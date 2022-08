Amengual y Naya destacaron la labor de la Cooperadora e impulsaron la Rifa anual

Juan Carlos Amengual y Eduardo Naya, de la Asociación Cooperadora de Bomberos , se refirieron a la Rifa de Bomberos que actualmente está en circulación y que la gente puede todavía comprar.

Sobre los fines que tiene la recaudación que año a año se logra en el Cuartel de Bomberos por esta rifa, Amengual mencionó los logros y lo que la entidad pensaba hacer en un futuro.

“Tenemos cuadro vehículos de gran porte que han sido cedidos en comodato a Bomberos – dijo-. Por otra parte, estamos dedicados en este momento a la campaña que es tradicional por la Rifa de Bomberos”.

El comisario retirado mencionó también que en la Expo Junín había stand cedido por la Sociedad Rural a la Cooperadora, por ser una entidad de bien público. “Armamos un gacebo muy bien puesto mostrando herramientas y cosas que son llamativas para que la gente vea y se les ofrece la rifa de Bomberos”, acotó.

“La rifa se paga mensualmente. Tiene un atractivo especial para algunas personas, que colaboran, tienen sorteos semanales”, agregó.

“ A pesar de la situación actual, la venta de la rifa va bien”, afirmó Eduardo Naya, quien por muchos años fue un reconocido jefe de bomberos a nivel local y también de la policía provincial, que cuando se jubiló decidió continuar ayudando en la Cooperadora de Bomberos, una entidad que tiene 30 años de funcionamiento.

En cuanto al futuro, Amengual dijo que en lo inmediato, el objetivo era terminar algunas cuestiones edilicias. “El personal pasa las 24 horas y duerme ahí, por lo que hay que hacer mejoras. En cuanto a vehículos, por el momento estamos bien, no sobran ni faltas, y respecto a equipamiento hay algunos muy costosos, como los equipos respiratorios y tiene que haber uno por cada bombero”, apuntó.

“Está todo funcionando”, aseguró Naya, haciendo referencia a los equipos y móviles, gracias a la buena labor que están desarrollando bomberos y su cooperadora.

“En cuanto a la venta de la rifa casa por casa, todavía nos queda un período de campaña, porque después viene la cobranza –apuntó Amengual-. Si alguien tuviera alguna duda por los vendedores que hay en la calle, puede llamar al Cuartel y consultar porque tenemos la lista de todos los vendedores, con su DNI. Los vendedores están identificados”.

A la pregunta si no era ya poco el espacio que tenía el cuartel para brindar sus servicios a una ciudad tan grande como Junín, los comisarios Amengual y Naya sostuvieron lo siguiente: “No hace falta tener toda la flota automotriz ahí , pero está quedando chico el espacio. Estamos pensando en un lugar para disponer los vehículos en otro lado. Pero estadísticamente ha sido un lugar bastante estratégico, hemos podido salir para todos lados y no tenemos problemas de tránsito. Tiene una buena forma de salir que no interrumpe para nada”.

Respecto a la obra del puente bajo nivel en calle Rivadavia, Naya dijo que siempre tenían en cuenta los otros pasos alternativos, por si pasaba un tren de carga, por ejemplo, en el paso a nivel de esa calle.

¿Hace falta otro cuartel en Junín? A esa pregunta Amengual respondió: “Ahí está el problema, no es tan fácil. Si se hace otro cuartel en Villa Belgrano, por ejemplo, hay que en principio dividir el personal y no alcanzan, y los elementos que tienen también se dividen. Entonces, primero que nada se hace una estadística: cuántos incendios hubo en los últimos diez años del otro lado de la vía y si a alguno no se pudo acudir, pero no fue así”.

Por su parte Naya acotó que Junín era una ciudad con un índice siniestral “bastante bajo” para luego advertir: “Lo que sí hay que lograr que bajen más los incendios de pastos”.

Para evitar la quema de pastos y campos, el comisario señaló que se estaba trabajando en una campaña masiva, con señalización y cartelería. “En realidad los incendios de pasto es lo que nos está ocupando el mayor de los tiempos. Es mucho esfuerzo para apagar incendios que se podrían evitar, tranquilamente, que además perjudican y molestan a otros vecinos”, afirmó.