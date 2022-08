Advierten que el "dólar soja" no tuvo aceptación entre los productores rurales

Los productores agropecuarios de Junín afirmaron que la propuesta del "dólar soja", que presentó el Banco Central, no tuvo aceptación, aunque indicaron que todavía hay que esperar a la reunión que tendrá la Mesa de Enlace con el ministro Sergio Massa.

Al respecto, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, manifestó a Democracia que “el trámite no era sencillo. El productor vende de acuerdo a sus necesidades. El tiempo para hacerlo también era corto. El gobierno quiere imponer cosas y el productor no está de acuerdo”.

En la misma línea, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, dijo que la medida del ‘dólar soja’ “es otro manotazo de ahogado y no tuvo aceptación por parte de los productores agropecuarios y hubiese ocurrido lo mismo con otro tipo de productor que realiza cualquier otra actividad”.

“Creo que el camino va por otro lado y esto es más de los parches que intenta poner el Gobierno para zafar y no creo que lleguen a buen puerto con estas medidas, que no son la solución”, afirmó.

“No lograron llevar a la práctica el proceso”

El productor y concejal de Junín Rodrigo Esponda afirmó que “se sabía que iba a fracasar esa medida, no por la resolución en sí, sino porque lo que se necesita para que haya liquidación de soja, es una generación de confianza y este gobierno no la está logrando. No la logró con Guzmán, Batakis ni tampoco con Massa que hoy en día ni siquiera puede nombrar a su vicejefe de Gabinete”.

“Anunciaron una posible reunión con la Mesa de Enlace y todavía no hay perspectiva ni fecha, y están tomando con una liviandad enorme la crisis que estamos viviendo como si realmente hubiese tiempo y el tiempo nos apremia”, dijo.

Y agregó: “Lamentablemente no logran cambiar este estado de incertidumbre y por supuesto hasta que eso no se logre va a ser difícil que vaya a haber una liquidación de soja. Y hay que destacar que el ingreso de dólares por la venta de soja este año fue récord”.

“Van 22 mil millones de dólares que se vendieron en cereal y caen en un saco vacío porque no hacen más que perder reservas todos los días. Por eso tienen que generar una política y un plan económico serio y creíble que permita que los dólares vuelvan al sistema financiero con inversión y generación de empleo”, cerró.

Por su parte, el dirigente de Carbap Gustavo Frederking afirmó a este diario: “Me llama la atención el desconocimiento y la ignorancia que tienen los funcionarios que tomaron estas medidas sobre la idiosincrasia, el manejo del productor de campo”.

“Se están siguiendo los lineamientos parecidos a los últimos años y no hay ningún cambio con respecto a la liquidación. Este año es record, se llevan liquidados casi 20 mil millones de dólares que es récord y es un 50% superior a la anterior”, destacó.

El productor “va liquidando de acuerdo a sus necesidades como cualquier otro sector y otra persona que habita este país. El productor agropecuario cosecha una vez al año y después se va organizando financieramente en función a esa única liquidación anual, que a veces puede ser dos cuando hace trigo”, continuó.

Pero, en este contexto de país, “con incertidumbre, más que nunca se tienen los recaudos en ir vendiendo granos para ir pagando sus diferentes necesidades con mucha prudencia, como sucede en todos los sectores. Pero es increíble que al campo se le pida que produzca de manera diferente a todos los demás”, confirmó.

En relación al “dólar soja”, Frederking recordó que “todo arrancó con una declaración del presidente Alberto Fernández diciendo que el productor especula y la verdad que el productor no entiende la medida. Lo único que sabe es producir y seguir adelante”.

“Si uno puede llegar a pensar en la ganancia que pueda tener con esta herramienta es mínima. Es totalmente especulativa, es la nada misma y era bastante previsible que no fuera a producir ningún cambio”, concluyó.

Sequía

Según la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las lluvias registradas y las que se esperan en los próximos días no alcanzarán a buena parte de la denominada zona núcleo agrícola, que mantendrá las condiciones de sequía que afectan a los cultivos.

En su último Informe Semanal GEA-Región Núcleo, la entidad advirtió que "hay 100.000 hectáreas más de trigo en estado regular y malo".

Si bien más de la mitad de los cuadros (60%) aún se conservan en buen estado y 5% muy buenos, las lluvias aún no llegan y con el transcurso de los días los requerimientos del cultivo se incrementan. Hay lotes en los que comienzan a detectarse signos de estrés hídrico, señaló la entidad rosarina.