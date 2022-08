“No hay discriminación de ningún tipo”, cruzó Bianco a los intendentes de Pro

El jefe de Asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de los intendentes de Pro que habían denunciado “discrecionalidad” en el reparto de los fondos y, en una entrevista con Democracia (ver aparte), aseguró que “no hay ningún tipo de discriminación” hacia los distritos de distinto signo político.

Además, aclaró que las reactualizaciones del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y del Fondo de Seguridad competen al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, y se mostró confiado en que, a partir de la asunción del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, comience a bajar la inflación. En esta línea, afirmó que el mandatario Axel Kicillof y su gabinete "trabajan para todos los bonaerenses de los 135 municipios, sin importar quién" administre "cada distrito", y analizó que "difícilmente" los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) "puedan decir que hay discriminación".

"Es nuestro deber generar soluciones. Cumplan ustedes con el deber de no engañar al pueblo bonaerense", posteó el funcionario como respuesta a las advertencias de los intendentes de Pro Pablo Petrecca (Junín), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Ezequiel Galli (Olavarría), Martín Yesa (Pinamar) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco).

Los jefes comunales “amarillos” habían expresado en un comunicado su "preocupación" por la supuesta "discrecionalidad" con la que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires reparte los fondos a los municipios, e hicieron mención a la "discriminación" en la asignación de recursos para obras a distritos gobernados por Pro.

En un extenso hilo de Twitter, Bianco tildó a los jefes comunales de "desmemoriados" y enumeró, distrito por distrito, los millones transferidos desde el gobierno bonaerense a esas ciudades en concepto de asistencia financiera extraordinaria, obras de infraestructura, material sanitario, subsidios al transporte, recursos para seguridad y refacción en escuelas, servicio alimentario escolar, para el Fondo de Reactivación Cultural y Turística y para el Programa de Recuperación Productiva.

Así, Bianco señaló que el peronismo y el macrismo tienen "visiones diferentes" y consideró que mientras JxC "vació de recursos a la provincia de Buenos Aires e insiste con partirla en varios pedazos, por la inutilidad que tuvieron para gobernarla con María Eugenia Vidal", el Frente de Todos (FdT) "coparticipa lo que corresponde por ley".

"Y, en caso de que sea necesario, realiza las transferencias extraordinarias que los municipios requieran, como hizo Kicillof durante la pandemia. Asegura los recursos provinciales necesarios para llevar adelante las obras estructurales que los municipios no pueden hacer por sí solos o que impactan en varios municipios", puntualizó.

En el comunicado, los intendentes del PRO plantearon que Kicillof no había respondido las "inquietudes acercadas el 21 de julio" durante la reunión que mantuvieron en Gobernación, por lo que advirtieron "una muestra de discriminación" del oficialismo a los municipios conducidos por la coalición opositora. Tras aquel encuentro, el gobernador pidió "responsabilidad" a la oposición y afirmó que su único "pacto" es con el "pueblo", luego que en algunos medios se especulara con la posibilidad de que el Gobernador utilizara el encuentro para solicitar un acercamiento con la oposición ante el contexto de crisis.

Recursos a los distritos

En su respuesta, Bianco detalló que, en materia de salud, la Provincia transfirió Asistencia Financiera Extraordinaria por 82 millones de pesos al municipio de San Antonio de Areco, $800 millones a Lanús, $174 millones a Pinamar, $127 millones a Junín, $285 millones a Olavarría y $737 millones a La Plata.

En tanto, en créditos del Bapro a Pymes, indicó que se enviaron $1.248 millones a Areco, $5.871 millones a Lanús, $697 millones a Pinamar, $4.631 millones a Junín, $4.326 millones a Olavarría y $13.400 millones a La Plata. El funcionario informó además que en obras de infraestructura se transfirieron $177 millones para los arequeros, $760 millones para los lanusenses; $280 millones para los juninenses, $490 millones a Olavarría y $4.238 millones a La Plata.

