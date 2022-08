Estudia el Municipio declarar la emergencia económica y el FDT pide “transparencia”

Tras el incremento salarial a los trabajadores municipales y las intimaciones a los grandes deudores de Junín, el concejal Juan Fiorini (Juntos) advirtió que si el Gobierno bonaerense no actualiza los fondos para los distritos “el año va a ser muy difícil financieramente y muchas obras y servicios se verán resentidos”.

En este contexto, el edil petrequista reconoció que el Ejecutivo municipal analiza, entre otras medidas posibles, enviar al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia económica en el partido de Junín, situación que le permitiría reasignar partidas para afrontar el pago de los salarios.

Desde la oposición, en tanto, reclamaron al intendente Pablo Petrecca que “transparente los números” si quiere declarar la emergencia, al tiempo que insistieron en que la inversión del Gobierno provincial “es récord” en nuestra ciudad.

Fiorini: “El año va a ser muy difícil”

El concejal Juan Fiorini (Juntos) afirmó a Democracia que “en este contexto tan complejo, la emergencia económica es una posibilidad que se está evaluando, entre muchas otras”.

Y el edil petrequista agregó: “El Municipio siempre puso como prioridad a los trabajadores en estos seis años de gestión y siempre se ha cumplido con lo firmado, y queremos que este último acuerdo también se pueda cumplir”.

“Estamos atravesando una situación nunca antes vista, con la inflación más alta de los últimos 30 años. Se suman los problemas de precios, redeterminaciones, falta de insumos, aumento de combustible, devaluación, etc.”, advirtió.

“Esto marca un contexto complejo, y es por eso que, dentro del acuerdo firmado, se incluyó una cláusula donde las dos partes reconocen este marco de crisis y aceptan que con el porcentaje de actualización plasmado en el documento se comprometen los egresos futuros para la partida de sueldos del Municipio, y que el pago de los mismos quedará sujeto a los ingresos y actualizaciones de fondos a recibir a través de la coparticipación provincial y la recaudación de las tasas municipales, entre otros”, afirmó.

Y añadió: “Es por esto que también en este momento se está reclamando la actualización de los fondos provinciales. Si eso no pasa, el año va a ser muy difícil financieramente, y muchas obras y servicios se verán resentidos”.

“Por este motivo, en el acuerdo también se dejó plasmada la posibilidad de decretar la emergencia económica, en pos de desafectar fondos, a modo de resguardo para preservar la prioridad del pago de la totalidad de los salarios. Por el momento, no tenemos un proyecto elevado al Concejo Deliberante, solo es una posibilidad que estudia el Ejecutivo”, aclaró.

Itoiz: “No hay una situación dramática”

El concejal radical Juan Pablo Itoiz afirmó a este diario: “Formalmente no ha llegado al bloque ningún pedido de parte del Ejecutivo. Obviamente que, en el caso de que se plantee, tendrá que ser elevado y lo discutiremos, para ver cuál es la situación financiera del Municipio. Desde ya que no vamos a negarle una herramienta de gestión frente a una emergencia”.

Y agregó: “Pero también hay que tener en cuenta cómo es la ejecución presupuestaria. Nosotros votamos un presupuesto, que fue elaborado por el Ejecutivo, y que es la herramienta para gestionar. De hecho, es la ordenanza madre que permite la gestión de cualquier municipio”.

“Hay que ver las circunstancias, desde mi punto de vista no hay una situación dramática como para decretar la emergencia económica, salvo que haya una situación difícil en la ejecución presupuestaria y en la recaudación”, consideró el edil “boina blanca”.

Bruzzone: “Kicillof ha enviado fondos”

“Lo primero que debería hacer el Intendente, si quiere solicitar la emergencia económica, es transparentar los números. Que diga cuánto gasta realmente en el mantenimiento de la vía pública (la realidad de como la vemos todos los días, no el ideal de cuánto debería gastar para tenerla bien), cuánto en el saneamiento de agua, etc. Si esos números dan en rojo, lo discutiremos”, punzó el concejal del Frente de Todos José Luis Bruzzone.

Y amplió: “Lo cierto es que nos vinieron diciendo todos estos años que el ‘ahorro’ al que es tan proclive esta administración era por si había que hacer frente a momentos raros como el actual. Pero resulta que hoy vuelven a pedir a todo el mundo que ponga con tal de no poner de la propia”.

“Coincido con Chami (Luis, el secretario General) en obligar a pagar a los deudores con gran poder adquisitivo. No es justo que un asalariado o un jubilado haga el esfuerzo que no hacen los más ricos. Creo que es una medida necesaria antes de recurrir a un aumento de tasas, que en Junín ya son bastante caras”, afirmó el dirigente de Unidad Ciudadana.

“Y lo que verdaderamente no es admisible es que se presenten como discriminados por el gobierno provincial. Kicillof ha enviado fondos en magnitudes inéditas en concepto de obras de infraestructura, de viviendas, de mantenimiento de las escuelas, de SAE. Que el intendente no los ejecute en tiempo y forma hace que algunos resultados no puedan ser disfrutados por los juninenses, pero los fondos están y no se mira el color político del municipio. Desde que empezó la pandemia vemos una Argentina con un Estado nacional y estados provinciales con sus arcas exhaustas y municipios que se dan el lujo de ahorrar. Solo en la prestación de salud que han hecho para Junín Nación y Provincia son un ejemplo del esfuerzo que se hace para afrontar lo que el Municipio no quiere hacer”, señaló.