumos”.

A la pregunta qué materiales habían aumentado más, el consultado dijo: “Los que más han aumentado son todos los embolsados: cemento, cal, aditivos hidrófugos, ladrillos, que han aumentado muchísimo, hasta dos aumentos por mes, y sobre todo, de mayor incremento por estar íntimamente ligado al dólar: los hierros de construcción, las chapas, perfilería. El momento coincidente con la salida del ex ministro de Guzmán fue un salto importantísimo en cuanto a precios”. Respecto a los hierros y si hubo faltante en las entregas, Angel Muñoz respondió que dicho material fue el que más tiempo faltó, pero no porque no hubiera insumos sino que fue “netamente una especulación”.

“Tenemos algunos faltantes de hierro pero no son alarmantes, ni por mucho tiempo, es más bien por un tema de entrega, de plazos, pero son bastantes lógicos”, acotó.

Ladrillos

“Para nuestra sorpresa, y de todos los colegas - dijo Muñoz-, durante los primeros meses del año hubo rumores por el tema del gas. Decían que cuando hicieran los mayores fríos del año se direccionaría el gas hacia el consumo doméstico e iba a faltar en las fábricas e impactar directamente en el ladrillo por la cocción, pero no fue así. No sucedió, no hubo faltante de ladrillos, no en los índices que todos temíamos. Eso fue bueno pero los aumentos, la inflación sigue”.

“Cada vez empieza a aparecer mucha menos gente con capacidad de construcción. Empiezan a desaparecer las remodelaciones, las ampliaciones, terminar el baño, armar una habitación, etc. Ese tipo de obras va tendiendo a frenarse o desaparecer, a no comenzarse, porque están ligadas a un público asalariado que tiene que elegir entre la comida y la construcción y van decidiendo posponer la decisión de hacer arreglos en su casa”, advirtió el entrevistado.

Los precios, en alza

Los precios mayoristas registraron un aumento de 7,1% en julio respecto del mes anterior, mientras que el costo de la construcción creció un 6,8%, en la misma comparación, según informó el INDEC. El aumento del nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fue consecuencia de la suba de 7,0% en productos nacionales y de 8,6% en los importados.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un ascenso de 6,7% en el mismo período, por el impacto de la suba de 6,5% en los productos nacionales y de 8,6% en importados. El nivel general del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 5,9% respecto de junio por el alza de 1,8% en los productos primarios y de 7,6% en los manufacturados y energía eléctrica.

Desde diciembre pasado el IPIN crece un 44,4% y otro 64,8% en los últimos doce meses, frente a un alza de los minoristas del 46,2% y del 64,8%, en la misma comparación. El IPIB aumenta en los que va del año un 44,5% y otro 65,9% desde julio del año pasado, mientras que el IPP lleva un aumento acumulado en el séptimo mes del año de 45,0 y un 66,4% en la comparación interanual.

Por su parte la suba de julio del 6,8% en el costo de los insumos en la industria de la construcción en el Gran Buenos Aires, fue el resultado de los aumentos del 12,3% en el capítulo "Materiales", del 1,8% en el de "Mano de obra" y de 5,1% en el de "Gastos generales". El Índice del Costo de la Construcción (ICC) también se mantiene por debajo de la evolución de la inflación acumulada en los primeros siete meses del año. El capítulo Materiales aumentó un 67,7% en la medición interanual y un 43,6% desde diciembre último, contra un 71,0% y un 46,2% respectivamente, del incremento de los precios minoristas.

En el de Mano de obra, el alza interanual llegó al 50,1% y en julio acumuló un alza anual del 35,6%, mientras que en Gastos Generales la diferencia interanual llegó al 54,5 y en los primeros siete meses del año al 35.8%. El costo de construcción por metro cuadrado para los edificios de departamentos aumentó en julio un 8,9%, mientras que para viviendas familiares un 5,9%.