También dio un detalle de lo transferido para la refacción de escuelas: $47 millones para Areco, $725 millones para Lanús, $33 millones para Pinamar, $177 millones para Junín, $247 millones para Olavarría y $741 millones a La Plata. También precisó los montos de subsidios al transporte público de pasajeros: en Areco $16 millones, en Lanús $2.025 millones, en Pinamar $57 millones, en Junín $85 millones, en Olavarría $385 millones y en La Plata $6.789 millones

Además, se refirió al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y señaló que se destinaron $184 millones para 3.314 beneficiarios de Areco, $2.847 millones para 52.540 vecinos de Lanús, $219 millones para 5.608 pinamarenses, $579 millones para 11.311 beneficiarios de Junín, $785 millones para 15.836 olavarrienses y $4.203 millones para 87.477 platenses.

Por último, se indicó lo girado para el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad: a Lanús $352 millones, $9 millones para Pinamar, $10 millones para Junín, $22 millones a Olavarría y $66 millones a La Plata. Además, en el caso de este último, se enviaron $814 millones para infraestructura penitenciaria.

“Es una estrategia política”

¿Tiene asidero la denuncia de “discriminación” realizada por intendentes de Pro?

-El primer argumento es que el Gobierno bonaerense recibió fondos del Gobierno nacional y no los coparticipó, pero no son fondos coparticipables. Por otro lado, dicen que quedó atrasado el valor del Fondo de Infraestructura Municipal, por un tema inflacionario, y que eso también es discriminatorio, pero esos fondos quedaron atrasados para los del Pro, para los radicales, para los intendentes de nuestro partido, no es que solo se atrasó para los del Pro. No hay ningún tipo de discriminación. A su vez, el presidente del Foro de Intendentes Radicales, el jefe comunal de Trenque Lauquen, salió a decir que no ve ninguna discriminación en el reparto de los fondos. El intendente de Patagones salió a decir que no hay ninguna discriminación y de los 23 intendentes de Pro, solo ocho publicaron el comunicado, el resto ni siquiera lo publicó. Es tan falaz que esto sea discriminatorio, que me parece que es una estrategia política. Si ellos tienen alguna información que demuestre algún tipo de discriminación, que la presenten, pero realmente no la tienen.

-El reclamo también es para que se reactualice el FIM y el Fondo de Seguridad.

-Como son fondos por ley, tampoco el Gobernador puede actualizarlos de motu proprio, son fondos por ley que determinan que una parte del Presupuesto se destina al FIM y si hay alguna forma de modificarlo es con una ley, no depende del Gobernador. Sí, obviamente que hay un proceso inflacionario, como lo había cuando estaba Vidal, y los fondos iban perdiendo valor a medida que pasaban los meses, pero eso no es discriminación.

-¿Es viable la reactualización de los fondos?

-El FIM se ejecuta a medida que los municipios van presentando los proyectos, algunos lo presentan tarde o mal y hay que hacer modificaciones, y por eso a veces se demora la ejecución, porque se presentan mal los papeles. La cuestión de la actualización no depende del Ejecutivo, sino del legislativo. Si el Gobernador destinara más dinero del que prevé el Presupuesto al FIM, le harían un juicio y tendría una denuncia penal por un mal uso de los recursos.

-¿Confía en que se pueda comenzar a revertir la inflación?

-Sí, absolutamente. Hoy (por ayer) se conoció el dato de julio, que es un número muy alto, y se preveía esto, porque tiene que ver con el descalabro que se produjo entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, el dólar ilegal. Primero con los dichos de varios referentes de JxC, de que si ganaban ellos iba a ver un reperfilamiento, como hicieron, un default de la deuda en pesos, y ahí empezó una corrida cambiaria. Y después con la salida desprolija del ministro Guzmán se profundizó y ahora es está reordenando con la asunción del nuevo ministro Sergio Massa. Tenemos una muy buena expectativa de que esto se va a ir ordenando, de que esto es el pico inflacionario y que, a partir de ahora, va a ir sucediendo un proceso de desinflación con las distintas medidas que se han tomado.

________________________________

