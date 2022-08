Héctor Azil: “El momento le juega a favor a Massa”

Héctor Azil, dirigente justicialista y titular de ATSA Junín, afirmó en una entrevista con el ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) que si el nuevo ministro de Economía nacional, Sergio Massa, “tiene tres o cuatro aciertos” puede cambiar las expectativas y comenzar a bajar la inflación, al tiempo que se refirió al impacto de la asunción en el tablero local.

En esta línea, anticipó que seguramente habrá un candidato o candidata del Frente Renovador para competir el año que viene por la intendencia de Junín, aunque aclaró que la asunción del tigrense no modifica radicalmente el escenario y que es bueno que las postulaciones se diriman en las PASO.

-¿Qué significa la asunción de Massa como ministro de Economía?

-Es un paso necesario y genera expectativa, más que esperanza. Lamentablemente es un paso retrasado, que por determinadas cosas no se dio hace 20 días. La segmentación del Gobierno por espacios no permitió una coordinación que le diera una coherencia al Gobierno.

“Si hay que transparentar los planes sociales, hay que hacerlo, porque no se puede ser rehén de comportamientos extorsivos”.

-La clave es la inflación, ¿confía en que se pueda revertir?

-En los anuncios están las buenas señales y el momento le juega a favor a Massa. La inflación de julio, que va a ser muy alta, no se le puede achacar. La de agosto está jugada por el arrastre de julio y es probable que, a partir de septiembre, comience a bajar y empiece a generarse otra idea. Del mismo modo, se trabajará para bajar el déficit fiscal. Y me parece importante que el ministro haya dicho que no le va a pedir fondos al Banco Central, para frenar la emisión, que tiene que ver con la inflación. Si tiene tres o cuatro aciertos en la economía, creo que puede empezar a revertir la situación. Nunca es de un día para el otro, pero ya con que se cambien las expectativas y empiece a descender la inflación, el año no está jugado. Falta para las elecciones, pero quedaría posicionado como un candidato con mucha fortaleza.



-Hay coincidencia sobre la necesidad de hacer un ajuste, pero las diferencias se dan al momento de pensar dónde ajustar y a quiénes.

-Cuando se acomoda la política a partir de las grandes estructuras, se reducen ministerios, se segmentan las tarifas, a veces pagamos más de cable o de telefonía celular que de luz o gas, y no vemos la importancia que tiene la energía. El Estado va a ahorrar mucho dinero con la baja de los subsidios y lo mismo con los planes sociales, siempre buscando un camino de inclusión, porque cuando empieza a haber más ocupación, comienza a haber menos planes. Hay que generar las condiciones para que haya empleabilidad. Y si hay que transparentar los planes sociales, hay que hacerlo, porque no se puede ser rehén de comportamientos extorsivos, que no solo nos hacen quedar mal de cara a la sociedad, sino que también producen un daño económico muy importante, porque si hay planes que se están dando y nos corresponde, todos los meses se está yendo muchísima plata.

-Massa dio un mensaje de unidad en el Frente de Todos (FDT), seguramente porque sabe que no ostenta la totalidad del poder.

-Es una coalición de tres partes, donde dos tienen peso político y uno no, que es el Presidente, pero creo que hoy hay un mejor equilibrio de poder. Igualmente, el Presidente sigue siendo el presidente y todo lo que se haga bien para su gobierno, termina favoreciéndolo. Después si el año que viene tiene chances electorales o no, es otro tema.

-Si a Massa le va bien, ¿el candidato presidencial es Massa?

-Lo mejor que puede hacer el FDT es ir a una Primaria, por una cuestión de acumulación electoral. No le sirve armar una sola lista y colectar desde un solo lugar. Si son dos candidatos mejor, para que no se disperse tanto el voto. No soy de la idea de las listas únicas. Obviamente, si le va bien, esa situación lo potencia.

-¿Qué implicancias tiene la asunción de Massa en el tablero político de Junín?

-El Frente Renovador en Junín es un espacio importante, la figura de Mario Meoni, más allá de que hoy no esté, sigue presente, pesa y ya le daba una importancia distinta. Seguramente un candidato o candadita del Frente Renovador va a estar en el escenario. Esa intención se potencia, pero no cambia radicalmente el escenario, en todo caso potenciará a un espacio, que pasa a tener un poder más consolidado, con una presencia muy fuerte en el Gobierno nacional.