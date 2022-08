“Massa es más de lo mismo”, punzó Mansur

Carlos Mansur, dirigente radical de Junín y vocal titular del Comité Provincia, afirmó en una entrevista con este diario que el nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, “es parte del Frente de Todos” y en consecuencia “es más de lo mismo”, por lo que expresó su desconfianza con respecto a la posibilidad de revertir la crisis que atraviesa el país, tanto en el terreno político como económico.

“Creo que Massa puede llegar a tener un equipo interesante de economistas, pero también tiene un equipo interesante de sinvergüenzas al lado de él. Hay un grupo del establishment que no es la primera que vez que genera un golpe de mercado y que afectan a la economía de todos los argentinos, porque después ellos se retiran, se llevan las ganancias, y los precios no vuelven a bajar, quedan bien altos para todos los ciudadanos”, afirmó.

Y agregó: “Quizás sean bien intencionados los anuncios, pero no vi ningún plan de fondo, sigo viendo parches”.

“El vacío de poder que se le generó por las internas al Presidente, que se las generó el mismo espacio al que él pertenece, me parece de una alevosía y de una violencia absolutas; no estoy para nada de acuerdo. Creo que el Presidente tiene que tener el poder suficiente como para terminar su mandato, haciendo las críticas que hay que hacer, pero no con el nivel de violencia que tiene esta gente, que destruye su propio gobierno. No puedo decir lo mismo de la oposición, que ha sido cauta, cuidadosa. Incluso lo ha cuidado más al Presidente la oposición que su propio espacio. Massa pertenece al Frente de Todos y va a hacer su negocio, como hizo siempre, es más de lo mismo y no va a cambiar”, afirmó.

Y cuestionó: “Me dio vergüenza ajena la asunción, me hizo acordar a Cavallo (Domingo, el exministro de Economía), semejante circo para que asuma un ministro, eso marca el vacío de poder del Presidente”.

