Llegó a Junín la imagen de la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas

A 40 años del conflicto bélico, la ciudad recibió nuevamente la imagen de la Virgen de Luján que acompañó a los Veteranos de Malvinas y, por tal motivo, el miércoles se realizó una misa de bienvenida a cargo del Padre Carlos Olguín. Además, el Museo de Malvinas (MalvAr - Primera Junta 670) planificó una exposición al público de la figura religiosa. También, este viernes, la imagen recorrerá la ciudad.

Al respecto, Marcos Bruno, titular del Departamento Municipal de ex combatientes Malvinas expresó: “Para nosotros esto es una caricia al corazón, en lo personal recuerdo la misa en las alturas donde me tocó estar y esa noche fue una de las cuales más bombardeos recibimos, y gracias a Dios y a la Virgen no hubo ni heridos, ni gente de baja; a partir de ese momento, nadie más falleció en esa altura por consecuencias del ataque”.

“Después de tantos años volver a ver la imagen de la Virgen me genera mucha emoción, sobre todo por su historia, estuvo 37 años en Inglaterra y que haya vuelto a Argentina es importante”, dijo el ex combatiente y agregó: “Somos los hijos predilectos de ella, para todos los veteranos y la comunidad de Junín es un orgullo enorme”.

Por otro lado, el Padre Carlos Olguín, Capellán auxiliar del Grupo de Artillería 10 sostuvo que “mucha cantidad de gente le rezó ante la imagen de la Virgen, durante la misa la convocatoria fue amplia, hubo mucha emoción por parte de los ciudadanos”.

Sobre la imagen de la Virgen de Luján, el Olguín declaró: “Es una imagen histórica, nos habla de las familias, de los héroes, de los veteranos, de la patria, es una figura que nos toca el corazón y eso se pudo ver a simple vista en el encuentro de ayer, estamos muy felices y emocionados”. Seguidamente, Carlos Luján, vicepresidente del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas Junín, manifestó que “es un orgullo tener a la Virgen después de 40 años, en la misa nos acompañó mucha gente y eso también es parte de sentirlo de esta manera”.

“Dimos nuestro testimonio delante de toda la convocatoria de gente, expresamos lo que vivimos en Malvinas con nuestra Virgen, ella nos cuidó y nos protegió durante todo el conflicto, y hoy tenerla, nos llena de felicidad”, concluyó Luján.

