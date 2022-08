En las escuelas de Junín se sintió con fuerza el paro de gremios docentes

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) realizó ayer un paro nacional en rechazo de la "criminalización de la protesta social" por la condena al dirigente docente de Chubut Santiago Goodman, exigiendo un aumento de emergencia para los jubilados docentes nacionales y en reclamo de una "urgente resolución de los conflictos provinciales" y la convocatoria a la reapertura de paritarias.

Cabe destacar que en Junín, Suteba y UDEB, sindicatos mayoritarios, se plegaron a la medida de fuerza. "Reclamamos la absolución a Gustavo Goodman. Luchar no es un delito, reclamar no es un delito y mantenemos esa coherencia desde Milagro Sala hasta Goodman y todos los compañeros y compañeras procesados y perseguidos por luchar. Nosotros siempre vamos a luchar, ayer, hoy y mañana", dijo en una rueda de prensa el secretario general de la CTA de la ciudad de Buenos Aires y secretario gremial, Eduardo López.

También participaron de la rueda de prensa -que se desarrolló en la sede de Chile 654 de esta capital- el secretario de Asuntos Previsionales de Ctera Jorge Molina; la titular del gremio docente UTE Angelica Graciano y la Secretaria General Adjunta de Suteba, María Laura. En el encuentro también estuvieron presentes representantes de varias provincias del país, docentes, jubilados y jubiladas.

En la rueda de prensa, López cuestionó que la jubilación de los docentes nacionales solo haya aumentado un 9% en el primer semestre teniendo en cuenta que "la inflación fue del 39%". "La pregunta es por qué se dan aumentos de un 9% a jubilados nacionales si el propio gobierno está dando aumentos a jubilados del PAMI superiores al 30%", dijo y reclamó la convocatoria a paritarias provinciales que deben reabriese "para no perder frente a la inflación".

"Apoyo a las provincias en lucha. Hay cuatro que no consiguieron en el primer semestre un aumento mayor al 30%. Si perdemos frente a la inflación por supuesto que saldremos a luchar", subrayó en referencia a Santa Fe, San Luis, Corrientes y Mendoza. Seguidamente, Molina sostuvo que el aumento de emergencia para jubilados y jubiladas "no debería ser un problema para el gobierno nacional" y recordó que el 83% de ellos "son mujeres que están haciendo trabajo no remunerado de cuidado en sus familias para facilitar que sus hijos e hijas puedan ir a trabajar". Además, el dirigente expresó que para "solucionar el desfasaje de la inflación" hay que realizar una trimestralización de la actualización que actualmente se realiza cada tres meses.

En este marco, desde Ctera también destacaron que en el día de ayer se llevaron adelante clases públicas frente al Ministerio de Trabajo. Para acompañar el paro, docentes de Mendoza, Neuquén y Santa Fe -nucleados en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)- realizaron desde las 8 un corte total de la avenida Corrientes en la intersección con Callao, en apoyo a los reclamos de Ctera.

"Hay ocho provincias en conflicto. La rebelión docente está creciendo en todo el país y reclamamos a Ctera darle continuidad al plan de lucha porque con una medida de fuerza no alcanza. La situación es realmente grave tenemos la mitad de los docentes bajo la línea de pobreza y las escuelas se caen a pedazos", expresó Franco Casasola, docente miembro de la directiva de Amsafe Rosario, Santa Fe.

De la actividad convocada por el PTS participa la diputada Myriam Bregman, quien expresó que en un gremio de mayoría mujeres sostenes de hogares, "hay que aumentar urgente sus salarios e invertir en educación".

La jornada nacional de protesta de la Ctera tiene entre sus principales reclamos "la convocatoria de paritarias en las provincias, un aumento de emergencia para los jubilados docentes nacionales y la absolución de Goodman", remarcó la entidad gremial en sus redes sociales.Uno de los puntos centrales del paro fue el pedido de absolución de Goodman, extitular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) y exsecretario gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), de Hugo Yasky.

Días atrás, la jueza María Tolomei declaró a Goodman "coautor" de incendios y daños durante protestas ocurridas el 17 y 18 de septiembre de 2019 a las afueras de la Legislatura de Chubut, en el marco de un reclamo salarial docente. Además de Suteba y Atech, se adherirán a la protesta los gremios docentes UTE de ciudad de Buenos Aires, SUTE de Mendoza, Amsafe de Santa Fe, ATEN de Neuquén, Ateca de Catamarca, UEPC de Córdoba, Suteco de Corrientes y Adosac de Santa Cruz.

También se sumarán a la huelga ADF de Formosa, Agmer de Entre Ríos, ADEP de Jujuy, Utepla de La Pampa, AMP de La Rioja, UDPM de Misiones, Unter de Río Negro, ADP de Salta, UDAP de San Juan, ASDE de San Luis, Sutef de Tierra del Fuego, UTRE de Chaco y ATEP de Tucumán.

