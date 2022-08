El sector agropecuario se reunirá con Massa, pero advierte que “el Gobierno nos declaró enemigos”

El desembarco de Sergio Massa al Gobierno como superministro a cargo de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería, renovó las expectativas de distintos sectores productivos del país, entre los cuales se encuentra el campo, respecto a un cambio de enfoque en la gestión económica y la relación del Ejecutivo con los mismos.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) confirmó que estuvo en contacto con Massa y que pronto se reunirán con los otros integrantes de la Mesa de Enlace.

Según trascendió, Massa habló con Pino antes del discurso del dirigente rural, y le reveló su convicción de la importancia del sector.

Asimismo, se comprometió a tener una reunión con la Mesa de Enlace y también le comentó que considera al campo un sector vital para la economía.

“Gobierno nos declaró enemigos”

Al respecto, el titular de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego, afirmó a este diario que “Pino dio un excelente discurso, en el que dijo que tenía un buen contacto con Massa, que tenía intercambio por WhatsApp y una serie de cosas. Dijo que estaría dispuesto a tomar un café para demostrarle el potencial del campo para salvar al país”.

Pero recordó que “el Gobierno nos ha declarado enemigos desde hace mucho tiempo y creo que no hay nada que negociar con este nuevo cambio de Gabinete que en el fondo es el mismo gobierno que nos ha tratado de someter desde un principio”, apuntó.

Y consideró que “la reacción del campo tendría que ser mucho más dura y no trataría de tener un diálogo, porque es más de lo mismo. Y hay que estar atento para pasar a algún tipo de acción. Esa es mi opinión y la de un grupo de productores con los que hemos estado charlando”.

“No queremos que repitan los errores”

Por su parte, el dirigente de Carbap Gustavo Frederking dijo a este diario que “creo que una reunión entre el campo y Massa sería positiva y sería interesante saber qué es lo que él quiere. De alguna manera, hay que esperar cuáles son las medidas que va a tomar su gobierno”.

“Lo que sí no queremos que repitan los errores de estos últimos dos años, en los que no tuvimos diálogo con el gobierno. El campo siempre busca el diálogo, pero desde el otro lado nunca estuvieron a la altura”, agregó.

“En su momento hasta se había creado el Consejo Agroindustrial para exportar más y después vino una medida contraria, inconsulta y pésima, como fue la del cierre de exportaciones de carne, y así en otros casos: había diálogo, pero se tomaban medidas en sentido contrario”, continuó.

“Es una gestión nueva y uno como argentino y ciudadano lo que más quiere es que cumplan una muy buen gestión y que hagan las cosas bien para que el país mejore. El campo siempre está para ser parte de la solución de los problemas y salir de este gran problema, que excede al campo por mucho”, indicó Frederking.

“Hoy hay gente en situación extremadamente crítica con una pobreza galopante y nosotros queremos ser parte de esta solución para que se combata la inflación que es el impuesto número uno de los pobres”, subrayó.

“Para poder sacar el país adelante tenemos que generar diálogo y bases de consenso. Sería interesante para tener un diálogo constructivo para que nos escuchemos de verdad” cerró.

“Ahora parece que Massa es la solución”

Al respecto, el productor agropecuario y concejal de Junín Rodrigo Esponda expresó: “No tengo idea cuál será la propuesta de Sergio Massa para el campo con la Mesa de Enlace, pero puedo decir que en lo personal no me genera ningún tipo de confianza a sus convicciones y poca coherencia política y a su accionar”. Y agregó: “Es una persona que ha ido cambiando de ideas y posturas según su conveniencia personal, y no sobre las necesidades del país”.

“Realmente me tiene sumamente sorprendido porque ahora parece que Sergio Massa es la solución para todos los problemas de Argentina, y no sólo para el campo. Me llama la atención que si un frente político tenía la persona con todas las soluciones y que es un superministro, por qué tardaron tres años en ponerlo en el Gabinete. Si lo hubieran puesto el primer día, nos ahorrábamos toda la catástrofe que están causando”, concluyó.

En la misma línea, el titular de la Sociedad Rural de Rojas, Matías Di Prinzio, dijo: “Por lo que tengo entendido Massa va a quedar como un superministro y espero que se hagan nuevas medidas que favorezcan al sector y creo que es muy apresurado adelantar lo que pueda llegar a pasar”.

"Muy receptivo”

“Tenemos que sentarnos y empezar a cambiar ideas en función de poner a este país de una buena vez a crecer”, dijo Pino.

Pino indicó que el nuevo superministro se muestra "muy receptivo” y precisó que el diálogo "no va a ser fácil si el Poder Ejecutivo no soluciona su tema político y no logra generar confianza en la ciudadanía a nivel productivo”.

"Hay que hacer votos para que eso suceda”, aclaró el dirigente ruralista, quien el sábado pronunció un fuerte discurso contra la política agropecuaria.

No obstante, Pino fue cauto frente a las expectativas de que la llegada de Massa al Gabinete pueda facilitar una reducción de las retenciones o una flexibilidad en el cepo. “Eso genera mucha expectativa y después la frustración, si no sucede, es más fuerte”, indicó.

El titular de la SRA manifestó su expectativa en que su discurso del sábado “genere una señal de escuchar y de que entiendan lo que el sector puede llegar a hacer en una Argentina donde las reglas sean claras, justas y que nada más confíen en el sector más potente de la economía”.