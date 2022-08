La mayoría de los juninenses confirmó que hay pocas frecuencias de colectivos

En un sondeo informal, realizado por Democracia, en la terminal de ómnibus céntrica, la gran mayoría de los consultados coincidió en que hay pocos horarios en los micros que van de Junín hacia los pueblos y que habría que sumar más frecuencias.

José Alarcón, mientras esperaba tomarse el micro para volver a Lincoln, comentó que viaja a Junín para hacer las compras una vez por semana debido a las pocas ofertas que hay allá. Respecto a la frecuencia, comentó “están bien, hace un tiempo atrás faltaban colectivos. Ahora pasan cada dos horas y media todos los días, y está mucho mejor el servicio”.

En la misma línea, Sergio, oriundo de Quiroga, resaltó que viajó a Junín por temas personales, y que viaja cada 15 días, por su parte, considera que la frecuencia de los colectivos está bien.

Por otro lado en la parada de Los Toldos – Junín, Titina Ocampo, resaltó que vino a Junín por temas médicos. “Viajo a Junín todos los miércoles y la verdad, es que deberían poner más horarios, por lo menos uno a las 10 y otro a las 11”, destacó. En su caso se toma el micro de las 9 y hasta las 13 debe hacer tiempo para luego debe esperar hasta las 17 y así poder regresar a su casa.

En concordancia, Maira, quien también viajaba hacia Los Toldos, comentó que acompañó a su madre a Junín, y sugirió que deberían sumar más frecuencias, sobre todo por aquellos jóvenes que viajan a estudiar.

El tradicional colectivo que va hacia la Laguna de Gómez tiene parada en la terminal, allí nos encontramos con Rocío que vive en esa zona y destacó que está conforme con el transporte que utiliza para ir a su casa. Además, informó, “el precio es de $130 cada viaje. La frecuencia es cada hora y media y los fin de semana se agregan más viajes”. Los usuarios que quieran utilizar el transporte, pueden acercarse a la terminal y para la vuelta a la garita al lado de la oficina de turismo. Asimismo, la pasajera resaltó, “mientras hace el recorrido el micro va frenando donde lo llames tanto de ida como a la vuelta. La combi tiene capacidad para 19 personas”.

En sintonía, dos jóvenes oriundos de Buenos Aires, que se encontraban de paseo en la ciudad y ya conocen el funcionamiento de la combi debido a que han visitado Junín en varias oportunidades resaltaron: “siempre son puntuales, no es la primera vez que lo utilizamos. Antes pasaba cada hora y media, ahora que modificaron los horarios, pasan más seguido”.

Por otro lado, Hernán, empleado de la terminal, comentó que “después de la pandemia se normalizó todo y notó que mucha gente viaja a Retiro y Liniers”. En relación con las vacaciones de invierno destacó que hubo mucho más movimiento de lo habitual.

José, vecino de Junín, no utiliza el colectivo, pero trabaja frente a la terminal, y respecto al servicio local, comentó que “antes no había muchos colectivos, ahora veo que hay más movimiento, sobre todo a la mañana, no sé cómo serán la frecuencias, pero sé que la gente está pidiendo más”.

____________________________________

Seguinos en Google News